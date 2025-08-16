Zuckerberg je prokockao svoje AI talente. Sada troši milijarde da ih nadomjesti

Kaotična kultura i nedostatak vizije u Meti doveli su do odljeva mozgova, a konkurenti tvrde da je njezin AI kadar ispodprosječan. Ni Zuckerbergovo mahnito zapošljavanje nije zaustavilo odlaske.

Meta je vrvjela vrhunskim AI stručnjacima — sve dok više nije bilo tako. Godinama prije nego što je Mark Zuckerberg započeo svoje visokoprofilno “shopping” razdoblje, tvrtka je zapošljavala istraživače i inženjere koji će kasnije otići i osnovati velike AI kompanije: osnivači Perplexityja, Mistrala, Fireworks AI-ja i World Labsa svi su potekli iz AI laboratorija u vlasništvu Facebookove matične tvrtke. Kako je AI procvat potaknuo izgradnju sve sposobnijih modela, drugi su otišli konkurentima poput OpenAI-a, Anthropica i Googlea.

Odljev mozgova posljednjih nekoliko godina bio je težak udarac, rekli su trojica bivših zaposlenika Meta AI-ja za Forbes. “Već su imali najbolje ljude, a izgubili su ih u korist OpenAI-ja… Ovo je Markov pokušaj da poništi gubitak talenta”, rekao je jedan bivši zaposlenik Meta AI-ja. Čak i dok Zuckerberg daje nevjerojatne ponude vrhunskim AI istraživačima, društvena mreža i dalje gubi one koji su ostali.

Danas je, kada je riječ o zapošljavanju vrhunskih AI istraživača, Meta često tek naknadna pomisao. Ljudi iznutra u nekima od najvećih AI kompanija Silicijske doline rekli su da Meta, prije nedavnog vala zapošljavanja posljednjih mjeseci, uglavnom nije zadovoljavala njihove kriterije za zapošljavanje. “Možda bismo bili zainteresirani zaposliti neke od novih ljudi koje Mark sada dovodi. No prošlo je dosta vremena otkako smo bili posebno zainteresirani za one koji su već tamo”, izjavio je visoki rukovoditelj jedne od vodećih AI kompanija za Forbes.

Metini stručnjaci nisu više traženi

Google je od prošle jeseni zaposlio manje od dvadeset AI zaposlenika iz Mete, prema riječima osobe upoznate s Googleovim procesom zapošljavanja, u usporedbi sa stotinama AI istraživača i inženjera koje je ukupno angažirao u tom razdoblju. Ta je osoba rekla Forbsu kako “prevladava uvjerenje” da Meta više nije imala puno talenta koji bi se mogao privući. Google je odbio komentirati.

To je Zuckerbergovim pokušajima da “preotme” talente iz kompanija poput OpenAI-ja i Thinking Machine Labsa — mlade tvrtke koju vodi bivša glavna tehnička direktorica OpenAI-ja Mira Murati — dalo prizvuk očajničkog poteza, uz ponude s deveteroznamenkastim iznosima i obećanjima gotovo neograničenih računalnih resursa. Prema pisanju The Wall Street Journala, u najmanje dva slučaja izvršni direktor Mete ponudio je pakete plaća vrijedne više od milijardu dolara, raspoređenih tijekom više godina. Navodno je uspio privući barem 18 istraživača iz OpenAI-ja, ali mnogi su ga odbili, vjerujući da će postići veći utjecaj i bolje povrate od udjela negdje drugdje.

“Meta je Washington Commanders među tehnološkim tvrtkama,” rekao je jedan AI osnivač za Forbes, referirajući se na NFL tim poznat po agresivnom potpisivanju slobodnih igrača. “Preplaćuju osrednje AI znanstvenike, a onda ljudi izvana misle da su to najbolji AI stručnjaci na svijetu jer su tako dobro plaćeni.”

