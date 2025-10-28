Brend koji obožavaju Hrvati sada osvaja Ameriku, uz neočekivanu pomoć Donalda Trumpa

Američka administracija u svibnju je ukinula carinsko izuzeće za robu vrijednu do 800 dolara, što je prisililo online platforme brze mode poput Temua i Sheina da podignu cijene. Primark je u tome prepoznao priliku i započeo ubrzano širenje, otvarajući trgovine diljem Sjedinjenih Država.

Primark ubrzava otvaranje svojih trgovina u Sjedinjenim Državama i pojačava marketinške aktivnosti, računajući na to da će odluka predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju carinskog izuzeća za male e-trgovinske pošiljke udaljiti kupce s ograničenim budžetom od internetskih konkurenata i vratiti ih u fizičke trgovine.

Američka administracija u svibnju je ukinula tzv. “de minimis” carinsko izuzeće za robu čija vrijednost ne prelazi 800 dolara, a koja se naručuje putem interneta iz Kine. Taj je potez pogodio online platforme brze mode poput Sheina i Temua, koje robu izravno isporučuju s kineskih proizvodnih linija na adrese kupaca. Odluka je prisilila Shein i Temu da povećaju cijene u SAD-u, čime je tržište nagnulo u korist trgovaca poput Primarka, koji prodaju u fizičkim prodavaonicama i uvoze robu u velikim količinama u američka skladišta, piše Reuters.

Iako su i cijene samog Primarka porasle zbog šireg vala Trumpovih carinskih povećanja, kompanija je sada konkurentnija u odnosu na internetske rivale koji se prvi put suočavaju s carinama na proizvode.

Dostava im se ne isplati

Primark, perjanica konglomerata Associated British Foods (ABF), prodaje modernu i pristupačnu odjeću kroz 475 trgovina u 18 zemalja, ostvarujući gotovo 11,5 milijardi eura godišnjeg prihoda i više od milijardu eura dobiti — i to bez dostave na kućnu adresu. Tvrtka ističe da se dostava na kućnu adresu ne isplati zbog niskih cijena i visokih troškova ispunjavanja narudžbi, iako kupci mogu pregledati ponudu na internetu, a usluga Click & Collect dostupna je u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nakon što je izgradila snažnu bazu lojalnih kupaca u Europi, Primark vidi priliku da osvoji američko tržište, vjerujući da joj fokus na niske cijene može pomoći uspjeti ondje gdje su britanski brendovi poput Tesca, Marksa & Spencera i Topshopa propali. Trenutno SAD čini oko pet posto Primarkove globalne prodaje.

Od ulaska na tržište 2015. godine otvaranjem trgovine u Bostonu, Primark sada posluje na 33 lokacije u 13 saveznih država, oslanjajući se na distribucijske centre u Pennsylvaniji i Floridi.

Od istoka do zapada

Prema analitičkoj tvrtki Semrush, broj posjeta Primarkovoj američkoj web stranici porastao je 67,9 posto u razdoblju od siječnja do rujna u usporedbi s prethodnom godinom.

Zahvaljujući novim trgovinama i rastu prepoznatljivosti brenda, Primarkova prodaja u SAD-u porasla je 23 posto u drugoj polovici poslovne godine koja je završila 13. rujna, u usporedbi sa 17 posto u prvoj polovici. U poslovnoj godini 2024./2025. otvorio je šest novih trgovina, uključujući prve lokacije u Teksasu (McAllen) i Tennesseeju (Memphis), te planira povećati mrežu na 60 trgovina do rujna 2026. godine.

Tvrtka je već potpisala 18 dodatnih ugovora o zakupu, uključujući prvu trgovinu u Minnesoti i flagship lokaciju na njujorškom Herald Squareu.