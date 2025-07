Tehnološki mogul iza Trumpove mreže Truth Social nekad je posjedovao pornografske domene

Prije nego što je pomogao u vođenju Truth Sociala, Chris Pavlovski bio je vlasnik pornografskih domena. Danas je saveznik političkog pokreta koji želi zabraniti pornografiju.

Pokret MAGA predsjednika Donalda Trumpa oduvijek je bio koalicija neobičnih saveznika. S jedne strane tu je sam Trump, koji se hvalio da “hvata žene za međunožje” i godinama je uživao u prijateljstvu s trgovcem djecom u svrhu seksualne eksploatacije Jeffreyjem Epsteinom, temeljenom na njihovom zajedničkom divljenju prema “lijepim ženama”.

S druge strane, MAGA okuplja duboko religiozne muškarce, poput bivšeg potpredsjednika Mikea Pencea, koji je izjavio da nikada ne večera nasamo sa ženom iz straha da bi se mogao neprimjereno ponašati prema njoj (u međuvremenu je protjeran iz MAGA kruga), te aktualnog predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona, koji je jednoj crkvenoj skupini u Louisiani rekao da koristi softver za nadzor “Covenant Eyes” kako bi svom 17-godišnjem sinu slao izvještaje o vlastitoj internetskoj aktivnosti, ne bi li ga odvratilo od gledanja pornografije.

Kada je riječ o pornografiji, unutar MAGA pokreta postoje duboke unutarnje napetosti. Potpredsjednik J.D. Vance želi da država zabrani pornografiju, kao i konzervativni think tank The Heritage Foundation, koji ima bliske veze s Trumpovom Bijelom kućom, te Russ Vought, voditelj inicijative “Project 2025” i aktualni Trumpov ravnatelj Ureda za upravljanje i proračun (OMB).

Jedan pravni savjetnik Heritage Foundationa nazvao je pornografiju „đavolskom“.

Domene s eksplicitnim sadržajima

Međutim, jedan bliski Trumpov suradnik – i ključna figura u njegovu društveno-medijskom biznisu Truth Social – ima očito drugačiji stav o industriji zabave za odrasle.

Chris Pavlovski, bivši milijarder, vlasnik i izvršni direktor video platforme Rumble, također je osnovao tvrtku Jokeroo, koja je između 2003. i 2013. bila vlasnik domena eksplicitnih internetskih stranica poput PornoBrokers.com, LustyMaids.com i MilfMansion.com.

Neke od domena koje je Pavlovski posjedovao nisu bile aktivne tijekom godina njegova vlasništva. Podaci iz Internet Archivea pokazuju da je najmanje jedna domena registrirana na Pavlovskog – CanadianClit.com – oglašavala sadržaje poput “crkvenih upskirta” (voajerski sadžaj snimljen u crkvama) i “vrućim golim studenticama“ dok je bila u njegovu vlasništvu. (Izgleda da su ti oglasi vodili na druge stranice koje on nije posjedovao.)

Registrirane radi daljnje prodaje

Glasnogovornik Rumblea, Tim Murtaugh, poslao je Forbesu sljedeću izjavu:

“Izgleda da Forbes ima puno slobodnog vremena ako piše o biznisu s domenama koji je Chris Pavlovski vodio kad mu je bilo 18 ili 19 godina, a u kojem su oglašavanje upravljale i vodile treće strane. Ako su te domene bile među stotinama — možda i tisućama — koje je nekad posjedovao, on se njih konkretno ne sjeća.”

Nakon objave članka, Murtaugh je poslao dodatni komentar:

“To su bile samo domene — među mnogima koje je Pavlovski nekada posjedovao, a koje su pokrivale razne potencijalne poslovne ideje — i nisu bile aktivne internetske stranice. To su bile domene registrirane i rezervirane za kasniju prodaju zainteresiranim tvrtkama.”

Pavlovski je postao miljenik MAGA pokreta zahvaljujući svom vođenju Rumblea, alternativne video platforme popularne među američkom desnicom. Narya, fond rizičnog kapitala koji je osnovao J.D. Vance, suvodio je investicijski krug u Rumble 2021. godine zajedno s republikanskim megadonatorom Peterom Thielom, a otprilike u isto vrijeme Rumble je potpisao višemilijunske ugovore s desno orijentiranim zabavljačima i izdavačima poput Stevena Crowdera i The Daily Wirea. Današnji zamjenik ravnatelja FBI-ja, Dan Bongino, vodio je najgledaniju emisiju na Rumbleu 2022. godine.

