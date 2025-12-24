Američko gospodarstvo ubrzalo u trećem tromjesečju

Američko gospodarstvo ubrzalo je u trećem tromjesečju, potaknuto snažnom osobnom potrošnjom, izvozom i javnom potrošnjom, pokazale su preliminarne procjene ministarstva trgovine.

U razdoblju od srpnja do rujna aktivnost je porasla za 1,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, kad je bila porasla za 0,8 posto, objavio je ured za gospodarsku analizu američkog ministarstva trgovine.

Usporedba s trećim prošlogodišnjim tromjesečjem pokazuje rast aktivnosti za 2,3 posto. U razdoblju od travnja do lipnja aktivnost je na godišnjoj razini porasla za 2,1 posto.

Prema anualiziranoj stopi američki BDP porastao je u trećem tromjesečju za 4,3 posto. U drugom kvartalu porastao je za 3,8 posto.

Anualizirana stopa rasta pokazuje koliko bi BDP porastao unatrag godinu dana da je u svakom tromjesečju rastao istim tempom na tromjesečnoj razini kao i u zadnja tri mjeseca.

Objava podataka kasnila je uslijed 43‑dnevne blokade saveznih službi i sada je zastarjela, napominje Reuters.

Rast BDP‑a u trećem tromjesečju odražava pojačanu osobnu i javnu potrošnju, ali i pojačani izvoz i smanjeni uvoz, navodi ministarstvo trgovine. Pozitivan utjecaj tih pokazatelja djelomično je ublažio pad investicija.

Osobna potrošnja prema anualiziranom pokazatelju porasla je u prošlom tromjesečju za 3,5 posto nakon što je u drugom tromjesečju porasla po stopi od 2,5 posto.

Ubrzana potrošnja u velikoj se mjeri može objasniti pojačanom kupnjom električnih vozila prije ukidanja poreznih olakšica 30. rujna, podsjeća Reuters. Prodaja motornih vozila pala je u listopadu i studenom, dok su u drugim segmentima trgovine ostvareni neujednačeni rezultati.

U četvrtom tromjesečju američki BDP mogao bi uslijed nedavne blokade američkih saveznih službi, biti umanjen za jedan do dva postotna boda, procjenjuju stručnjaci iz nestranačkog Kongresnog ureda za proračun (CBO). Većinu tog gubitka SAD će najvjerojatnije nadoknaditi, no oko sedam do 14 milijardi ostat će izgubljeno, procjenjuju u CBO‑u.

Američka središnja banka ovaj je mjesec smanjila ključnu kamatnu stopu za još 25 baznih bodova, na raspon od 3,5 do 3,75 posto, uz napomenu da se troškovi zaduživanja neće smanjivati u dogledno vrijeme budući da članovi odbora čekaju da se razjasni u kojem se smjeru kreću tržište rada i inflacija, napominje Reuters.

