Hrvatska IT tvrtka Nephos otvara ured u SAD-u

Hrvatska IT tvrtka Nephos najavila je otvaranje ureda u SAD-u. Ovaj korak predstavlja važnu prekretnicu u daljnjem globalnom rastu tvrtke i jačanju prisutnosti na tržištu koje prednjači u razvoju i primjeni umjetne inteligencije.

Osnovan 2015. godine, Nephos danas posluje u više od 30 zemalja na pet kontinenata te surađuje s više od 300 klijenata – od manjih organizacija do vodećih globalnih enterprise kompanija, među kojima su Microsoft, Google, AWS, BMW, Lloyds, BT, Tesco, BP, Disney, Vodafone, Deutsche Telekom i drugi.

AI postaje ključna prednost za moderne organizacije

„U posljednjih deset godina Nephos kontinuirano pomaže organizacijama da izgrade znanje i interne sposobnosti za rad s cloud i AI tehnologijama. Vjerujemo da dugoročna vrijednost ne proizlazi iz same tehnologije, već iz ljudi koji je razumiju i znaju je primijeniti. Otvaranje ureda u SAD-u prirodan je sljedeći korak u trenutku kada umjetna inteligencija postaje ključna konkurentska prednost za moderne organizacije“, izjavio je Bojan Hadžisejdić, CEO Nephosa.

Nephos se specijalizirao za cloud i AI consulting, edukaciju i tehnički enablement, s fokusom na Microsoft, Google Cloud i AWS ekosustave. Tvrtka se jasno pozicionira kao partner koji ne implementira tehnološka rješenja, već pomaže organizacijama da izgrade interno znanje, strategiju i kapacitete kako bi samostalno, sigurno i održivo razvijale i upravljale cloud i AI tehnologijama.

Poseban fokus Nephosa je na AI enablementu koji uključuje pripremu organizacija za korištenje umjetne inteligencije, edukaciju tehničkih i inženjerskih timova te savjetovanje u područjima arhitekture, sigurnosti i odgovorne primjene AI-ja.

Otvaranjem ureda u SAD-u Nephos dodatno jača suradnju s globalnim klijentima i partnerima. Američke operacije vodi CTO Nephosa Tomislav Tipurić, a fokus novog ureda bit će na AI i cloud consultingu te na edukaciji enterprise timova koji žele interno izgraditi dugoročne AI kompetencije.

Tipurić je dodao: „Naše iskustvo pokazuje da mnoge organizacije žele razvijati i upravljati AI rješenjima, ali im često nedostaju znanje, struktura ili jasna strategija. Uloga Nephosa upravo je u tome – edukacija, savjetovanje i tehnički enablement timova. Iz New Yorka ćemo dodatno podržati klijente koji žele odgovorno i održivo razvijati AI kompetencije.“

Nephos je tijekom godina ostvario stratešku suradnju s Microsoftom, Googleom i AWS-om putem edukacijskih i konzultantskih programa, kao i globalno partnerstvo s tvrtkom Fast Lane, jednim od vodećih svjetskih lidera u edukaciji inženjera za cloud, AI i enterprise tehnologije. Tim partnerstvom Nephos omogućuje standardiziranu, globalno priznatu edukaciju prilagođenu potrebama velikih organizacija i njihovih internih timova.