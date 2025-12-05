Eric Trump postao je deset puta bogatiji otkako je njegov otac izabran za predsjednika

Kriptovalute su napuhale bogatstvo nasljednika nekretnina, nakratko pretvorivši predsjednikova drugorođenog sina u milijardera početkom rujna.

Eric Trump, koji već devet godina upravlja poslovima svog oca, ne posjeduje udio ni u jednoj od nekretnina po kojima je Trump Organization najpoznatija. No naslijedio je nešto još vrednije. Tijekom protekle godine Donald Trump dao je majstorski primjer kako političku slavu pretvoriti u osobno bogatstvo. Eric se pokazao najboljim učenikom i sada njegovo bogatstvo vrijedi oko 400 milijuna dolara — više nego što imaju svi ostali Trumpovi potomci. Najvrjedniji dio njegova bogatstva je udio u American Bitcoinu, tvrtki koja rudari i posjeduje kriptovalute. Krajem rujna imala je 3418 Bitcoina, vrijednih oko 320 milijuna dolara prema današnjim cijenama. Tržišna vrijednost American Bitcoina sada prelazi dvije milijarde dolara, što Ericov udio od 7,3 posto vrednuje na oko 160 milijuna. “Imamo velike ambicije postati apsolutno najbolja kripto tvrtka na svijetu”, pohvalio se Eric na televiziji početkom rujna. “Znate kako žestoko radimo — po tome smo prilično poznati — i pritom se odlično zabavljamo.”

Teško je ne zabavljati se kada zarađujete milijune, a American Bitcoin nije jedini vrijedan pothvat koji Eric razvija. Njegov udio u World Liberty Financialu — tvrtki koju je njegov otac pokrenuo s Ericom, Donaldom Trumpom Jr. i Barronom neposredno prije prošlogodišnjih izbora — donio mu je procijenjenih 135 milijuna dolara. Zajedno s još nekoliko novih imovina, ta su dva kripto pothvata Ericovo bogatstvo povećala deset puta u odnosu na razinu uoči povratka njegova oca u Bijelu kuću.

Upitan za komentar, Eric je osporio procjenu vrijednosti, ali nije objasnio zašto.

Od American Data Centersa do ABTC-a

Ericovo bogaćenje kroz American Bitcoin počelo je projektom American Data Centers, netransparentnim pothvatom koji je pokrenuo sa starijim bratom u veljači. Samo mjesec dana kasnije, ADC se praktički spojio s Hut 8, rudarskom Bitcoin kompanijom, kako bi formirali American Bitcoin. U svibnju je American Bitcoin objavio novo spajanje, dovršeno početkom rujna, s tvrtkom Gryphon, javno uvrštenom kripto-rudarskom kompanijom. Glavni cilj cijelog poslovanja je postaviti dovoljno računala koja će rješavati kriptografske zadatke za što manju cijenu, kako bi se osvajali novi Bitcoini i povećala zaliha tvrtke.

Kombinirana operacija pojavila se na burzi 3. rujna pod novom oznakom, ABTC. Dionica je dosegla vrhunac od 14,52 dolara, što je Ericovih procijenjenih 68 milijuna dionica na papiru učinilo vrijednima gotovo milijardu dolara. No hype se brzo srušio — ABTC je dan završio na 8,04 dolara. Pad se nastavio, uključujući i ovotjedni od 42 posto, na 2,39 dolara po dionici. Eric je najnoviji pad pripisao otključavanju privatnih dionica za rane investitore. “Držim sve svoje @ABTC dionice — 100 posto sam predan vođenju industrije”, objavio je na X-u, nekadašnjem Twitteru.

Ulaganje u nekretnine

Kada je Forbes sredinom rujna procjenjivao bogatstvo obitelji Trump za godišnju listu Forbes 400, Eric je vrijedio oko 750 milijuna dolara, od čega je oko 500 milijuna dolazilo iz njegova udjela u American Bitcoinu. Vrijednost je sada znatno niža, ali i dalje višestruko veća nego prošle godine. A uspjeh World Liberty Financiala donio mu je još kripto kapitala. Prema najnovijim financijskim objavama Donalda Trumpa, on kontrolira 70 posto obiteljskog udjela u toj kompaniji. Ako se preostalih 30 posto ravnomjerno dijeli između Erica, Donalda Jr. i Barrona — koji su svi navedeni kao suosnivači — Forbes procjenjuje da bi Eric dobio otprilike 80 milijuna dolara gotovine nakon poreza od prodaje tokena, zatim 36 milijuna dolara vlastitih tokena te 19 milijuna dolara iz USD1, stablecoin poslovanja World Libertyja.

Sve to potpuno zasjenjuje Ericov prvotni izvor prihoda — rad u Trump Organizationu, u koju je ušao 2006. Prije nego što je kripto napunio njegove račune, Forbes je procijenio da je zarađivao gotovo tri milijuna dolara godišnje i akumulirao više od 30 milijuna dolara likvidne imovine. Tijekom godina dio tog novca uložio je u nekretnine, te danas posjeduje kuću vrijednu sedam milijuna dolara u Jupiteru na Floridi, penthouse od četiri milijuna u New Yorku te još dvije nekretnine u državi New York. Dodatnih više od pet milijuna dolara drži u dionicama Dominari Holdingsa, netransparentne financijske tvrtke sa sjedištem u Trump Toweru, koja je omogućila mnoge nove pothvate Erica i njegova starijeg brata, uključujući i nedavno osnovani SPAC u potrazi za ciljem spajanja.

Ulazak u politiku

S ocem koji se ponovno nalazi na vrhu američke politike, Eric je profitirao od pojačanog stranog interesa za ugovore s Trump Organizationom. Prošle je godine zaradio procijenjenih 3,2 milijuna dolara iz novih licencijskih ugovora u Dubaiju, Saudijskoj Arabiji i Vijetnamu, a očekuje se da će ovogodišnje objave njegovog oca pokazati još veće iznose zahvaljujući nedavno najavljenim poslovima u Kataru, Indiji, Rumunjskoj i Maldivima. Forbes procjenjuje vrijednost Ericova licencijskog i upravljačkog poslovanja na oko 34 milijuna dolara. U međuvremenu, njegova supruga Lara — koja je radila na Trumpovoj kampanji i bila supredsjedateljica Republikanskog nacionalnog odbora — je nedavno dobila termin u vikend-prime-timeu na Fox Newsu, što joj, ako je usporedivo s poslom Petea Hegsetha (nekadašnjeg Foxovog voditelja, sada ministra obrane), vjerojatno donosi više od dva milijuna dolara godišnje.

Sada, s nekoliko stotina milijuna dolara na računu, Eric nagovještava da bi mogao slijediti očevu strategiju ne samo u financijama, već i u politici — pa čak i koketira s idejom predsjedničke kandidature u intervjuu za Nikkei Asia. No zasad mu kripto ostaje glavna odskočna daska prema trajnom statusu milijardera. “Nevjerojatno smo privilegirani u životu, s ovim pothvatom ili bez njega”, rekao je na dan lansiranja American Bitcoina. “Ali želimo pobijediti.”

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa