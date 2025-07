“To sada možemo zvati korupcijom”. Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva

Donald Trump nije zarađivao mnogo od poslova u inozemstvu. Onda je ponovno preuzeo vlast i odbacio privid da mu je stalo do etike.

Deset dana nakon inauguracije Donalda Trumpa, 30. siječnja 2025., tvrtka povezana s predsjednikom osnovala je dvije tvrtke u američkoj saveznoj državi Delaware: DT Marks Abu Dhabi LLC i DT Marks Abu Dhabi Member Corp. Njihova imena počinju s Trumpovim inicijalima, slijedi riječ “Marks”, pa lokacija budućeg projekta, što točno odgovara načinu na koji predsjednik imenuje više od 30 drugih licencnih kompanija u svom portfelju.

Trumpova organizacija još nije objavila službeni projekt u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, no vrlo je vjerojatno da je to samo pitanje vremena. Od prošle jeseni, Trump je u naletu sklapanja poslova, pri čemu je njegova kompanija objavila osam novih projekata u samo deset mjeseci. Prihod od stranih licenci porastao mu je s procijenjenih šest milijuna dolara u 2023. na gotovo 50 milijuna dolara prošle godine. Dodatni poslovi su na vidiku: dokumentacija upućuje na najmanje još tri neobjavljena ugovora — u Abu Dhabiju, Srbiji i Mađarskoj.

Sve to predstavlja potpuni zaokret za predsjednika koji je tijekom prvog mandata zadržao vlasništvo nad imovinom, ali ju stavio u “trust” i obećao da neće pokretati nove poslove u inozemstvu. U šest godina nakon prve izborne pobjede, dodao je samo jedan ugovor — za golf resort u Omanu. No danas, Trump gotovo bez ikakvog ustručavanja profitira iz političke pozicije – i u zemlji, gdje je nedavno potpisao zakon o kriptovalutama koji mu je vjerojatno donio desetke milijuna dolara, i u inozemstvu, gdje vrtoglavo širi carstvo licenciranja. Sukobi interesa nikad nisu bili očitiji, ni više zanemareni.

Putovao tamo gdje posluje

Trumpova međunarodna putovanja, primjerice, sve više nalikuju osobnim poslovnim misijama nego nacionalnim prioritetima. U petak putuje u Škotsku, gdje će posjetiti dva grada u kojima posjeduje golf terene. Njegovo jedino drugo putovanje u inozemstvo od povratka na predsjedničku dužnost – osim kratkog posjeta pogrebu Pape i nekoliko obaveznih summita – bila je turneja Bliskim istokom. Prvo je sletio u Rijad u Saudijskoj Arabiji, sjedište razvojnog poduzeća Dar Al Arkan, čija je podružnica potpisala niz ugovora s Trumpom, uključujući onaj u Rijadu. Zatim je otišao u Katar, u Dohu, gdje će se uskoro graditi Trumpovo golf naselje 40-ak kilometara sjeverno od grada. Na kraju je stigao u Abu Dhabi.

Sve to je šokantno za ljude poput Waltera Shauba, koji je tijekom prvog mandata vodio Ured za etiku u vladi i javno se sukobljavao s Bijelom kućom oko Trumpove odluke da zadrži svoje poslovne interese – Shaub je 2017. dao ostavku. “Ovaj predsjednik je potpuno srušio svaki osjećaj postojanja etičkog sustava u vladi”, rekao je Shaub. “Zapravo, otišlo je toliko daleko da je postalo suprotno od etike – to zovemo korupcijom.”

U prvom mandatu suzdržaniji

Strane sile pokušavaju kupiti naklonost SAD-a od njegovih početaka. Kralj Luj XVI. dao je Benjaminu Franklinu kutijicu za duhan s 408 dijamanata prilikom njegova odlaska iz Pariza. Franklin je zatražio posebno dopuštenje Kongresa da je zadrži, s obzirom na to da su darovi od stranih vladara bili zabranjeni prema tadašnjim pravilima. Godinu dana kasnije, Franklin i kolege okupili su se u Philadelphiji kako bi napisali Ustav SAD-a, koji je uključio “emoluments” (darovnica) klauzulu: svi dužnosnici moraju dobiti odobrenje Kongresa za primanje “bilo kakvog dara, naknade, dužnosti ili titule od bilo kojeg kralja, princa ili strane države”.

