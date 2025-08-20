Dok je Trumpova zabrana TikToka na čekanju, kineski gorostas ByteDance potiho lansira AI aplikacije diljem svijeta

Prošle godine većina je američkih zakonodavaca kineskog tehnološkog diva ByteDance proglasila sigurnosnim rizikom i zabranila njegove aplikacije. Sada, zahvaljujući Trumpovom odgađanju zabrane, tvrtka ipak plasira nove aplikacije.

U 2024. Kongres je usvojio zakon prema kojem TikTok i svaka druga aplikacija u vlasništvu njegove kineske matične kompanije ByteDance — mora biti prodan ili će biti zabranjen u SAD-u, čime je ispunjena prijetnja koju je predsjednik Trump izrekao još 2020., a predsjednik Biden ponovio 2023.

Ranije ove godine Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da ne provodi taj zakon, što je TikToku omogućilo da ostane dostupan i nakon zakonskog roka u siječnju. No ta odluka o neprovođenju učinila je više od samog “spašavanja” TikToka: omogućila je kineskoj matičnoj tvrtki ByteDance da nastavi razvijati i uvoditi nove proizvode na tržišta u SAD-u i diljem svijeta.

U mnogim slučajevima ti su se proizvodi fokusirali na nove primjene umjetne inteligencije. Osim novih aplikacija za kinesko tržište, ByteDance je pokrenuo i alate na engleskom jeziku, poput Traea, AI asistenta za kodiranje; Dreamina, AI generatora slika; PicPica, generatora “AI replika” ili avatara; EasyOdea, platforme za licenciranje glazbe; te open-source AI agenta nazvanog Agent TARS. Ovi alati nadovezuju se na ranije projekte poput infrastrukturnih alata Katalyst i KubeAdmiral te AI generatora glazbe Mawf i Ripple. Neki od tih proizvoda nisu javno otkrili svoju povezanost s ByteDanceom, koji nove aplikacije često lansira preko svojih singapurskih podružnica. ByteDanceova poplava novih proizvoda dijelom je rezultat pokušaja da održi korak s konkurencijom. Tako su, primjerice, Traeove mogućnosti slične Microsoftovom VS Codeu, dok su Dreaminine usporedive s Midjourneyjem i Google Veom. No nove aplikacije također jasno pokazuju da će ByteDance ostati ključni akter u geopolitičkoj borbi za prevlast u području umjetne inteligencije između SAD-a i Kine.

“Distanciranje” od Kine

Kako je TikTok postao globalno popularan, ByteDance je pokušavao distancirati aplikaciju od svojih kineskih korijena. Tvrtka je zapošljavala stotine ljudi povezanih s kineskim državnim medijima, uključujući i neke koji su radili na TikToku. No u posljednje vrijeme mnogi ByteDanceovi rukovoditelji — uključujući i osnivača Zhanga Yiminga — preselili su se u Singapur, a kompanija se već dugo predstavlja sloganom “rođeni da budemo globalni”, umjesto kineski.

Ipak, Kina ostaje glavni izvor profita za ByteDance i primarno tržište za njegove AI projekte. Prošle godine kineski ByteDanceov konkurent ChatGPT-u, chatbot Doubao, postao je najpopularniji chatbot u Kini. (Također se pokazao znatno poslušnijim prema državnim cenzorskim odredbama nego drugi kineski chatbotovi, prema procjeni istraživača sa Sveučilišta Fudan.) Čini se da tvrtka ima i dodatne AI ambicije: podaci o registraciji domena pokazuju da kineska podružnica ByteDancea već četiri godine posjeduje domenu chinese.ai — iako se čini da stranica još nije aktivirana.

ByteDance je također pokazao dosljedan interes za kreiranje aplikacija namijenjenih djeci. Njegova aplikacija za pomoć pri učenju, Gauth, ostala je dostupna u SAD-u zahvaljujući Trumpovoj odluci o neprovođenju zakona, no kineski tehnološki div testirao je i druge proizvode fokusirane na djecu. Godinama, dok je Kongres razmatrao hoće li i na koji način zabraniti TikTok, ByteDance je vodio aplikaciju Rex and Friends, namijenjenu učenju engleskog jezika za djecu. Također je registrirao, ali očito nikada nije razvio, web domene byteprek.com, kids.app i aikids.app.

Registracije domena otkrivaju i mogući ByteDanceov povratak aplikacijama za vijesti. Tvrtka je ranije vodila aplikacije na engleskom jeziku TopBuzz i News Republic, ali ih je ugasila kako je TikTok stekao globalnu popularnost. No 2024. godine ByteDanceova podružnica Spring SG Pte. Ltd. (koja trenutačno distribuira ByteDanceovu aplikaciju Cici AI Assistant, među ostalima) registrirala je nekoliko dodatnih domena povezanih s vijestima: buzzbriefnews.com, cubenewsai.com i linkernewai.com.

Prodaj ili zabrana

ByteDance nije odgovorio na detaljan upit o svojim novim proizvodima i registracijama domena. Za manje od mjesec dana istječe Trumpova treća odluka o neprovođenju zakona, koja je omogućila TikToku i ByteDanceu nastavak poslovanja u SAD-u. Javna rasprava o toj odluci uglavnom se fokusirala na sam TikTok, ali zakon se odnosi na sve ByteDanceove aplikacije. Danas se te aplikacije nalaze na milijunima američkih uređaja, nudeći sve od uređivanja videa putem CapCuta i AI poduke u Gauthu do AI agenta koji samostalno izvršava kod na računalu developera putem TARSa.

U SAD-u je ByteDance uglavnom postao sinonim za TikTok. No diljem svijeta TikTok je samo jedan od brojnih globalno uspješnih proizvoda te kompanije. Trump je izjavio da namjerava posredovati u dogovoru prema kojem bi ByteDance prodao barem dio udjela u američkim operacijama TikToka konzorciju investitora iz SAD-a. Jedan TikTokov insajder nedavno je rekao za Forbes kako bi takav dogovor vjerojatno obuhvatio i druge ByteDanceove aplikacije, a ne samo TikTok.

Zakon Kongresa “prodaj ili zabrana” nije samo pitanje TikToka: on će odrediti sudbinu jednog od najvećih svjetskih tehnoloških divova u SAD-u u godinama koje dolaze.

Emily Baker-White, novinarka Forbesa