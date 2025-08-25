Zašto će Amazon i Walmart odlučivati koliko je stvarno skup život u Indiji?

Indijsko Ministarstvo statistike počelo je prikupljati cijene s e-trgovinskih stranica čiji udio u potrošnji kućanstava stalno raste. Indija je 2024. imala oko 270 milijuna online kupaca, a istraživanje pokazuje da će ta brojka rasti po stopi od 22 posto godišnje.

Indija će početi prikupljati podatke o cijenama izravno od e-trgovinskih divova, uključujući Amazon i Flipkart u vlasništvu Walmarta, kako bi potpuno preoblikovala svoj referentni pokazatelj inflacije, s ciljem da obuhvati promjene u potrošačkim navikama i odgovori na zabrinutosti da su trenutačni podaci zastarjeli, izjavio je čelnik ministarstva statistike.

Ovaj potez mogao bi učiniti podatke o maloprodajnoj inflaciji u Indiji robustnijima, jer će uključivati cijene na internetskim platformama čiji udio u potrošnji kućanstava stalno raste. Promjena prati globalni trend – od SAD-a do Južne Koreje – gdje se cijene sa skenera i online kupovine integriraju u mjerenje inflacije. Indija je 2024. imala oko 270 milijuna online kupaca, a istraživanje pokazuje da će ta brojka rasti po stopi od 22 posto godišnje, piše Reuters.

Pregovori s platformama

“Ministarstvo statistike počelo je prikupljati cijene s e-trgovinskih stranica u 12 gradova s više od 2,5 milijuna stanovnika te je u pregovorima s platformama za izravan pristup podacima“, rekao je u intervjuu Saurabh Garg, tajnik Ministarstva statistike i provedbe programa.

E-trgovina čini sve veći udio u potrošnji kućanstava, a Istraživanje potrošnje kućanstava (HCES) pokazuje da je dovoljno značajna da se uključi u CPI (indeks potrošačkih cijena), kazao je Garg, dodavši da je cilj učiniti indeks reprezentativnijim i pravovremenijim. Vlada će od e-trgovima tražiti da dostavljaju tjedne prosječne cijene proizvoda, koje će potom biti provjeravane u odnosu na širu bazu podataka kako bi se spriječile moguće pristranosti.

Šira statistička obnova

Promjene u izvorima i stavkama novog CPI-ja samo su jedna od većih statističkih nadogradnji planiranih u iduće dvije godine, uključujući novu seriju BDP-a s ažuriranom baznom godinom 2022.–23., rekao je Garg.

Ranije ove godine pokrenuto je istraživanje ulaganja te češća izvješća o zaposlenosti, čiju su točnost neki ekonomisti doveli u pitanje. Garg je rekao da je vlada gotovo udvostručila broj kućanstava obuhvaćenih mjesečnim izvješćima o zaposlenosti – s dosadašnjih oko 45.000.

Ministarstvo sada dizajnira i novi Indeks proizvodnje usluga (ISP) kao tromjesečni pokazatelj outputa u sektoru usluga, koji čini više od polovice BDP-a Indije, ali se daleko rjeđe prati nego industrijska proizvodnja, dodao je Garg.

“Vjerojatno će biti uveden od sredine sljedeće godine”, rekao je.