Više od 200 godina kasnije, Donald Trump je pobijedio na izborima 2016. godine, izazvavši pravne rasprave o značenju riječi “emolument” i može li predsjednik zadržati poslovne interese u inozemstvu. Njegov tim je to u početku ozbiljno shvatio, obećavši da neće sklapati nove ugovore i otkazavši neke projekte – poput onog u Gruziji. “Klauzula o darovima bila im je glavna briga”, rekao je za Forbes Trumpov bivši poslovni parner Giorgi Rtskhiladze.

Kršenje stare klauzule

No, uskoro su se ugovori nastavili, a poslove su preuzeli njegovi sinovi Eric i Don Jr. Na putovanju u Indiju 2018., Don Jr. se požalio na ograničenja koja si je obitelj sama postavila: “Nametnuli smo si ograničenja, ali zapravo nismo dobili nikakvo priznanje što smo radili pravu stvar.”

Razlog zašto nisu dobili priznanje bio je taj što su i dalje zarađivali milijune iz inozemstva – kroz licence, hotele i prodaju nekretnina. Stigle su i tužbe, uključujući i onu tužitelja iz Marylanda i DC-ja, koje su tvrdile da predsjednik krši “emoluments” klauzulu. No proces je bio spor, a Vrhovni sud nikad nije donio odluku o definiciji emolumenta. Kad je Trump izgubio izbore 2020., sud je slučajeve proglasio nevažećima.

S čisto poslovne strane, činilo se nevjerojatnim da bi ljudi i dalje htjeli Trumpovo ime na svojim zgradama nakon odlaska iz Bijele kuće. Napad 6. siječnja bacio je sjenu na njegov brend. Banke su se od njega distancirale, a društvene mreže mu suspendirale račune. “Ljudi mu neće oprostiti”, rekao je tada analitičar Kevin Brown.

Istražuje nova tržišta

Ili ipak hoće. Trump je najavio kampanju za 2024.,15. studenoga 2022. Već sljedeći dan, saudijska tvrtka za nekretnine potpisala je ugovor za razvoj Trumpovog golf kompleksa u Omanu, koji mu je donio više od šest milijuna dolara.

U lipnju 2024., Joe Biden je kolabirao na debati, čime je Trump osigurao poziciju favorita. Iste su tvrtke u Delawareu registrirale nove entitete za poslove u Saudijskoj Arabiji i Dubaiju. U srpnju su njegovi sinovi preuzeli veći udio u poslovima s licencama kroz nove tvrtke DJT Jr Licensing LLC i ET Licensing LLC, prema dokumentima koje je stariji Trump predao vladi.

Obitelj Trump istraživala je nova tržišta diljem svijeta, uključujući Vijetnam, Indiju, Mađarsku i Filipine. U prosincu je objavljena suradnja sa Saudijcima, a Eric Trump je rekao kako će se držati etičkih pravila kao i 2016. “Pametno ćemo to izvesti”, rekao je za Reuters. No to nije bila istina – prihod od stranih licenci porastao je 650 posto u 2024., a obećanje “nema novih ugovora” nestalo je bez traga.

Svaki mjesec novi projekt

Zašto nitko ne reagira? Djelomično zato što je previše skandala, kaže Richard Painter, bivši etički savjetnik Georgea W. Busha. “Ljudi misle da mu ništa ne može naštetiti. Da je kao teflon.”

Možda su u pravu. Ured za odnose s javnošću Bijele kuće nije odgovorio na pitanja, već je ponovio da “predsjednik djeluje u interesu američkog naroda”. “Imovina predsjednika Trumpa je u “trustu” kojim upravljaju njegova djeca”, izjavila je zamjenica glasnogovornice Anna Kelly. “Ne postoji sukob interesa.”

U međuvremenu, Trumpova organizacija nastavlja s projektima – gotovo jedan mjesečno – ignorirajući ranija obećanja i američki Ustav. U travnju je državna firma iz Katara objavila da razvija novo golf naselje s Trumpovim imenom izvan Dohe.

Prije dva tjedna, registrirane su još dvije tvrtke u Delawareu: DT Marks Doha LLC i DT Marks Doha Member Corp. Nije jasno jesu li povezane s već najavljenim projektom ili označavaju još jedan novi dogovor.

Dan Alexander, novinar Forbesa