Meta snažno odbacuje tvrdnje da ima problema s AI talentima i njihovim zadržavanjem. “Temeljne činjenice jasno ne podupiru ovu priču, ali to nije spriječilo neimenovane izvore s određenim agendama da guraju taj narativ niti Forbes da ga objavi”, izjavio je glasnogovornik Ryan Daniels.

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei rekao je da ako Zuckerberg “zabode pikado u ploču i pogodi neko ime, to ne znači da ta osoba treba biti plaćena deset puta više od one koja sjedi pored nje i jednako je vješta i talentirana” foto: Kimberly White/Getty Images via AFP

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei izjavio je da je razgovarao s djelatnicima Anthropica koji su dobili ponude od Mete, ali ih nisu prihvatili, dodavši da njegova kompanija ne bi ponovno pregovarala o plaćama zaposlenika na temelju tih ponuda. “Ako Mark Zuckerberg zabode pikado u ploču i pogodi vaše ime, to ne znači da trebate biti plaćeni deset puta više od osobe pored vas koja je jednako vješta i talentirana”, rekao je prošlog mjeseca u emisiji Big Technology Podcast. Anthropic je odbio dodatno komentirati.

Agresivno zapošljavanje

Prema izvješću VC tvrtke SignalFire iz svibnja, Anthropic ima stopu zadržavanja zaposlenika od 80 posto, što je najviše među vodećim AI laboratorijima. Ti podaci odnose se na sve stalne pozicije, uključujući inženjering, prodaju i ljudske resurse, a ne isključivo na AI istraživače. Za usporedbu, DeepMind ima 78 posto, OpenAI 67% posto, dok Meta zaostaje s 64 posto.

Kolovoško izvješće iste tvrtke, koje se općenitije fokusiralo na inženjerski kadar, navodi da Meta agresivno zapošljava inženjere dvostruko bržim tempom nego što ih gubi. “Određeni odlasci objašnjavaju zašto Meta toliko ulaže u ponovno izgrađivanje i proširivanje svojih tehničkih timova”, rekao je Jarod Reyes, voditelj developer zajednice u SignalFireu. “To odražava intenzitet konkurencije za vrhunske AI stručnjake i pritisak koji čak i najveće tvrtke osjećaju da nadomjeste iskustvo dok istovremeno pokreću nove projekte.”

U lipnju je Zuckerberg zaposlio Alexandra Wanga, 28-godišnjeg bivšeg izvršnog direktora Scale AI-ja, giganta za označavanje podataka, te stekao 49 posto udjela u toj tvrtki. Wang je dobio zadatak voditi novi laboratorij unutar Mete usmjeren na izgradnju tzv. “superinteligencije” — sustava umjetne inteligencije koji nadmašuje ljude u nizu kognitivnih zadataka. Pridružio mu se Nat Friedman, istaknuti investitor fokusiran na AI i bivši izvršni direktor GitHuba, kao i oko desetak vrhunskih istraživača svježe “preotetih” iz OpenAI-ja, Google DeepMinda i Anthropica, od kojih su neki navodno dobili ponude teške od 100 do 300 milijuna dolara raspoređenih na četiri godine. (Meta tvrdi da su veličine tih ponuda pogrešno predstavljene.) Krajem lipnja Meta je zaposlila Daniela Grossa, istaknutog AI investitora i bivšeg izvršnog direktora AI startupa Safe Superintelligence, čija je vrijednost procijenjena na 32 milijarde dolara, a koji je suosnovao s bivšim voditeljem istraživanja u OpenAI-u Ilyom Sutskeverom.

