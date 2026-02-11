Europljani više ne žele putovati u SAD, a jedno otočje postalo je pravi hit

Turistički trendovi pokazuju jasan zaokret u preferencijama europskih putnika. Jedna otočna regija pritom se izdvaja kao novi favorit.

Europljani sve rjeđe biraju Sjedinjene Američke Države kao odredište za putovanja, upozorava najveći europski turistički operater, u trenutku kada interes za daleka putovanja slabi, a zabrinutost zbog imigracijske politike administracije Donalda Trumpa i dalje utječe na odluke putnika.

Tui, koji većinu svojih rezervacija ostvaruje među europskim klijentima, bilježi “značajno nižu potražnju” za putovanja u SAD, izjavio je glavni izvršni direktor Sebastian Ebel. Istodobno, kompanija bilježi rast interesa za druga tržišta, osobito Bliski istok i Aziju, piše The Guardian.

“Vidimo snažniji rast putovanja prema Emiratima i Aziji”, rekao je Ebel. “Također bilježimo povećanu europsku potražnju za Karibima, koji ranije, zbog ograničenja kapaciteta, nisu bili u fokusu, ali sada ponovno nude prostor za rast.”

Transatlanska putovanja u opadanju

Podaci potvrđuju širi trend slabljenja transatlantskih putovanja. Prema izvješću Europske komisije za putovanja, temeljenom na anketi putnika iz Australije, Brazila, Kanade, Kine, Japana, Južne Koreje i SAD-a, udio putnika koji ove godine razmatraju putovanje u Europu pao je na 42 posto, u odnosu na 45 posto prošle godine. Među američkim putnicima taj je udio pao s 37 na 34 posto.

Istodobno, nekoliko europskih država izdalo je preporuke vezane uz putovanja u SAD zbog pojačanih graničnih kontrola, zadržavanja pojedinih posjetitelja te prosvjeda povezanih s američkom imigracijskom i carinskom službom (ICE).

Prema podacima američkog Nacionalnog ureda za putovanja i turizam, broj dolazaka u SAD iz zapadne Europe u prosincu je bio četiri posto manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Ebel je već prošle godine upozoravao na “značajan pad” interesa za putovanjima u Ameriku, navodeći među razlozima opću percepciju i iskustva putnika s graničnih prijelaza.

Najbolje prvo tromjesječje

Unatoč slabijoj potražnji za američkim destinacijama, Tui je ostvario svoje najbolje prvo tromjesečje u više od deset godina. Njemačka turistička grupa, sa sjedištem u Hannoveru i približno 67.000 zaposlenih diljem svijeta, u tromjesečju zaključno s prosincem zabilježila je rast prihoda od jedan posto, na 4,9 milijardi eura, dok je operativna dobit porasla za 7,5 posto, na 72,9 milijuna eura.

Prema analizi Aarina Chiekrieja iz investicijske kuće Hargreaves Lansdown, ključni doprinos rezultatima došao je iz kruzing segmenta, u kojem je dobit porasla za više od 70 posto. Dionice Tuija, koje kotiraju na frankfurtskoj burzi, u utorak su u ranom trgovanju porasle za 0,4 posto, a u proteklih godinu dana njihova je vrijednost porasla za oko 10 posto.