Venezuela nije glavni trgovinski partner EU-a. Španjolska dominira trgovinom, s 55 posto. S obzirom na velike dokazane rezerve sirove nafte u Venezueli, EU pomno prati politička događanja u zemlji.

Gospodarska budućnost Venezuele ponovno je pod povećalom nakon što su SAD prije nešto više od tjedan dana u vojnoj operaciji uhitile predsjednika Nicolása Madura.

Zemlja posjeduje najveće dokazane rezerve sirove nafte na svijetu. Prema američkoj Upravi za energetske informacije (EIA), 2023. godine one su iznosile oko 303 milijarde barela, što je jednako oko 17% globalnih rezervi.

Sve to postavlja pitanja o gospodarskim vezama Venezuele s Europom. Koliko je Venezuela važna kao trgovinski partner za EU? Kako se trgovina između EU i Venezuele promijenila posljednjih godina? I koje europske zemlje najviše posluju s Venezuelom?

Venezuela nije glavni trgovinski partner EU-a u brojčanom smislu. Međutim, njezina politička važnost i potencijalne buduće ekonomske veze zasebna su tema.

Udio venezuelske robe u uvozu izvan EU-a vrlo je malen, čineći samo oko 0,1% uvoza robe u 2024. godini, dok je izvoz iz EU-a u Venezuelu toliko nizak da se prema podacima koje je objavio Eurostat efektivno registrira kao nula.

U 2024. godini izvoz EU-a u Venezuelu iznosio je ukupno oko 784 milijuna eura, dok je uvoz iz Venezuele iznosio oko 2,16 milijardi eura, što je rezultiralo ukupnim obujmom trgovine od otprilike 2,95 milijardi eura.

To je više nego dvostruko više od obujma trgovine u 2020. godini, kada je iznosio oko 1,42 milijarde eura. Dok je uvoz iz Venezuele porastao, izvoz EU-a ostao je otprilike na istoj razini, što je rezultiralo značajnim trgovinskim suficitom u korist Venezuele, prenosi Euronews.

Koji proizvodi dominiraju trgovinom između EU i Venezuele?

Prema podacima Europske komisije, EU je treći najveći trgovinski partner Venezuele, nakon SAD-a i Kine. Iz EU-a u Venezuelu u 2024. godini najviše su se izvozili strojevi i uređaji (20,9%), mineralni proizvodi (20,6%) i kemijski proizvodi (15%).

Kada je riječ o uvozu u EU, dominirala je nafta, koja je činila oko 70% ukupnog uvoza. Ostale značajne kategorije uključivale su riblje proizvode (9,3%), posebno škampe, te bazne metale i srodne proizvode (8%).

Španjolska je jasan izuzetak u trgovini između EU-a i Venezuele, s udjelom od 55% u ukupnom obujmu trgovine u 2024. godini prema Eurostatu. Španjolska predstavlja 29% izvoza EU-a u Venezuelu i čak 64% uvoza EU-a iz te zemlje. U vrijednosnom smislu, Španjolska je u Venezuelu izvezla robu u vrijednosti od oko 230 milijuna eura, dok je uvozila oko 1,38 milijardi eura.

Udio u trgovini robom između Venezuele i EU-a u 2024.; Izvor: Eurostat

Italija je druga u trgovini između EU i Venezuele s udjelom od 16%, a slijedi je Nizozemska s 10%.

Dva druga velika gospodarstva EU-a, Francuska i Njemačka, imaju mnogo manje trgovinske veze s Venezuelom, s udjelom od 5% odnosno 4%.

Belgija (4%) i Poljska (2%) također čine više od 1% ukupne trgovine između EU i Venezuele. Sve ostale države članice EU imaju manje od 1% udjela u trgovini s Venezuelom.

“Trgovinska i investicijska klima u Venezueli i dalje je izazovna za subjekte iz EU-a, uglavnom zbog ekonomskih politika i kontrola koje su provedene posljednjih godina, poput deviznih i cjenovnih kontrola i drugih oblika državne intervencije u gospodarstvo“, navodi Europska Komisija.

Venezuela je postala punopravna članica Mercosura 2012. godine. Međutim, 2017. godine zemlje osnivačice Mercosura suspendirale su članstvo Venezuele na neodređeno vrijeme. Kao rezultat toga, Venezuela nije dio trgovinskog sporazuma između EU-a i Mercosura.

EU je pozvao na smirenost i suzdržanost svih aktera kako bi se izbjegla eskalacija i osiguralo mirno rješenje krize nakon što su američke vlasti početkom 2026. odvele Madura u New York.

Zemlja kandidatkinja za EU Turska razvila je gospodarske odnose s Venezuelom.

Prema podacima Ministarstva trgovine i poslovanja, trgovina robom i uslugama između Ujedinjenog Kraljevstva i Venezuele iznosila je ukupno 212 milijuna funti (244 milijuna eura) tijekom četiri tromjesečja do kraja drugog tromjesečja 2025.