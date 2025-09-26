Amazon pristaje na nagodbu: “Vraćamo milijarde dolara Amerikancima”

Amazon je pristao na nagodbu u tužbi koju je protiv njega podnijela američka Federalna trgovinska komisija (FTC) zbog obmanjivanja potrošača.

“Vraćamo milijarde dolara u džepove Amerikanaca i također ćemo osigurati da Amazon više ne napravi slične stvari”, rekao je Andrew Ferguson, čelnik američke Federalne trgovinske komisije (FTC).

Amazon je pristao na nagodbu u tužbi za prijevaru potrošača u iznosu od 2,5 milijardi dolara (2,1 milijardu eura). Navodno je koristio obmanjujuće prakse kako bi namamio potrošače da se prijave za njegovu Prime uslugu, a zatim je namjerno otežao otkazivanje.

Amazon je u izjavi rekao da je oduvijek postupao u skladu sa zakonom. “Ova nagodba nam omogućuje da idemo naprijed i usredotočimo se na inovacije za naše kupce“, rekli su.

FTC je podnio tužbu 2023. godine, tražeći trajnu zabranu i novčanu kaznu. Amazon je dosljedno negirao optužbe.