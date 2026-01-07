Steve Forbes: Što se mora učiniti kako bi Venezuela vratila demokraciju i gospodarstvo?

Ponovno funkcioniranje uništenog, inflacijom opterećenog venezuelskog gospodarstva bit će ogroman zadatak, s obzirom na neizvjesnost nakon uhićenja Nicolasa Madura.

Međutim, postoji nekoliko bitnih, pozitivnih poteza koje državni tajnik Marco Rubio može brzo progurati dok nadgleda prijelaz Venezuele u istinsku demokraciju. Steve Forbes, glavni urednik Forbesa, iznosi nekoliko ključnih, pozitivnih poteza koji će pomoći u preokretu venezuelske demokracije i gospodarstva.

Dovođenje MMF-a bio bi jednostavan, ali katastrofalan potez. Institucija nameće toksična rješenja koji koče snažan gospodarski rast, a najgori su viši porezi. Dugotrajno slabo gospodarstvo na kraju bi diskreditiralo vladu slobodnog tržišta i demokracije.

Snažan poticaj za novu Venezuelu bila bi brza zamjena gotovo bezvrijedne valute, bolivara, dolarom.

Dvije latinoameričke nacije, Ekvador i Salvador, učinile su upravo to početkom 2000-ih, a promjena je bila popularni uspjeh u objema zemljama.

Tijekom svoje kampanje za predsjednika Argentine prije dvije godine, Xavier Milei obećao je usvojiti dolar kao službenu valutu svoje zemlje. Nažalost, Milei nije mogao odoljeti MMF-u kada je ponudio gotovinu u zamjenu za Mileijevo odustajanje od dolara.

Rezultat je bila štetna i potpuno nepotrebna kriza pesosa prošle jeseni, koja je završila Mileijevim molbama SAD-u za višemilijardsku financijsku pomoć. S obzirom na tužnu povijest Argentine s pesosom, ovaj program će zajamčeno propasti, čime će se ugroziti Mileijeve druge sveobuhvatne i hrabre reforme slobodnog tržišta.

Venezuela bi također trebala uvesti jednostavan sustav poreza na dohodak sličan singapurskom ili čak izravnu fiksnu poreznu stopu, kao što su to učinile Estonija i Bugarska.

Kombinacija ultra-niskog poreznog režima i američkog dolara kao službene valute brzo bi učinila Caracas magnetom za regionalni i globalni kapital. To bi potaknulo snažan domaći procvat, stvarajući bogatstvo iz daleko šire baze od samih venezuelskih naftnih polja.

Još jedan potez za osnaživanje gospodarstva bio bi da nova vlada radikalno pojednostavi proces pokretanja legalnog poslovanja. To bi ukinulo sve licence i naknade koje muče potencijalne startupove i predstavljaju legla korupcije. Novi Zeland i Danska su pravi primjeri kako se to može učiniti.

Državni tajnik Rubio također bi mogao predložiti da nova vlada razmotri osnivanje fonda bogatstva u koji bi se svake godine polagao određeni iznos prihoda od nafte i plina kojim bi se upravljalo poput uzajamnog fonda.

Nakon razdoblja u kojem bi imovina rasla, mogle bi se uvesti godišnje dividende i distribuirati svim pojedincima. Na taj bi način svaki građanin imao osobni ulog u nacionalnoj naftnoj industriji. Savezna država Aljaska ima takav fond i mogla bi poslužiti kao dobar primjer za Venezuelu. I na kraju, ne bi trebalo biti carina – poreza koji koče rast.

Steve Forbes, glavni urednik Forbesa