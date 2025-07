Što američki migranti milijarderi misle o Trumpovoj politici?

Nisu svi od 125 američkih migranata na Forbesovoj ljestvici najbogatijih ljudi na svijetu zadovoljni predsjednikovom migracijskom politikom.

“Da je današnja administracija bila ranije na vlasti, nade moje obitelji za život u zemlji bile bi značajno dovedene u pitanje“, kaže milijarder i investitor nekretnina Jorge Perez, misleći na vladu svog bivšeg prijatelja i poslovnog partnera, predsjednika Donalda Trumpa.

“Mojoj obitelji i bezbrojnim drugim kubanskim obiteljima koje pokušavaju pobjeći od Castrovog režima – nikada ne bi bilo dopušteno da uđu u ovu zemlju i ne bih mogao doprinijeti razvoju gradova poput Miamija, koji se iz uspavanog turističkog i umirovljeničkog grada pretvorio u uspješno globalno središte.“

Perez je rođen 1949. godine u Argentini. Njegovi roditelji su sa Kube. Otkako se preselio u Miami 1968., stekao je bogatstvo od otprilike 2,6 milijardi dolara, postao američki državljanin 1976. i surađivao s Trumpom na nekim poslovima s nekretninama na Floridi, koji ga je u predgovoru Perezove knjige “Powerhouse Principles” iz 2008. nazvao jedinom osobom koja bi ga mogla naučiti o nekretninama.

No, Perez je postao žestoki kritičar Trumpa od 2017. godine, kada je Perez za CNN rekao da je odbio predsjednikov zahtjev za pomoć u izgradnji meksičkog graničnog zida i nazvao tu ideju uvredom za sve Hispanoamerikance i možda sve migrante u ovoj zemlji. Osam godina kasnije, Trump je započeo svoj drugi predsjednički mandat obećanjima da će ponovno pokrenuti izgradnju graničnog zida i pokrenuti najveću deportaciju ilegalnih imigranata u američkoj povijesti.

Nešto se mora poduzeti u vezi s ilegalnom migracijom, kaže Perez, koji se slaže da bi se migranti bez dokumenata koji krše zakon nakon dolaska u SAD trebali suočiti s odgovarajućim posljedicama, uključujući deportaciju. No Perez jasno daje do znanja da smatra postupke ove administracije žalosnima i da vjeruje da oni migranti koji su naporno radili, slijedili zakon i doprinosili zajednicama zaslužuju pošten put do državljanstva.

Vlasnik Jacksonville Jaguarsa Shahid Khan (74) koji je u SAD došao iz Pakistana sa 16 godina i gotovo odmah dobio posao perača posuđa zarađujući 1,20 dolara po satu (više od 99%“ Pakistanaca kod kuće), nije toliko izravan, ali kaže da je mnogo nevinih ljudi uhvaćeno u Trumpovu imigracijsku mrežu i da to šteti zemlji. “Trebamo migrante da bismo preživjeli“, kaže Khan, čiji proizvođač originalne opreme Flex N Gate zapošljava izbjeglice i migrante iz zemalja poput Bangladeša, Tunisa i Maroka u svojim američkim tvornicama.

Izgradili bogatstvo od nule

Perez i Khan su dvoje od 116 migranata u SAD-u koji su od nule izgradili bogatstvo vrijedno milijarde dolara otkako su se doselili u Ameriku. (Još devet milijarderskih migranata naslijedilo je dio ili cijelo svoje bogatstvo.) Forbes je kontaktirao mnoge od ovih poduzetnika kako bi saznao njihova stajališta o migraciji u SAD danas, misle li da je zemlja još uvijek zemlja mogućnosti kakva je oduvijek bila i bi li i dalje odabrali Sjedinjene Države kao mjesto u koje će doći. Nekoliko ih je govorilo o vlastitim iskustvima, kako je imigracija doprinijela njihovom uspjehu i savjetima koje imaju za novije doseljenike.

Čini se da su ovi milijarderi migranti u Ameriku došli legalno – iako postoji određeno pitanje je li Elon Musk, rođen u Južnoj Africi, počeo raditi u tehnološkoj tvrtki prije nego što je dobio odgovarajuću radnu vizu. Prošli tjedan, Trump je, čini se, zaprijetio Musku mogućom deportacijom kao dio tekućeg spora između bivših političkih saveznika oko Trumpovog “Velikog lijepog zakona”, ključnog zakona o porezu.

