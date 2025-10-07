Putovanja su postala društveni fenomen: Čak 92 posto mladih destinacije bira prema objavama na mrežama

Budućnost turizma uvelike će oblikovati tehnologija, posebice umjetna inteligencija. Ona već danas mijenja način na koji ljudi planiraju, rezerviraju i doživljavaju putovanja.

Nakon pandemije koja je gotovo paralizirala svjetski turizam i promijenila način na koji doživljavamo putovanja, globalna industrija se vraća – snažnije nego ikad. Prema izvješću konzultantske kuće McKinsey & Company pod naslovom The State of Travel and Hospitality, očekuje se da će se turizam potpuno oporaviti, nakon što je 2020. izgubio čak 75 posto svoje vrijednosti. Taj povratak pokreće takozvani “osvetnički turizam”, fenomen u kojem putnici napokon ostvaruju dugo odgađana putovanja ili avanture s vlastitih “bucket listi”. No rastu i domaća putovanja, koja bi do 2030. mogla činiti čak 70 posto ukupne turističke potrošnje.

U sklopu istraživanja, McKinsey je analizirao navike više od pet tisuća putnika iz Kine, Njemačke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država koji su barem jednom u protekle dvije godine putovali radi odmora. Rezultati su pokazali da su suvremeni turisti danas više motivirani nego ikad, selektivniji u odabiru destinacija, ali i dublje povezani s idejom smislenog putovanja. Dvije trećine ispitanika izjavilo je da su sada zainteresiraniji za putovanja nego prije pandemije, a upravo mlađe generacije – milenijalci i pripadnici generacije Z – predvode taj trend, trošeći veći udio svojih prihoda na iskustva, a ne na luksuzne proizvode.

Stariji preferirarju domaća putovanja

Za razliku od njih, starije generacije, osobito baby boomeri, preferiraju bliže destinacije i domaća putovanja, no i dalje čine petinu ukupne turističke potrošnje. Spremni su platiti više za udobnost i praktičnost, poput izravnih letova i kvalitetnijeg smještaja, ali su skloniji štednji kada je riječ o samim doživljajima. Mladi, pak, razmišljaju drugačije – iskustva su im važnija od svega. U njihovom slučaju, putovanje nije samo bijeg od svakodnevice, već način izražavanja, istraživanja i povezivanja s drugima.

McKinsey ističe i snažan utjecaj društvenih mreža na putničke odluke. Gotovo 92 posto mlađih ispitanika priznalo je da ih je na posljednje putovanje nadahnuo sadržaj s društvenih mreža – od objava influencera do preporuka prijatelja. Putovanja su tako postala društveni fenomen: priča koja se dijeli, a ne samo doživljava. Kulturalne razlike dodatno oblikuju navike turista.

Dok putnici iz Azije i Bliskog istoka najčešće traže ikonične svjetske simbole i poznate atrakcije, europski i sjevernoamerički putnici sve više teže manje razvikanim, autentičnim iskustvima i kulturnim susretima.

Uspon novih destinacija

Prema analizi McKinseyja, tri su glavna trenda koja će oblikovati globalni turizam u nadolazećim godinama. Prvi je rast domaćih putovanja, koji čini tri četvrtine ukupne svjetske potrošnje. Iako su Sjedinjene Države trenutačno najveće domaće tržište, Kina će ih uskoro prestići. Drugi trend odnosi se na pojavu novih turističkih tržišta – poput Indije, Jugoistočne Azije i Istočne Europe – čiji će građani sve više putovati u inozemstvo. Potrošnja indijskih turista, primjerice, mogla bi rasti devet posto godišnje do 2030., dok se za jugoistočne Azijate i Istočne Europljane predviđa rast od sedam posto. Treći trend donosi uspon neočekivanih destinacija, poput Ruande, koja je postala primjer uspješnog održivog turizma zahvaljujući ograničavanju dozvola za promatranje gorila i ulaganju prihoda u očuvanje prirode i lokalne zajednice. Takvi modeli pokazuju da se i manje zemlje mogu uspješno pozicionirati ako ponude iskustvo s jasnim društvenim i ekološkim utjecajem.

McKinsey naglašava da će budućnost turizma uvelike oblikovati tehnologija, posebice umjetna inteligencija. Kao što je mlazni motor pedesetih godina revolucionirao način putovanja, tako danas generativni AI mijenja način na koji ljudi planiraju, rezerviraju i doživljavaju putovanja. Umjetna inteligencija već omogućuje personalizirane itinerare, digitalne asistente koji prate putnika tijekom cijelog putovanja te alate koji zaposlenicima u turizmu olakšavaju posao i poboljšavaju komunikaciju s gostima. No stručnjaci upozoravaju da tehnologija nije čarobni štapić – njezina prava snaga ovisi o ljudskom faktoru, sposobnosti da se podaci razumiju i koriste s razumom.

Više od 80 posto turista posjećuje 10 posto destinacija

McKinsey također upozorava na izazove masovnog turizma. Više od 80 posto svjetskih putnika posjećuje samo deset posto globalnih destinacija, što stvara pritisak na infrastrukturu i lokalne zajednice. Rješenje, smatraju analitičari, nije zabrana, nego pametno upravljanje: destinacije moraju znati svoj kapacitet, ograničiti broj posjetitelja, usmjeriti turiste prema manje poznatim lokacijama, poticati putovanja izvan sezone i reinvestirati turističke prihode u lokalne zajednice.

Zaključno, izvješće McKinsey & Company donosi jasnu poruku – turizam ne samo da se oporavio, već se transformirao. Putnici danas traže autentičnost, smisao i odgovornost, a industrija mora odgovoriti kombinacijom održivosti, tehnologije i empatije. U eri u kojoj su iskustva postala važnija od posjedovanja, putovanja više nisu samo način bijega od stvarnosti – ona su način da se svijet ponovno otkrije, promišljeno i svjesno.