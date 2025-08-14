Izračunali smo koliko je vrijedna imovina članova Trumpova kabineta. Najveća je u povijesti, čak i prije nego se uračuna predsjednik

Zajednička neto vrijednost Trumpova kabineta, koji čine dva financijaša s Wall Streeta, nekoliko bivših direktora i televizijskih voditelja te samo jedan profesionalni političar, rekordno je visoka, i to čak i prije nego se pribroji predsjednik.

U listopadu 2024., samo nekoliko tjedana prije izbora, Donald Trump došao je na skupštinu blizu Detroita. Milijarder s njegove desne strane, predsjednik prijelaznog tima Howard Lutnick, nagnuo se naprijed kako bi objasnio kakve ljude Trump ima na umu za povratak u Bijelu kuću. “Najbolji poslovni lideri u zemlji, najbolji političari žele služiti”, rekao je Lutnick. “Bit će mu odani, imat će vjernost prema njemu, slijedit će njegove politike i to će biti najizvanrednija vlada koju ste ikada vidjeli.”

Doista je izvanredna. Prošli su dani generala spremnih da mu se suprotstave. Sada Trumpova najgorljivija potpora—od Wall Streeta do studija Fox Newsa—sjedi pokraj njega. Još je uočljivije koliko su ti ljudi bogati. Milijarder predsjednik okupio je najbogatiji kabinet u povijesti SAD-a: čak i bez uračunavanja Trumpovog vlastitog bogatstva od 5,5 milijardi dolara. Forbes procjenjuje da njegovi glavni savjetnici “vrijede” 7,5 milijardi dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na 3,2 milijarde dolara ukupne vrijednosti Trumpovog kabineta iz 2019. godine. (za usporedbu, Bidenov kabinet “običnih ljudi” 2021. “težio” je je jedva 110 milijuna dolara.)

Najveći dio zapanjujućeg bogatstva kabineta dolazi od Lutnicka, sada ministra trgovine, i Linde McMahon, ministrice obrazovanja—oboje su milijarderi. Trojica muškaraca u šezdesetima—ministar financija Scott Bessent, ministar unutarnjih poslova Doug Burgum i ministar energetike Chris Wright—posjeduju bogatstvo od najmanje 100 milijuna dolara. Tu je i ministar zdravstva i socijalne skrbi Robert F. Kennedy Jr., kojeg njegova imućna obitelj uglavnom izbjegava, te nekoliko poduzetnika i poslovnih ljudi poput ministrice rada Lori Chavez-DeRemer, koja je sa suprugom, liječnikom, suosnovala praksu anesteziologije u Portlandu. Jedini profesionalni političar u kabinetu je državni tajnik Marco Rubio, jedan od 11 “običnih” milijunaša u kabinetu. Naravno, nijedan član kabineta nije ni približno bogat kao čovjek kojem služe—jedini milijarder predsjednik u američkoj povijesti.

Donald Trump

Dob: 79 | Predsjednik | vrijednost imovine: 5,5 milijardi dolara

foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Trump je godine izvan ureda proveo smišljajući kako profitirati od politike. Godine 2021. pokrenuo je Trump Media and Technology Group, a sljedeće godine i njezinu društvenu mrežu Truth Social. Njegov udio od otprilike 40 posto njegova je najvrjednija imovina – vrijedi oko dvije milijarde dolara. Otkako se vratio u Bijelu kuću, osnovna djelatnost tvrtke se promijenila – od društvenih mreža prema kriptovalutama. Tvrtka je nagomilala stotine milijuna dolara gubitaka, no investitori skloni MAGA pokretu ne čine se zabrinutima, već kupuju dionice i time povećavaju Trumpovu neto vrijednost.

Predsjednik ima i druge pothvate u kriptosvijetu. U siječnju, samo nekoliko dana prije nego što je preuzeo dužnost, pokrenuo je memecoin, čime je, prema procjenama Forbesa, povećao likvidnost za više od 100 milijuna dolara. Projekt pod nazivom World Liberty Financial, koji je dodao još stotine milijuna, nedavno je predstavio stablecoin – vrstu kriptovalute koja prati vrijednost američkog dolara. U srpnju je Trump potpisao zakon GENIUS Act, koji pruža regulatornu jasnoću za stablecoine – dobra vijest za kripto poduzetnike, uključujući i njega samog.

Howard Lutnick

Dob: 64 | Ministar trgovine | vrijednost imovine: 3,3 milijardi dolara

foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Trumpov glavni trgovinski pregovarač izgradio je karijeru na Wall Streetu, preuzevši svakodnevno vođenje Cantor Fitzgeralda u godini kada je napunio tridesetu. Ušao je u nacionalnu svijest 11. rujna 2001., kada je tvrtka izgubila više od 600 zaposlenika, uključujući i Lutnickova brata, u napadu na Svjetski trgovački centar. Lutnick, koji je toga dana slučajno vozio sina u vrtić, obnovio je Cantor i usmjerio tvrtku, koja je bila ukorijenjena u trgovini državnim obveznicama, prema tržištu nekretnina i kriptovalutama. Na tom je putu stekao mnogo neprijatelja, dok je sebi gradio bogatstvo. “Cijela je firma usmjerena na j….e ljude”, kaže jedan bivši zaposlenik. “Radi se o tome da se iz ljudi iscijedi maksimum.” Lutnickova dvojica sinova u dvadesetim godinama sada pomažu u vođenju Cantora. Pročitaj više

Linda McMahon

Dob: 76 | Ministrica obrazovanja | vrijednost imovine: 3,3 milijardi dolara

foto: Jim Watson/AFP

Linda McMahon i njezin sada otuđeni suprug Vince kupili su 1982. očevu tvrtku za hrvanje i pretvorili je u globalnog zabavnog diva kakav je danas World Wrestling Entertainment, pri čemu je Linda od 1993. do 2009. obnašala dužnost predsjednice ili izvršne direktorice. Forbes procjenjuje da još uvijek posjeduju oko 6,4 milijuna dionica TKO Groupa, matične tvrtke WWE-a – vrijednih gotovo 1,2 milijarde dolara te da su prikupili znatne iznose gotovine i drugih likvidnih ulaganja. Nakon dvaju neuspješnih kandidatura za Senat u Connecticutu, McMahon je u Trumpovu prvom mandatu vodila Američku administraciju za mala poduzeća.

Scott Bessent

Dob: 62 | Ministar financija | vrijednost imovine: 600 milijuna dolara

foto: Magnus Lejhall/TT News Agency/AFP

Bessent je izgradio karijeru na velikim strateškim okladama: inflaciji, vrijednostima valuta i gospodarskom rastu. Najveći dio svog uspjeha postigao je radeći za republikansku metu Georgea Sorosa, napredujući do pozicije glavnog investicijskog direktora u Soros Fund Managementu. Međutim, Bessent nije uspio ostvarivati konzistentne prinose u vlastitom hedge fondu, Key Square. Tijekom godina kupovao je i prodavao mnogo nekretnina, a među novijim akvizicijama su kuća vrijedna 4,25 milijuna dolara u Cashiersu u Sjevernoj Karolini, kupljena 2022., te imanje u Washingtonu D.C.-u, kupljeno u siječnju za 12,5 milijuna dolara. Pročitaj više

Doug Burgum

Dob: 69 | Ministar unutarnjih poslova | vrijednost imovine: +100 milijuna dolara

foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Bivši guverner Sjeverne Dakote Doug Burgum je 2001. dobio oko 100 milijuna dolara vrijednih Microsoftovih dionica kada je tehnološki div kupio Great Plains Software, tvrtku za poslovni softver kojom je upravljao kao izvršni direktor. Nakon što je ove godine prodao svoje posljednje Microsoftove dionice prilikom ulaska u saveznu vladu, Burgum sada posjeduje kuće i poljoprivredna zemljišta diljem zemlje, tvrtku za razvoj nekretnina u Sjevernoj Dakoti te venture capital kompaniju Arthur Ventures, koja ulaže u američke i kanadske startupe iz područja poslovnog softvera. Vjerojatno je dio bogatstva prenio u trustove za svoje nasljednike. Pročitaj više

Chris Wright

Dob: 60 | Ministar energetike | vrijednost imovine: 100 milijuna dolara

foto: Andrew Cabalerro-Reynolds/AFP

Ministar energetike stekao je bogatstvo kroz niz tvrtki u industriji nafte i plina, a posebno kroz Liberty Energy, tvrtku za hidrauličko frakturiranje (fracking) koju je osnovao 2011. godine. Wright sada raspolaže velikim iznosima gotovine nakon što je, kako bi preuzeo dužnost ministra energetike, morao prodati svoj udio u Liberty Energyju vrijedan više od 40 milijuna dolara te gotovo šest milijuna dolara u drugim energetskim dionicama. Njegova najveća imovina sada je rezidencija od 9500 kvadratnih stopa (oko 900 četvornih metara) procijenjena na 38 milijuna dolara (oko 31 milijun nakon duga) u ekskluzivnom Yellowstone Clubu, privatnom skijaškom odmaralištu za bogataše. Wright također posjeduje nekoliko nekretnina u području Denvera, ukupne vrijednosti 4,5 milijuna dolara prije odbitka dugova.

Lori Chavez-DeRemer

Dob: 57 | Ministrica rada | vrijednost imovine: 35 milijuna dolara

foto: Chio Somodevilla/Getty Images via AFP

Zagovornica pro-sindikalnog zakonodavstva i kći člana sindikata Teamster, Chavez-DeRemer na prvi pogled djeluje kao neobičan izbor u Trumpovoj administraciji. No njezino bogatstvo, stečeno kroz više poduzetničkih pothvata, ju savršeno uklapa. Bivša kongresnica iz Oregona i njezin suprug, dr. Shawn DeRemer, 2005. godine su osnovali praksu anesteziologije u Portlandu koja danas opslužuje više od 80.000 pacijenata i godišnje ostvaruje šest milijuna dolara dobiti, kaže DeRemer za Forbes. Njihov 50-postotni udio mogao bi vrijediti više od 20 milijuna dolara — a DeRemer dodaje da su u procesu izlaska tvrtke na tržište. Također su suosnovali i druge medicinske prakse u području Portlanda — jedna nudi Botox, filere za usne i druge estetske tretmane, dok se druga bavi upravljanjem terapijama lijekovima, uključujući ketamin, za pacijente s mentalnim zdravstvenim stanjima — te posjeduju kuću u blizini Phoenixa u Arizoni, procijenjenu na 3,1 milijun dolara prije odbitka duga od 1,4 milijuna dolara.

Brooke Rollins

Dob: 53 | Ministrica poljoprivrede | vrijednost imovine: 15 milijuna dolara

foto: Win McNamee/Getty Images via AFP

Nakon što je u Trumpovoj prvoj administraciji obnašala manje glamuroznu političku funkciju, Brooke Rollins je 2021. godine, zajedno s McMahon i Larryjem Kudlowom, osnovala America First Policy Institute. Ondje je služila kao predsjednica i izvršna direktorica, zarađujući oko 500.000 dolara godišnje tijekom tri godine. Njezin suprug, Mark Rollins, radi kao predsjednik Hillwood Energyja i HKN Energyja, naftnih i plinskih tvrtki u vlasništvu Rossa Perota Jr., čiji se otac dvaput kandidirao za predsjednika 1990-ih. Ministrica poljoprivrede i njezin suprug posjeduju kuću u Teksasu vrijednu oko 2,7 milijuna dolara prije duga, a također dijeli kuću na jezeru u Teksasu s još jednom obitelji, vrijednu oko 800.000 dolara.

Robert F. Kennedy Jr.

Dob: 71 | Ministar zdravstva i socijalne skrbi | vrijednost imovine: 15 milijuna dolara

foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Jedno od jedanaestero djece Bobbyja Kennedyja, RFK Jr., nije naslijedio velik dio obiteljskog bogatstva. Ipak, posjeduje određenu imovinu iz starih obiteljskih ulaganja, uključujući udio vrijedan milijun dolara u Wolf Pointu, velikom projektu u središtu Chicaga na zemljištu koje je njegov djed Joe stekao još 1940-ih. Ministar zdravstva i socijalne skrbi također posjeduje oko 1,6 milijuna dolara u Bitcoinu. Njegova supruga, glumica Cheryl Hines, najpoznatija po ulozi u HBO-ovoj seriji Curb Your Enthusiasm, ima mirovinske račune vrijedne više od 750.000 dolara. Par posjeduje višemilijunske kuće u Los Angelesu, Massachusettsu i, od travnja, u Washingtonu D.C..u, gdje su upravo kupili kuću vrijednu 4,4 milijuna dolara. Pročitaj više

JD Vance

Dob: 41 | Potpredsjednik | vrijednost imovine: 12 milijuna dolara

foto: Saul Loeb/POOL/AFP

Trumpov zamjenik izborio se iz siromaštva američkog Rust Belta do samog vrha društva. Nakon služenja u marincima i diplome sa Sveučilišta Ohio State te Pravnog fakulteta Yale, Vance je stekao slavu ispričavši svoju priču “od trnja do zvijezda” u memoarima Hillbilly Elegy, koji su prodani u više od tri milijuna primjeraka i pretvorili ga poznatu javnu osobu. Godine 2019. osnovao je tvrtku rizičnog kapitala Narya i ubrzo otplatio studentske zajmove; svoj je udio prodao nakon što je 2023. ušao u Senat, pritom zaradivši više od milijun dolara. Ove godine, Vance je smanjio broj svojih nekretnina s tri na dvije, preselivši se u potpredsjedničku rezidenciju i u ožujku zaradivši 1,9 milijuna dolara prodajom imanja u Virginiji. Pročitaj više

Pam Bondi

Dob: 59 | Državna odvjetnica | vrijednost imovine: 5 milijuna dolara

foto: Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

Kći dvoje državnih službenika, Bondi je izvan državne službe provela samo šest godina svoje karijere – od 2019. do 2024. Bila je to unosna pauza tijekom koje je više nego utrostručila svoju neto vrijednost. Najprije je lobirala u ime velikih korporacija poput General Motorsa i Amazona, pa čak i emirata Katara. Također je radila za MAGA think tank kojim je upravljala ministrica poljoprivrede Brooke Rollins (vidi gore). Savjetovanje za Trumpovu tvrtku društvenih mreža donijelo joj je dionice i jamstva koja je u travnju prodala za više od 1,25 milijuna dolara. S obiljem gotovine, ona i njezin suprug, investitor u nekretnine, očito su od 2021. krenuli u rušenje i obnovu svoje stoljetne kuće u Tampi, čime su njezinu procijenjenu vrijednost povećali na najmanje dva milijuna dolara. Pročitaj više

Kristi Noem

Dob: 53 | Ministrica domovinske sigurnosti | vrijednost imovine: 5 milijuna dolara

foto: Alex Brandon/POOL/AFP

Bivša guvernerka Južne Dakote odrasla je na obiteljskoj farmi. Njezino bogatstvo uglavnom potječe od supruga iz privatnog sektora, koji je vlasnik Noem Insurancea, tvrtke sa sjedištem u Bryantu u Južnoj Dakoti (populacija: 471), koja prodaje police osiguranja za zaštitu svega – od kuća i poljoprivredne opreme do usjeva i drugih poduzeća. Bryon Noem je tijekom posljednje dvije godine zaradio 1,1 milijun dolara od plaće i dobiti iz tog poslovanja, koje je kupio od jedne banke u Južnoj Dakoti 2010. godine. Također je 2021. kupio parcelu zemlje u blizini Walmarta u Pierreu (Južna Dakota(, i zajedno s poslovnim partnerom izgradio autopraonicu; njegov udio u tom poslu procjenjuje se na oko 300.000 dolara nakon odbitka duga. Pročitaj više

Sean Duffy

Dob: 53 | Ministar prometa | vrijednost imovine: 5 milijuna dolara

foto: Samuel Corum/Getty Images via AFP

Duffy je tijekom života nosio mnoge “kape” – nekoć je bio natjecatelj u MTV-jevom showu The Real World i profesionalni drvosječa, zatim okružni tužitelj u Wisconsinu, a potom kongresnik i voditelj na Fox Newsu. Sada je na čelu Ministarstva prometa i privremeni administrator NASA-e. Duffy posjeduje portfelj gotovo jednako raznolik kao i njegova karijera, uključujući zbirku zlatnih i srebrnih kovanica i poluga vrijednu više od 100.000 dolara. Također ima do milijun dolara u Bitcoinu. Vlasnik je tri nekretnine: luksuzne vile u New Jerseyju vrijedne 2,7 milijuna dolara prije duga, gradske kuće u Washingtonu, kupljene u veljači za oko 2,1 milijun dolara, te brvnare u Wisconsinu vrijedne oko 750.000 dolara prije duga. Njegovi mandati u Kongresu i kao okružni tužitelj u Wisconsinu donijeli su mu mirovine koje trenutno vrijede ukupno 250.000 dolara.

Scott Turner

Dob: 53 | Ministar stanovanja i urbanog razvoja | vrijednost imovine: 4 milijuna dolara

foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Bivši NFL igrač na poziciji cornerbacka, Turner je u Trumpov kabinet imenovan nakon četiri godine provedene u Zastupničkom domu Teksasa, a potom i vođenja Vijeća Bijele kuće za mogućnosti i revitalizaciju tijekom Trumpova prvog mandata. Turneru se vrijeme provedeno u NFL-u itekako isplatilo: njegova mirovina iz lige vrijedi više od 600.000 dolara, a njegov udio u programu anuiteta za igrače procjenjuje se na između 500.000 i milijun dolara. Ministar stanovanja i urbanog razvoja također posjeduje kuću u Teksasu procijenjenu na oko 1,7 milijuna dolara prije odbitka duga.

Pete Hegseth

Dob: 45 | Ministar obrane | vrijednost imovine: 3 milijuna dolara

foto: Saul Loeb/AFP

Hegseth je pristao na otprilike 90 posto manju plaću kako bi napustio Fox, gdje je bio suvoditelj vikend-izdanja emisije Fox and Friends, jedne od omiljenih emisija Donalda Trumpa. Iako je na Foxu zarađivao više od dva milijuna dolara godišnje, Hegseth nije osobito bogat, jer je mnogo potrošio na vilu kupljenu uz veliki kredit u Tennesseeju, a prošao je i kroz dva razvoda. Forbes procjenjuje da otprilike dvije trećine njegova trenutnog bogatstva zapravo potječe od njegove supruge, dugogodišnje producentice i izvršne direktorice na Foxu. Pročitaj više

Marco Rubio

Dob: 54 | Državni tajnik | vrijednost imovine: 1,5 milijuna dolara

foto: Alex Wroblewski/AFP

Rubio, sin kubanskih imigranata, bio je najsiromašniji republikanac koji se kandidirao za predsjednika 2016., što je Donalda Trumpa navelo da njegove financije nazove “katastrofom”. Danas je bivši predsjednik Zastupničkog doma Floride i senator milijunaš zahvaljujući procvatu tržišta nekretnina u njegovoj saveznoj državi. Vrijednost njegove kuće u West Miamiju otprilike se udvostručila otkako ju je kupio 2021., što mu je donijelo više od milijun dolara procijenjene glavnice. Rubio i dalje nema mnogo gotovine, budući da je većina njegove ušteđevine vezana uz mirovinske račune i fondove kojima ne može pristupiti još osam godina. Pročitaj više

Doug Collins

Dob: 58 | Ministar za veterane | vrijednost imovine: milijun dolara

foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP)

Collins je gotovo polovicu svog života proveo kao kapelan u pričuvnom sastavu Zračnih snaga SAD-a. Trenutno ima vojnu i kongresnu mirovinu ukupne vrijednosti oko 350.000 dolara te oko 200.000 dolara svježeg novca nakon što je u lipnju prodao stan na Floridi za 710.000 dolara. Ministar za pitanja branitelja posjeduje kuću u Georgiji na jezeru Lanier, procijenjenu na oko 1,7 milijuna dolara prije odbitka duga. Također duguje do 800.000 dolara po nekoliko kreditnih linija.

Kyle Khan-Mulins, novinarska Forbesa i Lily Ogburn, suradnica Forbesa