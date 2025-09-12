Odzvonilo pušenju na plažama? Ova europska zemlja želi uvesti strože kontrole

Novi propisi obuhvatili bi i korištenje elektroničkih cigareta i vape uređaja.

Španjolska nastoji uvesti strože kontrole nad distribucijom duhanskih proizvoda u nastojanju da poboljša javno zdravlje.

Španjolska koalicijska vlada odobrila je nacrt zakona kojim se ograničava pušenje na javnim mjestima, što bi moglo imati značajan utjecaj na turiste.

Predloženi zakon zabranit će pušenje i korištenje e-cigareta na otvorenim prostorima, uključujući sportske objekte, plaže, terase restorana i barova, prenosi Euronews.

“Uvijek ćemo javno zdravstvo stavljati ispred privatnih interesa“, rekla je novinarima španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia. “Svatko ima pravo udisati čist zrak i živjeti dulje i bolje živote.“

Predložene mjere izazvale su protivljenje vlasnika restorana i barova, koji tvrde da španjolsku kulturu objedovanja na otvorenom tijekom cijele godine značajno potiču gosti koji puše.

Španjolska se obračunava s kulturom pušenja

Predloženi zakon mogao bi značajno promijeniti iskustvo za turiste koji hrle u popularne španjolske destinacije.

Privlačnost zemlje za putnike tradicionalno nije uključivala samo klimu i kulturu, već i dostupnost duhanskih proizvoda bez carine i niže cijene cigareta.

Prema novom nacrtu zakona, konvencionalne cigarete, zajedno s elektroničkim cigaretama, vrećicama nikotina, biljnim proizvodima, nargilama i uređajima koji se koriste za zagrijavanje duhana i drugih tvari, bit će zabranjene na mjestima kao što su plaže, terase restorana i barova, stadioni, sportski centri, dječja igrališta, autobusne stanice i obrazovne ustanove.

Predloženi zakon također nastoji uvesti strože kontrole marketinga i distribucije vape i e-cigareta kao dio širih napora za kontrolu duhana.

Još nema naznaka kada bi te mjere mogle stupiti na snagu. Prijedlog zakona još treba odobriti parlament i mogao bi se izmijeniti.

Španjolski pristup odražava nedavne mjere koje je Francuska poduzela u srpnju.

Sada je ilegalno pušiti na otvorenim mjestima, uključujući plaže, parkove, javne vrtove, ispred škola, autobusnih stajališta i sportskih objekata. Međutim, zakon isključuje terase kafića i barova te elektroničke cigarete iz svojih ograničenja.

Inicijativa odražava širi europski trend prema strožoj regulaciji duhana, unatoč tome što kontinent održava najvišu stopu pušenja odraslih u svijetu od otprilike 25 posto.

Prema statistikama zdravstvenog odjela, smrtni slučajevi povezani s duhanom odnose preko 50.000 španjolskih života godišnje – otprilike 137 smrtnih slučajeva dnevno.

U prijedlogu koji je odobrila španjolska vlada primjetno je da izostaju zahtjevi za jednobojnim pakiranjem duhanskih proizvoda, mjera koju je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije već usvojilo 25 zemalja.