Kako je 19-godišnji Barron Trump stekao bogatsvo od 150 milijuna dolara

Najmlađi Trumpov sin naučio je oca ponešto o kriptu. Sada, kao student druge godine na NYU-u, zgrće bogatstvo prije dvadesete.

“Imam jako visokog sina po imenu Barron. Je li itko ikada čuo za njega?”, našalio se Donald Trump na jednom inauguracijskom događaju u siječnju. Predsjednikov najmlađi sin, visok oko 203 centrimetra, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, ustao je i mahnuo publici. “Rekao mi je: Tata, moraš otići kod Joea Rogana’” pohvalio se Trump, pripisujući Barronovim uvidima zasluge za osvajanje većeg broja mladih birača.

Trump zasluge pripisuje i svom 19-godišnjaku za to što mu je pokazao ponešto o kriptu, izvoru predsjednikova brzo rastućeg bogatstva. Barron, koji je tati objasnio što je “novčanik” (wallet), prošle je godine zajedno s ocem i starijom braćom suosnovao World Liberty Financial, kriptokompaniju, manje od dva mjeseca prije izbora 2024. Većina financijskih savjetnika ne bi savjetovala roditeljima da ulaze u kripto, ali većina roditelja se i ne sprema biti izabrana za predsjednika, a kad je tata pobijedio, World Liberty je eksplodirao. Forbes procjenjuje da je to Trumpovoj obitelji dodalo više od 1,5 milijardi dolara bogatstva — od čega otprilike 10 posto, ili 150 milijuna dolara, pripada Barronu. Rođen 2006. u braku s očevom trećom suprugom, Barron je imao samo devet godina kad je Trump 2015. objavio kandidaturu u Trump Toweru. Od sve predsjedničke djece upravo je Barron zadržao najniži profil, preselivši se u Washington nekoliko mjeseci nakon što je otac 2017. prešao u Bijelu kuću, a navodno je upisao privatnu školu u Marylandu u kojoj školarina godišnje iznosi više od 50.000 dolara.

Uspon nakon izbora

Godine 2018. Melania je, prema biografiji “The Art of Her Deal” iz 2020., ponovno pregovarala o predbračnom ugovoru kako bi sinu osigurala bolje uvjete nasljedstva i veću uključenost u obiteljski posao. Čini se da je tek 2024., kada je krenuo na fakultet dok je njegov otac započinjao treću predsjedničku kampanju, Barron pristupio pothvatu World Liberty — ali njegov prvi pokušaj pokazao se iznimno unosnim. Tvrtka koja drži udjele obitelji Trump u World Libertyju, DT Marks Defi LLC, u rujnu 2024. primila je ukupno 22,5 milijardi kriptotokena nazvanih $WLFI. Zauzvrat, za promociju i dopuštenje da se koristi Trumpovo ime, tvrtka je dobila i 75 posto prihoda World Libertyja nakon prvih 15 milijuna dolara zarade. Na početku ove godine, prema financijskim objavama koje je Trump podnio kao predsjednik, on je posjedovao 70 posto udjela u Trump Marks Defi LLC-u, dok je ostalih 30 posto pripadao obitelji. Sinovi Eric, Don Jr. i Barron navedeni su kao suosnivači, pa ako su tih 30 posto podijelili jednako, svakom bi pripadalo po 10 posto. Moguće je da su kasniji dogovori smanjili njihove udjele.

U početku tih 10 posto nije značilo mnogo. Tokeni World Libertyja nisu se mogli preprodavati ni prenositi nakon kupnje, a prodaja je bila osrednja. No nakon Trumpove izborne pobjede, kripto poduzetnik i milijarder Justin Sun, koji je bio pod istragom Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC), objavio je da ulaže 75 milijuna dolara u projekt. (Možda ne slučajno, Trumpova SEC u veljači je pauzirala istragu protiv Suna.) Prodaja je gotovo odmah poletjela. Do kolovoza je World Liberty prodao procijenjenih 675 milijuna dolara tokena, na temelju podataka koje su objavili tvrtka i njezini kupci. Barronov udio, nakon oporezivanja, iznosi oko 38 milijuna dolara. U ožujku je World Liberty najavio još jedan proizvod: stabilni coin USD1, vezan uz američki dolar. Tržišna kapitalizacija valute kreće se oko 2,6 milijardi dolara, što sugerira da posao koji stoji iza nje vrijedi oko 880 milijuna dolara. Čini se da entitet u vlasništvu obitelji Trump posjeduje 38 posto ovog pothvata. Barronov udio mogao bi vrijediti oko 34 milijuna dolara.

Trgovanje tokenima

Zatim je u kolovozu World Liberty sklopio sporazum s javno kotirajućom zdravstvenom kompanijom Alt5 Sigma, koja je nastojala postati kriptoblago (cryptocurrency treasury) kompanija. Kao dio dogovora, Alt5 je praktički zamijenio 750 milijuna dolara $WLFI tokena za milijun vlastitih dionica, 99 milijuna warranta koji ne vrijede ništa ako dionica ostane ispod 7,50 dolara (2. listopada bila je na 2,78 dolara) te 20 milijuna warranta koji se mogu iskoristiti po još višim cijenama. Alt5 je potom upotrijebio dio prikupljenog novca kako bi kupio 717 milijuna dolara World Liberty Financial tokena, usmjerivši više od 500 milijuna dolara Trumpovoj tvrtki i procijenjenih 41 milijun dolara Barronu nakon poreza.

Barron je također dobio procijenjenih 2,25 milijardi World Liberty tokena — 10 posto od onog početnog paketa od 22,5 milijardi tokena dodijeljenog Trumpovoj tvrtki. U početku ih je Forbes vrednovao s nula dolara jer se nisu mogli preprodavati. No u kolovozu su vlasnici tokena izglasali otključavanje 20 posto kovanica, osim onih u vlasništvu osnivača; očekuju se i dodatna glasovanja o tome hoće li se otključati ostatak i hoće li se Trumpovima i njihovim partnerima dopustiti trgovanje vlastitim tokenima. Ograničena količina tokena na tržištu prodaje se za oko 20 centi po komadu, ali Forbes i dalje snažno diskontira tokene koji pripadaju Barronu — i drugim osnivačima — jer ostaju zaključani. Uzimajući sve to u obzir, Barronov pretpostavljeni 10-postotni udio danas vrijedi oko 45 milijuna dolara.

Sve skupa, iznos se penje na nešto više od 150 milijuna dolara — nimalo zanemariv novac za 19-godišnjeg brucoša druge godine. Barron, koji nema drugih poznatih imovina, s tim bi novcem mogao platiti školarinu od 67.430 dolara na NYU Stern School of Business više od 2200 puta.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa