Britanci izabrali najbolje europske turističke gradove. Na listi i jedan hrvatski

Britanci su kao najbolji europski grad za city break izabrali Krakow, a slijedie ga Venecija i Valencija. Na dnu ljestvice našli su se Köln i Dublin, a nisu puno bolje prošli ni Amsterdam i Dubrovnik.

Prema novom istraživanju organizacije Which?, Britancima su kao najbolji europski grad za posjet odabrali poljski Krakow.

Grad je visoko ocijenjen zbog hrane, pića, smještaja i prijevoza, a ukupna ocjena destinacije iznosi impresivnih 92 posto. Bio je to jedini grad u anketi s više od 1600 ispitanika koji je dobio maksimalne ocjene za vrijednost za novac, a podaci portala Kayak pokazali su da prosječna cijena smještaja iznosi 86 funti po noćenju, piše SkyNews.

Na drugom mjestu nalazi se talijanska Venecija, s ocjenom 90 posto. Grad je dobio pet zvjezdica za smještaj, kulturne znamenitosti i atrakcije, ali samo jednu zvjezdicu za gužve i dvije za vrijednost za novac. Prosječno noćenje ondje stoji 132 funte.

Treće mjesto, s ocjenom 89 posto, dijele Valencia u Španjolskoj i austrijska prijestolnica Beč.

Na dnu ljestvice našli su se Köln i Dublin, s ocjenom od samo 69 posto, dok se Amsterdam također mučio i dobio 73 posto.

“Bilo da tražite kulturu, umjetnost, povijest ili vrhunsku gastronomiju, postoji nekoliko europskih gradova koji to nude. Rezervirajte unaprijed i birajte putovanja izvan sezone kako biste osigurali najbolje cijene”, izjavila je Naomi Leach, zamjenica urednika Which? Travel.

“Britanski putnici koji pogled usmjere izvan najpoznatijih destinacija mogu pronaći izvrsnu vrijednost za novac u gastro-odredištima poput Krakowa i Valencije. Usprkos gužvama, klasične destinacije poput Venecije i Beča visoko su ocijenjene zbog svojih jedinstvenih kulturnih atrakcija”, zaključila je Naomi Leach.

Ljestvica najboljih europskih turističkih gradova prema izboru Britanaca

Krakow 92% 2. Venecija 90% 3. Valencija 89% 4. Beč 89% 5. Istanbul 88% 6. Sevilja 88% 7. Bordeaux 87% 8. Prag 87% 9. Berlin 86% 10. Budimpešta 86% 11. Firenca 86% 12. Funchal 86% 13. Rim 86% 14. Nica 85% 15. Verona 85% 16. Hamburg 84% 17. Madrid 83% 18. Pariz 83% 19. Porto 83% 20. Stockholm 83% 21. Bergen 82% 22. Malaga 82% 23. Valletta 82% 24. Barcelona 81% 25. Brugge 81% 26. Gent 81% 27. Copenhagen 80% 28. Lisabon 80% 29. München 80% 30. Atena 79% 31. Oslo 79% 32. Riga 79% 33. Bologna 78% 34. Dubrovnik 77% 35. Milano 75% 36. Amsterdam 73% 37. Bruxelles 71% 38. Köln 69% 39. Dublin 69%