Nekim migrantskim milijarderima vjerojatno ne bi bio dopušten ulazak u Ameriku danas pod Trumpovom administracijom, što je također na više načina otežalo legalnu migraciju. Primjerice, u siječnju je Trump potpisao izvršnu naredbu kojom je na neodređeno vrijeme obustavljen Američki program za prijem izbjeglica, kojim je u zemlju primljeno više od 100.000 ljudi tijekom posljednje godine Bidenove administracije.

Zatim je u lipnju Trump potpisao još jednu izvršnu naredbu kojom se oživljava kontroverzna zabrana putovanja iz njegovog prvog mandata koja ograničava ili zabranjuje ulazak u SAD-u građanima 19 zemalja. To uključuje rodno mjesto Perezovih roditelja, Kubu i Iran. Iran je rodno mjesto nekolicine američkih milijardera, uključujući Adama Foroughija iz AppLovina i Behdada Eghbalija iz Clearlake Capitala. Odatle potječu i osnivač i bivši izvršni direktor tvrtke za medicinsku tehnologiju Masimo Corporation, Joe Kiani i njegova obitelj.

Trumpa podupiru mnogi milijarderi migranti

Još jedan iranski milijarder migrant, suizvršni direktor biotehnološke tvrtke Summit Therapeutics Maky Zanganeh (54), odbio je komentirati politiku predsjednika Trumpa, ali je rekao: “Na kraju krajeva, ništa se ne može usporediti s američkim vrijednostima inovacija, prilika i spremnosti da se financiraju i podrže najbolje ideje.”

Trump ima mnogo milijardera migranata koji ga podupiru, uključujući jednu od njegovih najvećih donatorica, Miriam Adelson rođenu u Izraelu te Mark Jones, bivšeg vozača kamiona rođenog u Kanadi, koji je suosnivač i vodi Goosehead Insurance sa sjedištem u Teksasu.

“Bidenova administracija učinila je našoj zemlji prljav potez otvaranjem granica i dopuštanjem ljudima da preplave zemlju“, kaže Jones (63), čija je supruga i suosnivačica Robyn Jones također milijarderka imigrantica iz Kanade. “Mislim da ako imate ljude koji dolaze u zemlju, a zatim primaju državnu pomoć, to je vrlo drugačije od ljudi koji dolaze u zemlju i plaćaju poreze te zadržavaju radna mjesta.“

“Kad sam razgovarao s predsjednikom Trumpom neposredno prije izbora, rekao sam mu: “Zašto se prvo ne riješimo svih kriminalaca?’“, kaže milijarder John Catsimatidis (76) kada su ga pitali o migracijskoj politici njegovog prijatelja i kolege iz New Yorka.

Njujorški mogul trgovine mješovitom robom i njegova obitelj došli su iz Grčke kad je bio dojenče. Odrastao je u stanu u Harlemu, dok je njegov otac radio sedam dana u tjednu kao pomoćnik u posluzi, konobar, a zatim kuhar u od tada zatvorenom restoranu Longchamps na Manhattanu i talijanskim restoranima u Queensu.

Na pitanje odlaze li zbog Trumpovovih deportacija vrijedni ljudi zajedno s kriminalcima, Catsimatidis kaže da misli da se greške događaju, ali ne namjerno. “Ja sam migrant, ali ljudi žele migrante koji će raditi jednako naporno kao njihovi očevi i djedovi, a ne one koji žele nešto besplatno. Ne želim plaćati 300 dolara dnevno za svoje hotelske sobe dok veterani koji su se borili za našu zemlju ostaju na pločnicima New Yorka. To nije fer“, kaže Catsimatidis.

Izraelski Oren Zeev (60) podržava Trumpov pogled na pitanje ilegalne migracije. “Usporedno s obračunom s ilegalnom imigracijom, trebalo bi razmotriti i olakšati legalnu imigraciju za podnositelje zahtjeva koji mogu doprinijeti zemlji. SAD mogu biti u plusu privlačenjem visokokvalificiranih i sposobnih migranata“, kaže Zeev, dodajući da novi migranti nikada ne bi smjeli zaboraviti da je biti Amerikanac privilegija. “Ako se odlučite za migraciju, ne biste trebali pokušavati naštetiti ili uništiti zemlju u koju ste migrirali. Ako podržavate radikalne ideologije, ostanite kod kuće“, kaže Zeev.

Bez obzira na njihov stav o Trumpovoj migracijskoj politici, milijarderi migranti koje je anketirao Forbes gotovo se jednoglasno slažu da je SAD i dalje najbolje mjesto za život.

“Odlična stvar u Americi je što prolazite kroz uspone i padove i na kraju se ispostavi da je sve u redu“, kaže vlasnik Jacksonville Jaguarsa Khan. “To je i dalje obećana zemlja i jedan tip neće uništiti američki san.”

Matt Durot, novinar Forbesa