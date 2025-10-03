Unatoč mjerama protiv masovnog turizma ova zemlja ponovno ruši turističke rekorde

Španjolska je ove godine dosegnula još jednu turističku prekretnicu. Prema podacima Nacionalnog zavoda za statistiku (INE), zemlja je u kolovozu primila 11,3 milijuna turista.

To je porast od 2,9 posto u odnosu na isti mjesec 2024. godine i slijedi rekordni srpanj s 11 milijuna stranih dolazaka, što je međugodišnji porast od 1,6 posto.

Zajedno je u ta dva mjeseca Španjolsku posjetilo 22,3 milijuna turista, što je daleko više od 21,8 milijuna za isto razdoblje 2024. godine.

Zmelja obara turističke rekorde unatoč prosvjedima ugroženih stanovnika i nekim dugo očekivanim potezima vlasti za ublažavanje pretjeranog turizma, prenosi Euronews.

Gotovo 66,8 milijuna turista posjetilo je Španjolsku u prvih osam mjeseci 2025., što je još jedan rekord koji je premašio prošlogodišnju brojku za 3,9 posto, priopćio je INE. Najčešći gosti su Britanci, Francuzi i Nijemci.

Promjenjivi blagdanski trendovi sugeriraju da će jesenski mjeseci nastaviti niz rekorda. Prijelazna sezona u Španjolskoj sve je popularnija u odnosu na ljeto.

Cijene hotela i apartmana na Kanarskim otocima, porasle su za 5,3 posto između rujna 2023. i 2024. Sada su oko 25 posto više nego 2019., prema INE-u.

Jesu li španjolske mjere protiv turizma nedovoljne?

Posljednjih nekoliko godina diljem Španjolske periodično su izbijali prosvjedi, na kojima se od vlasti tražilo da se pozabave masovnim turizmom, iako su uvedene neke mjere ublažavanja.

U rujnu je vlada najavila uklanjanje oko 53.000 turističkih stanova iz Jedinstvenog registra turističkih i sezonskih najmova, koji će sada postati trajni najmovi.

“Otkrili smo tisuće nepravilnosti u mnogim od ovih domova koji su namijenjeni za odmor i turistički najam. Ono što ćemo učiniti jest ukloniti 53.000 domova iz ovog registra kako bi postali trajni najam za mlade ljude i obitelji u našoj zemlji“, rekao je premijer Pedro Sánchez.

Barcelona je najavila planove za potpuno ukidanje kratkoročnog najma do 2028. godine, vraćajući tisuće nekretnina na tržište dugoročnog najma.

Grad je 2023. godine smanjio broj dnevnih dolazaka kruzera u svoju središnju luku s 10 na sedam.

Málaga, ljetna destinacija koja tradicionalno privlači turiste, pokrenula je kampanju za poboljšanje ponašanja posjetitelja.

Popis od 10 snažno preporučenih pravila pojavio se na autobusima, plakatima i društvenim mrežama, pozivajući posjetitelje da smanje buku, posebno noću, da ne viču i ne puštaju glazbu glasno u stambenim područjima.

Na Balearskim otocima uvedene su strože kontrole konzumacije alkohola i brodova za zabave.

Unatoč mjerama za suzbijanje prekomjernog turizma, dolasci posjetitelja i dalje rastu, možda zato što te mjere nisu dovoljno izravno usmjerene na broj turista.

Kanarske otoke u ožujku je posjetilo više od 1,55 milijuna stranih posjetitelja, što je 0,9 posto više u odnosu na rekord zabilježen u istom mjesecu prošle godine.

Lokalne aktivističke skupine sada pozivaju na zaustavljanje destruktivnih hotelskih projekata diljem otoka i izgradnju motociklističke staze na Tenerifima, moratorij na nove turističke razvojne projekte, zajamčen pristup stanovnicima zdravstvenoj skrbi i stanovanju te funkcionalnu ekološku turističku pristojbu.