Val odlazaka

Tvrtka je preselila i dio postojećih zaposlenika u novi tim. Devet zaposlenika iz infrastrukturnih timova Mete premješteno je u odjel za superinteligenciju nakon što su neki od njih dobili ponude iz Thinking Machines Laba, izvijestio je Wall Street Journal. Zuckerberg je također pokušao vratiti ljude koje je Meta ranije izgubila, ponovno zapošljavajući bivšeg višeg direktora inženjeringa Joela Pobara i bivšeg istraživačkog inženjera Antona Bakhtina, koji su 2023. otišli raditi u Anthropicu, navodi Wall Street Journal. Oni nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

U međuvremenu, ljudi i dalje napuštaju tvrtku. U 2024. godini, matična kompanija Facebooka bila je drugi najčešće “preotimani” tehnološki div u svim stalnim pozicijama, s 4,3 posto novih zaposlenika u AI laboratorijima koji su stigli iz Mete, prema izvješću SignalFirea iz svibnja. (Google — ne računajući svoj DeepMind odjel — bio je tehnološki div iz kojeg se najviše kadrova preuzimalo)

Prošlog tjedna, Anthropic je zaposlio Laurensa van der Maatena, bivšeg Metinog uglednog istraživačkog znanstvenika koji je suvodio istraživačku strategiju za Llama modele, kao člana tehničkog osoblja Anthropica. U lipnju je enterprise AI startup Writer angažirao Dana Bikela, bivšeg višeg istraživačkog znanstvenika i tehničkog voditelja u Meti, kao svog voditelja AI-ja. U Meti je Bikel vodio primijenjena istraživanja za AI agente — sustave koji mogu autonomno izvršavati određene zadatke. Cristian Canton, koji je vodio sektor odgovorne umjetne inteligencije (Responsible AI) u Meti, napustio je tvrtku u svibnju i pridružio se javnom istraživačkom centru Barcelona Supercomputing Center. Tvrtku su također napustili Naman Goyal, bivši softverski inženjer u FAIR-u, i Shaojie Bai, bivši viši AI istraživački znanstvenik, kako bi se pridružili Thinking Machines Labu u ožujku. Prema pisanju Business Insidera, Microsoft je sastavio popis najtraženijih inženjera i istraživača iz Mete te je naložio usklađivanje s ponudama koje im daje Meta.

Elon Musk je nedavno izjavio da je xAI zaposlio nekoliko inženjera iz Mete, a da pritom nije trošio “sumanutu” i “neodrživo visoku” svotu novca na plaće foto: Scott Olson/Getty Images via AFP

U francuskom AI startupu Mistral, najmanje devet istraživača umjetne inteligencije prešlo je izravno iz Mete otkako je startup osnovan u travnju 2023., prema pretragama na LinkedInu koje je proveo Forbes. U Meti su radili na treniranju ranih verzija Llama modela. Dvoje od njih zaposleno je u posljednja tri mjeseca. Elon Musk je nedavno izjavio da je xAI zaposlio nekoliko inženjera iz Mete, a da pritom nije trošio “sumanutu” i “neodrživo visoku” svotu novca na plaće. Od siječnja, xAI je zaposlio 14 inženjera iz Mete, izvijestio je Business Insider.

Kultura kaosa

U prosincu 2013. Meta je pokrenula FAIR, interni laboratorij posvećen umjetnoj inteligenciji. (Izvorno nazvan Facebook AI Research, slovo F je, nakon rebrendiranja tvrtke u Metu 2021., promijenjeno u “Fundamental”.) Pod vodstvom poznatog profesora s NYU-a Yanna LeCuna, FAIR se u to vrijeme smatrao jednim od najboljih poslodavaca za one koji žele raditi na vrhunskim AI projektima. Laboratorij je pridonio pionirskim istraživanjima u računalnom vidu i obradi prirodnog jezika. To su bila “zlatna vremena AI istraživanja”, rekao je jedan bivši Meta istraživač.

U veljači 2023., tvrtka je objedinila AI istraživanja u tim usmjereniji na proizvode nazvan GenAI, umjesto FAIR-a. Iako FAIR i dalje postoji, unutar Mete “polako umire”, dobivajući sve manje računalnih resursa i gubeći ključne kadrove. “Zuck nikada nije trebao umanjiti važnost FAIR-a,” rekao je taj istraživač. Meta je tada odbacila tvrdnje da FAIR gubi na značaju te navela da je riječ o novom početku za laboratorij, s fokusom na dugoročnije projekte. Tvrtka je istaknula kako FAIR i GenAI blisko surađuju, što omogućuje bolju koordinaciju i brže donošenje odluka.

