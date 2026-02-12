Američki proračunski manjak u fiskalnoj 2026. godini oko 5,8 posto BDP-a

Američki proračunski manjak trebao bi blago porasti u fiskalnoj 2026. godini, uz udio u BDP-u od 5,8 posto, procijenio je neovisni institut CBO.

U fiskalnoj godini koja završava u rujnu proračunski manjak trebao bi biti nešto veći od 1,85 bilijuna dolara, što bi odgovaralo oko 5,8 posto BDP-a, procjenjuju u CBO-u, čiji su članovi bivši dužnosnici središnje banke, ministarstva financija i bivši zastupnici u Kongresu.

To bi značilo da bi se, mjeren udjelom u BDP-u, zadržao na razini iz fiskalne 2025. godine kada je iznosio gotovo 1,78 bilijuna dolara.

U idućih 10 godina trebao bi, prema procjenama CBO-a, iznositi u prosjeku 6,1 posto BDP-a, a u fiskalnoj 2036. godini trebao bi iznositi 3,1 bilijun dolara, što bi odgovaralo 6,7 posto BDP-a.

Ministar financija Scott Bessent cilja manjak od oko tri posto BDP-a.

“Veliki deficit kroz dulje vremensko razdoblje neuobičajena je pojava, povijesno gledano, kada se uzme u obzir da bi se stopa nezaposlenosti u 10-godišnjem proračunskom okviru trebala zadržati ispod pet posto”, rekao je direktor CBO-a Phillip Swagel.

Prognoze CBO-a polaze od pretpostavke da će porezni i zakoni o potrošnji te carine ostati na snazi u idućih deset godina.

Ukupni javni dug trebao bi u fiskalnoj 2026. biti otprilike izjednačen s BDP-om, kao i u fiskalnoj 2025., a do 2036. trebao bi se zbog sve većeg proračunskog manjka popeti na 120 BDP-a, uz procijenjeni iznos od 56,15 bilijuna dolara. U 2025. iznosio je 30, izračunali su.

U fiskalnoj 2030. godini trebao bi premašiti trenutno najvišu razinu, od 106 posto BDP-a iz 1946. godine, kada je odražavao zaduživanje iz Drugog svjetskog rata.

Gospodarstvo bi pak u fiskalnoj 2026. godini trebalo blago ubrzati, uz prognoziranu stopu rasta od 2,2 posto, kada se isključi inflacija. U fiskalnoj 2025. bilo je poraslo za 1,9 posto, pokazuju izračuni CBO-a.

Trumpov “Veliki lijepi zakon”, kojim je produžena primjena poreznih olakšica uvedenih 2017. godine, uz smanjene izdatke za socijalne programe poput Medicaida, potaknut će potrošnju i privatna ulaganja u ovoj godini, smatra CBO.

Tijekom 10-godišnjeg razdoblja zakon će istodobno povećati proračunski manjak za 4,7 bilijuna dolara, a još 500 milijardi dodat će smanjena imigracija, prognoziraju.

Dodatni prihodi od carina smanjit će pak proračunski manjak za oko tri bilijuna dolara, uključujući ekonomske učinke i niže otplate duga, izračunali su u CBO-u.