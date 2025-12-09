Kako se bogatstvo Donalda Trumpa Jr. šesterostruko povećalo u godinu dana

Predsjednikov najstariji sin nekoć je izbjegavao oca i boravio u Coloradu. Na kraju se vratio kući, pridružio obiteljskom poslu, dok njegovo bogatstvo raste.

U svibnju, na bitcoin konferenciji u američkoj prijestolnici kockanja, Donald Trump Jr. hvalio se oduševljenoj publici u Las Vegasu svim svojim pothvatima u kriptovalutama. Sjedeći na pozornici pored svog brata, Erica, govorio je o poslovima s digitalnom imovinom. “Krpitovalute su ogroman dio svega što trenutno radimo.“

To je svakako ogroman dio njegovog bogatstva. Prošle godine, predsjednikov najstariji sin vrijedio je oko 50 milijuna dolara. Danas Forbes procjenjuje da predsjednikov najstariji sin vrijedi negdje oko 300 milijuna dolara, šest puta više nego u studenom 2024., a za to može zahvaliti kriptovalutama.

Za početak, tu je World Liberty Financial, koji se pretvorio kao vrijedan izvor bogatstva za obitelj Trump. Zbog tog pothvata prodali su procijenjenih 1,4 milijarde dolara tokena, a dio toga ide obitelji Trump, iako koliko točno ostaje donekle misterij. Predsjednik je primio otprilike 52% prihoda na početku godine, a članovi njegove obitelji – vjerojatno trojica navedenih suosnivača Eric, Don Jr. i Barron – podijelili su 22%. Kasnije sklapanje poslova moglo je promijeniti ekonomiju od tada. Ali ako bi svaki nasljednik dobio 7%, to bi svakome ostavilo otprilike 80 milijuna dolara u gotovini nakon oporezivanja.

Tu je i stablecoin WLF. Od svog debija ranije ove godine, dodao je dodatnih 19 milijuna dolara (procijenjeno) neto vrijednosti Donalda Trumpa Jr.-a, pod pretpostavkom da on i njegova braća i sestre posjeduju isti udio u tom poslovanju. Osim toga, postoji zaključana zaliha tokena World Liberty, koja bi mogla vrijediti još oko 34 milijuna dolara, čak i nakon primjene velikih popusta jer se trenutno ne mogu prodati.

Najveća pojedinačna imovina Donalda Trumpa Jr.-a mogao bi biti udio u American Bitcoinu, tvrtki za kriptovalute koju su on i njegov brat Eric osnovali u ožujku. Podnesci vrijednosnih papira pokazuju da Eric drži 7,3% poslovanja, a Don Jr. je naveden kao investitor bez navođenja veličine njegovog udjela.

No, analiza dokumenata SEC-a sugerira da vjerojatno posjeduje negdje između 1% i 5% poslovanja. Ako je Don Jr.-ov udio na višem kraju tog raspona, to bi moglo dodati još oko 80 milijuna dolara njegovom bogatstvu. Prije je vrijedilo i više – Forbes je u rujnu procijenio njegovu neto vrijednost na oko 500 milijuna dolara, uglavnom zahvaljujući vrijednosti American Bitcoina – ali dionice tvrtke su od tada pale.

Donu Jr.-u također dobro idu i pothvati koji nisu povezani s kriptovalutama. Tek prošli tjedan, njegovih dva milijuna dionica u fiktivnoj tvrtki sa posebnom namjenom pod nazivom New America Acquisition I Corp povećalo je njegovu dobit za više od 20 milijuna dolara preko noći, nakon što su se dionice tvrtke u četvrtak počele prodavati za nešto više od 10 dolara svaka na njujorškoj burzi.

Dionice u brojnim tvrtkama

Najstariji predsjednikov sin također ima procijenjenih 10 milijuna dolara vezanih u dionice niza politički utjecajnih tvrtki – Dominari Holdings, financijska tvrtka s uredima u Trump Toweru, Public Square, anti-woke online tržište, GrabAGun, online trgovac vatrenim oružjem, Unusual Machines, proizvođač dronova i Trump Media and Technology Group, matična tvrtka Truth Sociala (koja se također okrenula kriptovalutama).

Njegova zadruga u New Yorku, stan s tri stambene jedinice jedan blok od East Rivera i njegova kuća na Floridi (koju posjeduje 50%) porasli su za oko pola milijuna dolara u posljednjih godinu dana, a sada vrijede ukupno 12 milijuna dolara. Pobjeda na sudu, gdje su žalbeni suci odbacili kaznu iz suđenja za prijevaru Trump Organizacije, povećala je njegovu neto vrijednost za dodatnih 5 milijuna dolara.

Procjenjuje se da je 2024. godine zaradio 3,2 milijuna dolara od novih ugovora o licenciranju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Vijetnamu; ugovori iz 2025. u Indiji, Kataru, Rumunjskoj, Maldivima i Saudijskoj Arabiji sigurno će se povećati taj iznos. Njegov udio u prostranom obiteljskom poslu licenciranja nekretnina danas vrijedi 34 milijuna dolara, procjenjuje Forbes.

Don Jr., još uvijek izvršni potpredsjednik Trump Organizacije, ima mnogo dodatnih financijskih prednosti. Konzervativna investicijska tvrtka 1789 Capital dovela ga je kao partnera prošlog studenog i od tada je navodno dosegla milijardu dolara imovine pod upravljanjem; ulaganja očito uključuju Elon Muskove xAI i SpaceX, proizvođača e-cigareta Juul i obrambeni startup Vulcan Elements. Potonji je upravo dobio ugovor s Pentagonom vrijedan 620 milijuna dolara, kako je prvi izvijestio Financial Times.

U međuvremenu, obiteljski kripto procvat ne pokazuje znakove usporavanja. Završili su u industriji “iz nužde”, rekao je Don Jr. okupljenima u Vegasu, prisjećajući se kako su ga velike financijske institucije otpustile nakon prvog očevog mandata. “Gurnuli su nas tamo jer su nam konvencionalne opcije doslovno bile neravne pod nogama. Međutim, kad se nečemu obvežemo, idemo sve.“

Kyle Khan Mullins, novinar Forbesa