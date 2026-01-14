Koliko je sigurno putovati u zemlje kojima je Trump nedavno prijetio? Evo što morate znati

Dok posjećenost turista u SAD-u pada zbog uočenih rizika, neki putnici sada preispituju je li sigurno posjećivati ​​destinacije kojima je Trump nedavno prijetio.

Ovo je trebala biti velika godina za turizam u SAD-u. 2026., nacija ne slavi samo stogodišnjicu svoje kultne autoceste Route 66 i 250. obljetnicu svoje neovisnosti, već je i suorganizator Svjetskog prvenstva u nogometu. U normalnoj godini, bilo koji od ovih događaja izmamio bi širok osmijeh na lica vlasnika američkih hotela i rukovoditelja zrakoplovnih kompanija. Ali događaji u proteklih 12 mjeseci bili su sve samo ne normalni.

Otkad je ponovno preuzeo dužnost u siječnju 2025., američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija uveli su carine dugogodišnjim saveznicima, više puta prijetili aneksijom Kanade, pritvarali strane turiste na granici, provodili masovne deportacije i uskoro bi mogli pokrenuti program kojim se provjeravaju profili stranih turista na društvenim mrežama prije nego što im se dopusti ulazak u zemlju.

Gubitak od 12,5 milijardi dolara za SAD

Kao rezultat toga, sve veći broj zemalja izdao je upozorenja o putovanjima u SAD, a mnogi potencijalni posjetitelji pozvali su na potpuni bojkot putovanja u zemlju, a neki su je čak nazvali neprijateljskom državom. Prema izvješću Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC), predviđa se da će SAD izgubiti nevjerojatnih 12,5 milijardi dolara (9,35 milijardi funti) potrošnje međunarodnih posjetitelja u 2025. godini. Od 184 zemlje koje su analizirali WTTC i Oxford Economics, SAD je bio jedina zemlja za koju se predviđa pad potrošnje međunarodnih posjetitelja prošle godine, prenosi BBC.

“Nekada ambiciozno putovanje u SAD sada se mnogima čini i političkim činom, skokom vjere za ulazak i financijskim teretom“, piše Sarah Kopit na web stranici turističke industrije Skift. Stranica je također izvijestila da je 46% putnika anketiranih prošle godine reklo da je manja vjerojatnost da će posjetiti SAD zbog Trumpa.

Ali to je bilo prošle godine. U prvih nekoliko dana 2026. godine, američka vlada izvela je zračne napade u Caracasu i zarobila predsjednika Nicolasa Madura, tvrdi da će sada voditi Venezuelu, obnovila je pregovore o preuzimanju Grenlanda te je zaprijetila Kubi, Iranu, Kolumbiji i Meksiku. Čini se da Trumpovi postupci ne utječu samo na odluke putnika da posjete SAD, oni bi mogli utjecati i na odluke putnika da posjete ta druga odredišta.

Heather Storgaard, stanovnica Danske, planirala je posjetiti prijatelje na Grenlandu u veljači, ali Trumpove pojačane uvrede o kupnji ili preuzimanju otoka bogatog mineralima vojnom silom natjerale su je da se zapita. “Još uvijek razmišljam o odlasku, i još uvijek tražim, ali oprezno”, rekla je.

Jackie Arruda, brazilska marketinška stručnjakinja za ugostiteljstvo, također je planirala posjetiti prijateljicu na Grenlandu u svibnju, ali sada pomno prati hoće li morati otkazati putovanje.

Grenland; Foto: Getty Images

“Nedavni događaji u Venezueli pokazali su mi da se te prijetnje vrlo brzo mogu pretvoriti u stvarne planove“, rekla je. “Ako se nešto dogodi u sljedećim mjesecima, otkazat ću ovo putovanje, ali više sam zabrinuta za sigurnost svoje prijateljice, budućnost Grenlanda te utjecaj i posljedice koje bi ova invazija imala na cijeli svijet.“

“Zabrinutost među turistima koji dolaze na Kubu”

U međuvremenu, Jesús Noguera, vlasnik agencije Cuba Careo Tours sa sjedištem u Havani napominje da je došlo do trenutnog utjecaja na turizam kao rezultat Trumpovih izjava u kojima je zemlju opisao kao “spremnu za pad” nakon Madurovog uhićenja.