Protiv masovne cenzure

Pavlovski je 2021. bio uključen u malu skupinu tehnoloških stručnjaka i Trumpovih lojalista koji su osnovali Truth Social. Pavlovskom je čak bila ponuđena uloga glavnog izvršnog direktora, ali ju je odbio, prema bilješkama suosnivača te društvene mreže Andyja Deana Litinskog, koje su predstavljene kao dokaz u tužbi investitora protiv Truth Sociala. (Sudac je prošle godine presudio da je tvrtka prekršila ugovor s investitorima.) Umjesto toga, Pavlovski je odlučio pružati usluge Truth Socialu putem Rumbleove infrastrukture za računalni oblak i oglašavanje, kao i putem kanadsko-makedonske outsourcing tvrtke koju je suosnovao pod nazivom Cosmic Development.

Pavlovskijevo vlasništvo nad pornografskim domenama u skladu je s njegovim stavovima o ograničenju sadržaja na internetu. Više je puta kritizirao “masovnu cenzuru” za koju tvrdi da je provode druge tehnološke kompanije, te je sugerirao da bi pornografija možda bila dopuštena na Rumbleu (gdje je trenutno zabranjena), da nije pravila Appleove i Googleove trgovine aplikacijama.

“Na X-u dopuštaju pornografiju, ali na Rumbleu to nikad ne bi dopustili. Zašto? Ne znam, ali volio bih znati odgovore na ta pitanja. Jednostavno drukčije tretiraju Rumble”, rekao je Pavlovski ranije ove godine na platformi X.

Trumpov stav još nejasan

Predsjednik Trump nikada se nije izjasnio za ili protiv zabrane pornografije. Ipak, početkom ove godine potpisao je zakon Take It Down Act, koji kriminalizira namjerno objavljivanje intimnih fotografija ili videozapisa osobe bez njezinog pristanka.

Da se danas objave, sadržaji poput “crkvenih upskirta” i “skrivenih kamera”, kakvi su se nekoć oglašavali na Pavlovskijevoj stranici, mogli bi biti u suprotnosti s tim zakonom.

Pavlovski je 2021. bio uključen u malu skupinu tehnoloških stručnjaka i Trumpovih lojalista koji su osnovali Truth Social. Pavlovskom je čak bila ponuđena uloga glavnog izvršnog direktora foto: Chris Delmas/AFP

Trumpova društvena mreža, Truth Social, također zabranjuje pornografiju — iako je brza pretraga aplikacije koju je proveo Forbes otkrila više primjera potpune muške golotinje. Tvrtka se 2023. našla na udaru kritika zbog navodnih veza s opskurnom bankom poznatom po pružanju platnih usluga pornografskim internetskim stranicama. Trump Media je prošle godine tužio Washington Post zbog njihova izvještavanja o tom slučaju, a parnični postupak još uvijek traje.

Danas tvrtka vanjskim suradnicima povjerava mnoge svoje operacije — uključujući, prema pisanju Washington Posta, “višerazinske programere, urednike sadržaja, voditelje za akviziciju sadržaja, stručnjake za prevenciju prijevara, video regrutere i digitalne marketinške stručnjake” — koji su zaposleni u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u sklopu tvrtke Cosmic Development.

Još jedna tvrtka povezana sa stranicama “za odrasle”

Rukovoditelji u tvrtki Cosmic, koju je Pavlovski suosnovao 2011. godine, imaju vlastitu povijest povezanosti s pornografskim domenama. Pavlovskijev suosnivač i izvršni direktor tvrtke, Ryan Milnes, ranije je posjedovao više od 20 eksplicitnih internetskih domena, uključujući i nekoliko s LGBT-tematikom. Jedna od tih domena, Slutload, navodno je bila “jedna od najvećih adult tube stranica” na internetu dok ju je Milnes posjedovao. Tijekom tog razdoblja, tužitelji su u najmanje dva kaznena postupka navodili posjete stranici Slutload.com od strane navodnih seksualnih predatora kao dokaz u sudskim procesima. Obje su tužbe rezultirale osuđujućim presudama, iako je jedna kasnije bila poništena. (Sama stranica Slutload nije bila optužena za bilo kakvo kazneno djelo.) Milnes je tu stranicu prodao 2011. godine, navodeći kako će nastaviti tražiti druge poslovne prilike u industriji zabave za odrasle.

Još jedan bivši direktor tvrtke Cosmic Development, Vuk Popović, posjedovao je više od 400 eksplicitnih domena, od kojih je mnoge zadržao tijekom rada u toj tvrtki. Napustio je Cosmic nakon što je počela suradnja s Rumbleom, ali prije početka suradnje s Truth Socialom.

Milnes i Popović nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Bijela kuća je odbila komentirati slučaj, uputivši Forbes na Trump Media and Technology Group (TMTG).

