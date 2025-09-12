U turizmu naplaćeno stotine tisuća eura kazni

Državni inspektorat (DIRH) od svibnja do kolovoza proveo je 7.308 koordiniranih inspekcijskih nadzora u 1.879 objekata u djelatnostima povezanih s turizmom, te utvrdio više od 8.500 raznih povreda propisa, pri čemu je samo na mjestu izvršenja naplatio 3.154 kazne u ukupnom iznosu od 852,5 tisuća eura.

Koordinirane inspekcije nadzora vezane za turizam i poslovanje u tim djelatnostima, DIRH je provodio od 12. svibnja do 31. kolovoza na cijelom području Hrvatske, u sklopu pripreme za turističku sezonu i s ciljem, kako kažu, “osiguravanja zakonitog i sigurnog poslovanja u djelatnostima povezanima s turizmom”.

U nadzorima je sudjelovalo više inspekcija DIRH-a, koje su nadzirale različite gospodarske subjekte – hotele, kampove, marine, ugostiteljske objekte, trgovine, proizvodne objekte i druge, a koordinirani nadzori znače da je u inspekcijama sudjelovalo četiri ili više inspekcija, ovisno o nadležnosti i vrstama kontroliranih djelatnosti.

Pokrenuto 246 prekršajnih postupaka i doneseno 600 prekršajnih naloga “teških” gotovo 950 tisuća eura

Najviše nadzora obavili su na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, a od ukupnih oko 7.300 nadzora u 2.809 ili 38,4 posto nisu utvrđene povrede propisa.

Od ukupno utvrđenih više od 8.500 raznih povreda, za dio utvrđenih nepravilnosti ili oko 1.760 primijenjeno je načelo oportuniteta, što znači da nisu pokrenuti prekršajni postupci nego je subjekt upozoren i dobio mogućnosti otkloniti nepravilnost bez izricanja sankcija.

U preostalim slučajevima, protiv prekršitelja je nadležnim sudovima podneseno 246 optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka, doneseno je 600 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od gotovo 950 tisuća eura, te su naplaćene 3.154 kazne na mjestu izvršenja prekršaja, u ukupnom iznosu od 852,5 tisuća eura.

Inspektori su uz to donijeli i 85 prekršajnih naloga, kojima su oduzeli imovinsku korist u ukupnom iznosu od 131,4 tisuće eura.

Najčešći nedostaci kod opreme, uređenja, higijene i oko cijena

Turistički inspektori najčešće su utvrdili nedostatke oko (ne)ispunjavanja propisanih minimalnih uvjeta u pogledu opreme, uređenja i kategorizacije objekta te nepoštovanje uvjeta pružanja ugostiteljskih usluga.

Sanitarni inspektori su, pak, najviše registrirali nedostatno pridržavanje higijenskih standarda, posebice u provedbi HACCP sustava i higijene objekata, dok je tržišna inspekcija zabilježila česte slučajeve neisticanja cijena te neregistrirano poslovanje.

Poljoprivredna inspekcija nadzirala je pravilno označavanje hrane, autentičnost proizvoda i poštivanje oznaka zemljopisnog podrijetla.

Zbog povreda radnih propisa u državni proračun uplaćeno 667,1 tisuća eura kazni

Iz DIRH-a u objavi ističu da je poseban fokus tijekom ovogodišnjih koordiniranih nadzora u turističkoj sezoni bio na radnom pravu, s ciljem zaštite prava radnika tj. pravilnim prijavama zaposlenih i zakonitom zapošljavanju državljana trećih zemalja.

Tu su inspekcije rada otkrile neprijavljene radnike, neregulirane radne odnose te slučajeve nezakonitog zapošljavanja državljana trećih zemalja, te je u državni proračun uplaćeno ukupno gotovo 667,1 tisuća eura na temelju izrečenih kazni i upravnih mjera samo u segmentu radnih odnosa.

Inspekcija rada u području zaštite na radu utvrdila je i manjak procjena rizika, nepravilnu osposobljenost radnika za rad na siguran način te izostanak osobne zaštitne opreme.

“Provedeni nadzori ususret i tijekom turističke sezone 2025. ukazali su kako velik broj gospodarskih subjekata posluje u skladu sa zakonima i propisima no kod određenog broja subjekata postoji potreba za poboljšanjem. Nadzori su pokazali i kao učinkovit mehanizam koji izravno doprinosi jačanju pravne sigurnosti, zaštiti potrošača i poštivanju prava radnika, a uz koordinirani i sveobuhvatni pristup znatno je podignuta razina sigurnosti, kvalitete usluge i zakonitosti poslovanja u turističkom sektoru”, zaključuju iz DIRH-a.