Turizam ove države gubi tlo pod nogama. Nekoliko zemalja moglo bi imati koristi od toga

Izgubljeni prihodi će koristiti drugim zemljama – posebno Kanadi i Latinskoj Americi jer putnici traže druga odredišta ili odlučuju ostati u svojim zemljama.

Sjedinjene Države mogle bi ove godine izgubiti oko 30 milijardi dolara u međunarodnom turizmu, jer političko okruženje u zemlji i snažan dolar i dalje odvraćaju strane turiste od posjeta.

Početkom 2025. godine, Američko turističko udruženje predvidjelo je da će potrošnja na inozemna putovanja ove godine porasti na 200,8 milijardi dolara, prenosi CNBC.

Međutim, primjećujući oštar pad dolazaka, Svjetsko vijeće za putovanja i turizam u svibnju je predvidjelo da će potrošnja turista pasti na 169 milijardi dolara za godinu.

Susjedne zemlje

U prvoj polovici 2025. godine, dolasci Kanađana u SAD pali su za gotovo 18% u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja pad od više od 1.750.000 posjeta, prema podacima Američke uprave za međunarodnu trgovinu.

Mnogi Kanađani okreću se domaćim putovanjima, što je pomoglo da stopa popunjenosti hotela u zemlji u srpnju poraste na 77,6%, što je najviša razina od 2019., prema podacima tvrtke za nekretnine CoStar.

Drugi Kanađani nastavljaju putovati na jug, prema istraživačkoj tvrtki Tourism Economics.

“Podaci Booking Holdingsa također pokazuju da Kanađani sve više biraju Meksiko kao putničku destinaciju”, rekao je predstavnik tvrtke Adam Sacks za CNBC Travel.

Latinska Amerika privlači sve više putnika iz Europe, prema konzultantskoj tvrtki Accenture. Regija, kao i Karibi, privlači Europljane koji traže alternative SAD-u.

Europljani također sve više putuju unutar Europe i u Aziju.

“Sve više azijskih putnika također ove godine traži putovanja u Europu i Bliski istok”, rekao je Michael Dykes, potpredsjednik Expedia Grupe za upravljanje tržištem u Aziji i Pacifiku.

13 milijuna putnika manje

U prvoj polovici 2025. godine, SAD je dočekao oko milijun manje međunarodnih posjetitelja u usporedbi s istim razdobljem 2024. godine, prema vladinim podacima.

No u usporedbi s 2019. godinom, na putu je da do kraja godine bude 13 milijuna manje turista, rekao je Sacks. Istovremeno, broj turista koji posjećuju druge zemlje raste.

“Zemlje za koje se predviđa da će zabilježiti najveći porast međunarodnih posjeta u odnosu na 2019. godinu su Španjolska, Saudijska Arabija i Turska“, rekao je.

U međuvremenu, očekuje se porast dolazaka u druga glavna turistička odredišta – uključujući Francusku, Grčku, Meksiko i Italiju.