Havana, Kuba; Foto: Getty Images

“Retorika je izazvala stvarnu i neposrednu uzbunu među potencijalnim turistima koji dolaze na Kubu“, rekao je Noguera, navodeći više primjera reprogramiranih planova i zabrinutih e-poruka potencijalnih putnika. “Zabrinut sam za budućnost sektora. Iskreno ne vidim nikakve jasne znakove oporavka u bliskoj budućnosti. Turizam jednostavno ne napreduje u nestabilnosti, neizvjesnosti i pojačanoj percepciji rizika.“

Prema riječima Laure Rendell-Dunn, glasnogovornice specijalizirane latinoameričke turističke agencije Journey Latin America, američke akcije u Venezueli nisu utjecale na dosadašnje rezervacije tvrtke za Kolumbiju (nakon što je Trump upozorio predsjednika te zemlje Gustava Petra da “pazi na sebe”), niti za Meksiko (gdje je Trump ponudio slanje američkih trupa u borbu protiv narkokartela).

Iako putnicima može biti teško procijeniti koliko ozbiljno treba shvatiti Trumpove proglase, za britanske putničke agente i turoperatore odluka je jednostavna.

“Postoji jasna granica“, rekao je Sean Tipton, glasnogovornik Udruge britanskih putničkih agenata (ABTA). “Čim Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje putnike protiv putovanja, neće nikoga poslati. To je pitanje dužnosti – kada putujete protivno savjetu Ministarstva vanjskih poslova, standardno putno osiguranje vas ne pokriva.“

Iako britanski turoperatori i putničke agencije neće nuditi putovanja na mjesta koja je vlada označila kao preopasna, putnici i dalje mogu ići, ali njihovo putno osiguranje može biti poništeno. Za one koji procjenjuju je li sigurno posjetiti neku destinaciju, Tipson preporučuje potencijalnim putnicima da provjere web stranicu FCDO-a , koja se ažurira više puta dnevno i predstavlja najnovije informacije o prijetnjama za britanske putnike.

Od zemalja kojima je Trump nedavno prijetio, FCDO savjetuje da se ne putuje u Venezuelu u i Iran (ažurirano 9. siječnja) te upozorava na sva putovanja osim onih nužnih u neka područja Kolumbije i Meksika. Trenutno ne savjetuje putovanja na Grenland.

U međuvremenu, upozorenja američkog State Departmenta kreću se od “poduzmite uobičajene mjere opreza” do “ne putujte u određene dijelove Meksika”, “povećanog opreza” vezano uz Kubu i Grenland, “ponovnog razmatranja putovanja” u Kolumbiju i preporuku da se ne putuje u Iran.

Lokalne turističke organizacije razmatraju kako funkcionirati nakon nedavnih Trumpovih prijetnji.

“Je li strašno ili dobro dobiti ovakvu medijsku pozornost?“ rekla je Inga Rós Antoníusdóttir, voditeljica turističkih agencija s bogatim iskustvom rada u arktičkim i nordijskim regijama. “Sve ovisi o tome što turistička industrija učini s tom pažnjom.“

Antoníusdóttir kaže da bi za nove turističke destinacije poput Grenlanda povećana medijska pozornost zapravo mogla podići veću globalnu svijest o otoku i iskoristiti je kao odskočnu dasku za predstavljanje jedinstvene kulture, prirode i povijesti tog područja.

U Iranu, Mahdi Eshraghi, izvršni direktor teheranske turističke agencije Surfiran, kaže da Trumpove nedavne izjave o intervenciji u iranske prosvjede nisu pravi problem koji podupire pad potražnje za turizmom sa Zapada. Umjesto toga, napominje da su dugotrajne negativne percepcije Amerikanaca o naciji, uz promjene politike, dovele do toga da turističke tvrtke i pojedinci izbjegavaju marketing i posjete zemlji.

“Prema našem iskustvu, pad potražnje za putovanjima u Iran kontinuiran je od povlačenja SAD-a iz nuklearnog sporazuma 2018. godine, a ne kratkoročna reakcija na trenutnu političku retoriku“, rekao je.

U turističkoj industriji, percepcija je sve. Manje od dvije godine otkako je Svjetski ekonomski forum proglasio SAD najboljom svjetskom turističkom destinacijom, nacija shvaća što se može dogoditi kada putnici osjećaju da rizik posjeta nije vrijedan nagrade. Iako je možda prerano za procjenu osjećaju li se potencijalni putnici slično prema drugim zemljama koje je Trump stavio na metu, ako su prvi tjedni siječnja išta dokazali, to je da se stvari mogu brzo promijeniti.