TMTG također nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Od Makedonije do Kanade

Mnoge od pornografskih domena koje je Pavlovski ranije posjedovao bile su povezane s Jokeroom, tvrtkom koju je pokrenuo početkom 2000-ih, a koja danas više ne postoji. Jokeroo je bila primitivna društvena web stranica i blog, koji je upravljao s nizom drugih stranica, uključujući tzv. “domain squats” – izraz koji označava pogrešno napisane internetske adrese koje web developeri koriste za privlačenje prometa s poznatih stranica.

Jedan od takvih “domain squats” bio je britebart.com, očita pogrešna verzija imena desničarskog portala breitbart.com.

Milnes, koji je Kanađanin, u jednom je trenutku također bio vlasnik domene buyamericanonly.com.

Sa sjedištem u Skoplju, glavnom gradu Sjeverne Makedonije, tvrtka Cosmic Development izvorno je osnovana kao tvrtka za IT outsourcing, a svoje je poslovanje razvijala izrađujući “clickbait” sadržaj za američke internetske kompanije poput America’s Funniest Home Videos i ScaryMommy. Tvrtka je kasnije otvorila urede u Bitoli (Makedonija), Beogradu (Srbija) i Torontu (Kanada).

(Jedan zaposlenik koji je radio za Cosmic 2022. i 2023. godine napisao je na LinkedInu da mu je posao djelomično bio i “osigurati da nijedan sadržaj nije plagiran ni u potpunosti oslonjen na umjetnu inteligenciju”.)

Povezivanje s trumpističkom politikom

Godine 2013., Pavlovski je osnovao Rumble, koji je pozicionirao kao konkurenta YouTubeu. Milnes mu se pridružio kao član uprave. Tek godinama nakon ulaganja J.D. Vancea i Petera Thiela 2021., Rumble i njegovo vodstvo počeli su se povezivati s trumpističkom politikom, što je izazvalo nezadovoljstvo kod dijela postojećih investitora.

Od tada su veze kompanije s Trumpom samo ojačale. Godine 2021., kada su dva bivša natjecatelja iz Trumpova reality showa The Apprentice osnovala Trump Media and Technology Group (TMTG), uključili su Pavlovskog u razgovore s Trumpom i njegovim najbližim suradnicima, uključujući današnju šeficu kabineta Susie Wiles i sadašnjeg zamjenika direktora FBI-ja Dana Bongina.

Na Pavlovskijev prijedlog, TMTG je zaposlio glavnog tehnološkog direktora Cosmic Developmenta, Vladimira Novachkog. Jedan kongresnik blizak Trumpu navodno je osobno intervenirao kako bi se ubrzao proces izdavanja njegove vize (iako je taj kongresnik negirao bilo kakav privilegirani tretman).

U 2022., samo nekoliko mjeseci nakon što je Truth Social lansiran, objavljeno je da će mreža svoje podatke prebaciti na Rumble Cloud.

(U priopćenju za medije navedeno je da će to partnerstvo mrežu vinuti u “nove, necenzurirane visine”.)

Također je objavljeno da će Truth Social postati prvi izdavač koji koristi Rumbleovu vlastitu oglašivačku platformu — čime je Pavlovskijevim novim poslovima s oglašavanjem i hostingom donesen ključni prihod.

Bliskost i dalje postoji

Nedavno su Pavlovski i Rumble proširili svoje ambicije i započeli suradnju s drugim državnim dužnosnicima. Prošle godine, Pavlovski, izvršni direktor Truth Sociala Devin Nunes i sadašnji američki ministar trgovine Howard Lutnick otputovali su u Sjevernu Makedoniju kako bi predložili desno orijentiranom premijeru te zemlje dogovor o pohrani podataka.

Sjeverna Makedonija, poput SAD-a, zabranjuje objavljivanje intimnih slika bez pristanka.

Godine 2021., vlada Sjeverne Makedonije zaprijetila je zabranom aplikacije Telegram, nakon što je utvrđeno da je ta platforma omogućila dijeljenje intimnih fotografija i snimki žena i djevojčica bez pristanka.

U međuvremenu, blizak odnos Donalda Trumpa s Pavlovskim i Rumbleom se nastavlja. Ranije ovog mjeseca, Pavlovski je objavio video sa svečanosti potpisivanja zakona u Bijeloj kući, na kojoj ga je Trump imenom spomenuo u svom govoru.

„Kako ide Rumble, dobro?“ — upitao je Trump Pavlovskog.

„Odlično“, odgovorio je Pavlovski.

„Dobro“, rekao je predsjednik. „Ako Rumble ide dobro, onda i Truth ide dobro. Sjajno. Radiš izvrstan posao.“

Emily Baker-White, novinarka Forbesa