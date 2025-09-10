Evo koliko se točno Trump obogatio u prvoj godini mandata — bilo je to najunosnije razdoblje njegova života

Američki predsjednik Donald Trump gubio je novac tijekom prvog mandata. U drugom je pronašao formulu kako unovčiti politiku i sada gomila milijarde.

Donald Trump upravo je imao najunosniju godinu svog života. Predsjednikovo bogatstvo doseglo je rekordnih 7,3 milijarde dolara, u odnosu na 4,3 milijarde dolara iz 2024., kada je još bio u kampanji za povratak na vlast. Dobit od tri milijarde podigla ga je za 118 mjesta na listi Forbes 400, gdje se ove godine našao na 201. poziciji.

Nijedan predsjednik u povijesti SAD-a nije iskoristio poziciju moći za osobnu korist u tolikoj mjeri kao Trump. Njegovo glavno sredstvo obogaćivanja su kriptovalute, klasa imovine prepuna hypea i ranjiva na regulatorne pritiske. Udružen sa tri sina, Trump je u rujnu 2024. pokrenuo kripto projekt pod nazivom World Liberty Financial, koji je isprva teško stjecao uporište. A onda je osvojio Bijelu kuću.

Poduzetnik u području kriptovaluta Justin Sun, kojega je Komisija za vrijednosne papire (SEC) optužila za prijevaru, investirao je 75 milijuna dolara, od čega je oko 40 milijuna dolara završilo kod novoizabranog predsjednika, a milijuni i kod članova njegove obitelji, potaknuvši lavinu zarade koja od tada samo raste. U siječnju, nekoliko dana prije povratka u Bijelu kuću, Trump je lansirao memecoin, čime je dodao stotine milijuna u svoj gotovinski fond. Kao predsjednik, ublažio je regulatorne kontrole nad kriptom i potpisao zakone povoljne za industriju, osiguravši time i osobne koristi iz sukoba interesa. Njegovi memecoini, koji su u početku bili zaključani na tri mjeseca, sada se otključavaju svakodnevno, oslobađajući desetke milijuna dolara tjedno.

Otplatio dugove i kredite

U međuvremenu, World Liberty Financial nastavio je s prodajom tokena, uključujući i netransparentnim kupcima, ostvarivši do sada procijenjenih 1,4 milijarde dolara. Entitet u vlasništvu Trumpove obitelji dobiva oko 75 posto prihoda od tih prodaja, što iznosi više od milijarde dolara. Predsjednik je, navodno, planirao prodati dio tog entiteta, prema pismu koje je sudski imenovani nadzornik Trump Organizationa u svibnju poslao jednom njujorškom sucu. I dalje nije jasno koliki je udio prodao predsjednik niti je li transakcija uopće realizirana. Identitet navodnog kupca također je nepoznat. Trump Organization nije odgovorio na upite o dogovoru. (Nedugo nakon što je novinar Forbesa prvi put otkrio priču, predsjednik je na Truth Socialu napao tog novinara.)

Dok su pristaše ulagale u rizičnu imovinu, Trump je svoj gotovinski kapital plasirao konzervativnije. Na početku ljeta otplatio je 114 milijuna dolara duga na neboderu 40 Wall Street u New Yorku, koji već godinama posluje problematično. U srpnju je zatvorio i nekoliko manjih kredita, ukupno procijenjenih na 15 milijuna dolara, za vile u New Yorku i na Floridi. Također se okrenuo kupnji municipalnih i korporativnih obveznica.

Unovčavanje kripta

Najveći dio Trumpovog skoka u neto bogatstvu dolazi iz njegovog ulaska u svijet kriptovaluta, što mu je donijelo golemu količinu gotovine. Još uvijek posjeduje znatnu količinu kovanica koje bi trebale znatno dobiti na vrijednosti kako se budu postupno otključavale tijekom njegova predsjedničkog mandata.

U nastavku Forbes ističe dijelove Trumpova bogatstva koji su se najviše poboljšali u posljednjih godinu dana:

Memecoin: +710 milijuna dolara

+710 milijuna dolara Likvidna sredstva: +660 milijuna dolara

+660 milijuna dolara Posao licenciranja i upravljanja: +410 milijuna dolara

+410 milijuna dolara Pobjede na sudu: +470 milijuna dolara

+470 milijuna dolara World Liberty Financial tokeni: +340 milijuna dolara

+340 milijuna dolara Stablecoin biznis: +240 milijuna dolara

Trumpov financijski bilans sada je jači nego ikada prije, s procijenjenih 1,1 milijardu dolara obveza i 8,4 milijarde dolara imovine, od čega je 1,1 milijarda u likvidnim sredstvima. Gotovo sve u njegovom portfelju trenutno stoji dobro. U kolovozu su prizivni suci u New Yorku poništili kaznu za prijevaru od oko 500 milijuna dolara. Njegov biznis licenciranja nekretnina, koji je godinama stagnirao, ponovno je procvjetao, s novim ugovorima u Saudijskoj Arabiji, Vijetnamu, Rumunjskoj, Indiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prihodi su u 2024. skočili za 580 posto, na 45 milijuna dolara, čime je vrijednost tog poslovnog segmenta porasla za 400 milijuna dolara.

Povratak prvoj ljubavi – graditeljstvu

U SAD-u njegov portfelj golf terena i klubova nastavlja rasti, s procijenjenim rastom dobiti od 30 posto u 2024., što je njegovom bogatstvu dodalo oko 325 milijuna dolara.

S tolikim priljevom novca, predsjednik bi se uskoro mogao vratiti svojoj prvoj ljubavi – graditeljstvu. On i njegova obitelj već godinama govore o gradnji malih naselja u sklopu golf resorta u Škotskoj i na Floridi. Projekti takvih razmjera zahtijevaju veliku likvidnost, što Trumpu često nije bilo dostupno. No sada, nakon što je ponovno preuzeo Bijelu kuću — i unovčio moć koju mu ona daje — može si priuštiti gotovo sve što poželi.

Dan Alexander, novinar Forbesa