Novi tim GenAI dobio je zadatak raditi ubrzanim tempom, ostajati do kasno i vikendima kako bi isporučio AI proizvode poput Metina konverzacijskog AI asistenta i AI likova koje je Zuckerberg kasnije predstavio svijetu na Meta Connectu 2023., godišnjoj konferenciji proizvoda tvrtke, rekao je treći bivši viši istraživač. “U biti, imali smo šest mjeseci da krenemo gotovo od nule do lansiranja proizvoda”, rekao je taj viši istraživač, koji je prebačen iz drugog tima u GenAI, koji je započeo s 200 do 300 zaposlenih, a narastao na gotovo 1000. Kako se AI utrka pojačavala, tako se ubrzavalo i isporučivanje proizvoda 2024. i 2025., dodao je. “Radili smo kao ludi, cijelu godinu bez prestanka.”

No s vremenom su ti ubrzani ciklusi postali kaotičniji — viši rukovoditelji nisu se slagali oko tehničkih pristupa poput najboljeg načina predtreniranja modela, timovi su dobivali preklapajuće zadatke, a ljudi su se borili za zasluge, rekli su dvoje bivših zaposlenika Meta AI-ja. Timovi bi se formirali i raspadali u roku od nekoliko tjedana, prisiljavajući istraživače da stalno mijenjaju fokus na nove projekte. Jedan od bivših istraživača AI-ja, koji je proveo tri godine u Meti, rekao je da je u tom razdoblju promijenio čak sedam menadžera.

Metaverse je bio velika prepreka

Jedan od bivših viših istraživača umjetne inteligencije rekao je da je Metaverse — Zuckerbergova dugoročna vizija 3D svijeta u kojem ljudi mogu međusobno komunicirati putem avatara — bio kaotična prepreka. Nakon što je već povukao milijarde dolara i resursa, vodstvo tvrtke je krajem 2022. tvrdilo da je Metaverse prioritet za tehnološkog diva, čak i dok je umjetna inteligencija dobivala sve veći značaj. Te je godine istraživač premješten u Meta Horizon, metaverseovu platformu za VR igre i virtualne prostore. “Zapravo nisu znali što bi sa svima nama i to je bio prilično loš potez. Srećom, formirala se organizacija GenAI i mi smo otišli od tamo,” rekao je. Glasnogovornik Mete, Daniels, nije komentirao te tvrdnje.

Zaposlenici su morali dokazati poslovni utjecaj u polugodišnjim evaluacijama učinka, primjerice, ako su se njihovi skupovi podataka koristili za treniranje modela ili ako su modeli na kojima su radili postigli visoke rezultate na određenim testovima, rekao je četvrti bivši istraživač AI-ja za Forbes. Oni koji to nisu mogli riskirali su gubitak posla. “Ljudi počnu grčevito čuvati svoj opseg posla, pazeći da nitko drugi ne radi na projektima na kojima oni već rade, što otežava suradnju”, rekao je. Daniels je kazao kako je taj proces evaluacije jednak za sve zaposlenike u tvrtki.

Mnoge od ovih tvrdnji ponovljene su u nedavnom eseju od devet stranica pod naslovom “Fear the Meta culture” (“Bojte se Meta kulture”) koji je Tijmen Blankevoort, bivši istraživač AI-ja u Meti, objavio na internom komunikacijskom kanalu tvrtke za AI tim. Blankevoort je u javnoj objavi na Substacku napisao da je imao osjećaj kako stvari u Meti “izlaze iz kolosijeka”. “Mnogi su se osjećali obeshrabreno, preopterećeno i zbunjeno”, napisao je, navodeći da su se zaposlenici bojali otkaza, da su se zadaci timova redovito mijenjali te da su čelnici imali “kolebljivu viziju.” Blankevoort nije odgovorio na zahtjev za komentar, ali nakon što je esej procurio, napisao je naknadni tekst tvrdeći da je dokument bio namijenjen internom konstruktivnom komentaru, a ne “dramatičnom obračunu”. Daniels iz Mete rekao je da Blankevoortov opis “nije iznenađujući.” “Veselimo se našim nedavnim promjenama, novim zapošljavanjima u vodstvu i istraživanju te nastavku rada na stvaranju idealnog okruženja za revolucionarna istraživanja”, rekao je.

Razočaravajući Llama 4

Ugled Mete u području AI-ja pretrpio je udarac u travnju, kada je objavljen Llama 4. Model je unutar i izvan tvrtke doživljen kao razočaranje i naširoko kritiziran zbog slabih sposobnosti logičkog zaključivanja i programiranja. Situaciju je dodatno pogoršala optužba da je tvrtka umjetno poboljšala rezultate Llama 4 na testovima kako bi izgledalo da postiže bolje performanse nego što zapravo jest — što je tvrtka zanijekala. “Llama 4 je bila katastrofa”, rekao je jedan od bivših istraživača za Forbes.

Danas Metin blještavi novi laboratorij za superinteligenciju otvara još više pitanja o tome u kojem smjeru tvrtka ide. “Ljudi se pitaju gdje se uklapaju i osjećaju da ih se gura u stranu”, rekao je bivši istraživač.



Za konkurente koji pokušavaju odoljeti Zuckerbergovim zapanjujućim financijskim ponudama, percepcija je da on cilja na “plaćenike” koji su dostupni onome tko ponudi najviše. Njihova poruka je da su suprotni Meti jer privlače istinske entuzijaste i “misionare”.

Šef OpenAI-ja Sam Altman u srpanjskom pismu zaposlenicima napisao je da će misionari pobijediti plaćenike foto: Yuichi Yamazaki/AFP

“Ponosan sam na to koliko je naša industrija usmjerena na misiju; naravno da će uvijek biti i ponekih plaćenika”, napisao je šef OpenAI-ja Sam Altman u srpanjskom pismu zaposlenicima. “Misionari će pobijediti plaćenike,” dodao je, napominjući: “Vjerujem da OpenAI dionice imaju daleko veći potencijal rasta nego Meta dionice. No mislim da je važno da veliki rast dođe tek nakon velikog uspjeha; ono što Meta radi dovest će, po mom mišljenju, do vrlo dubokih kulturnih problema.” OpenAI je na pritisak navodno odgovorio prilagodbom plaća i davanjem bonusa od nekoliko milijuna dolara istraživačkim i inženjerskim timovima.

Problem s imidžem

“Velike tehnološke tvrtke trenutačno imaju jako plaćenički pogled na utrku prema AGI-ju”, rekla je May Habib, direktorica startupa za korporativnu umjetnu inteligenciju Writer. “Mislim da se gubi dio ljudskosti dok slušam kandidate kako doista opisuju kulturu unutar tvrtki koje napuštaju.”

Jedan osnivač AI startupa opisao je “kulturni pomak” unutar Mete, rekavši da je počeo primjećivati veći broj kandidata iz te tvrtke. “Mi imamo tendenciju zapošljavati više misionara nego plaćenika. Dakle, ne nudimo ljudima dvije milijarde dolara da nam se pridruže. Nema potrebe. Također, nemamo toliko novaca za plaće”, rekao je.

Facebook se, naravno, također nosio sa svojom “prtljagom” koja bi mogla otežati privlačenje novih ljudi. Posljednjih deset godina tehnološki div teturao je kroz kontroverze vezane uz miješanje u izbore, radikalizaciju, dezinformacije te mentalno zdravlje i dobrobit tinejdžera. LeCun, koji nije odgovorio na zahtjeve za intervju, ranije je priznao da bi te “crne mrlje” mogle utjecati na javnu percepciju istraživačkog laboratorija tvrtke. “Meta se polako oporavlja od problema s imidžem,” rekao je za Forbes 2023. “Sigurno postoji blagi negativan stav.

Rashi Shrivastava i Richard Nieva, novinari Forbesa