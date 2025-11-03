Hrvatske tvrtke ubrzavaju digitalnu transformaciju uz AI i automatizaciju

Više od 70 posto ulaganja u digitalne transformacije danas je usmjereno na umjetnu inteligenciju i automatizaciju, a više od četvrtine (26 %) globalnih kompanija već aktivno razvija ili istražuje autonomne AI agente koji preuzimaju ponavljajuće zadatke i rade 24/7, pokazuje ovogodišnje istraživanje Deloittea.

Prema istraživanju Deloittea provedenog tijekom 2025., više od 70 posto ulaganja u digitalne transformacije danas je usmjereno na umjetnu inteligenciju i automatizaciju, a više od četvrtine (26 %) globalnih kompanija već aktivno razvija ili istražuje autonomne AI agente koji preuzimaju ponavljajuće zadatke i rade 24/7, oslobađajući zaposlenike za strateške i kreativne poslove. Istraživanje također pokazuje da gotovo 75 % potrošača preferira brendove koji nude personalizirano iskustvo, upravo ono što omogućuju AI agenti.

O tim će trendovima i iskustvima više govoriti stručnjak konzultantske tvrtke Deloitte, zajedno s predstavnicima vodećih hrvatskih kompanija, na 14. godišnjoj konferenciji BE-terne, koja će se održati 6. studenoga u hotelu Esplanade u Zagrebu.

Konferencija, koja već četrnaestu godinu zaredom okuplja vodeće ICT stručnjake i poslovnu zajednicu ove godine donosi rasprave o umjetnoj inteligenciji, etici i konkretnim iskustvima digitalne transformacije u praksi.

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici Končar D&ST-a, Valamar Riviere, Raiffeisenbanke Hrvatske i Hrvatske pošte, koji će govoriti o konkretnim izazovima i rezultatima svojih transformacijskih procesa, a iskustva u stvaranju brendova koji prelaze granice lokalnog tržišta podijelit će predstavnici Brigade i Old Pilot’sa. Kallitsa Savvidou, voditeljica inovacija za IoT španjolskog diva Telefónice Tech, prikazat će na globalnim primjerima kako povezane tehnologije mijenjaju industrije i kako se globalna rješenja mogu uspješno prilagoditi lokalnim izazovima.

“Digitalna transformacija danas mora biti dio godišnje strategije poslovanja, organizacije koje strateški provode taj proces ulažu više od 70 % budžeta u umjetnu inteligenciju i automatizaciju, što omogućuje optimizaciju procesa i do 95 %. Tehnologija sama po sebi nije dovoljna, stvarnu vrijednost stvara način na koji je ljudi koriste, uz jasnu strategiju koja sprječava rizike poput skrivenih IT budžeta. Ključno pitanje više nije koju tehnologiju odabrati, već kako je najbolje iskoristiti da poslovanje bude održivo, skalabilno i otporno.

Tvrtke koje se danas odluče na koordinirani digitalni iskorak osiguravaju agilnost i konkurentsku prednost u svijetu koji se mijenja brže nego ikad. Na konferenciji 404 Limits Not Found govorimo o stvarnim izazovima, naučenim lekcijama i uspješnim praksama, o organizacijama koje su, uz pomoć digitalnih alata i umjetne inteligencije, kroz iskustvo pronašle način kako izgraditi novu poslovnu vrijednost,” dodaje Milan Listeš, generalni direktor BE-terne Hrvatska.

Na tragu njegovog razmišljanja govori i Richard Foster-Fletcher, međunarodni stručnjak za odgovornu umjetnu inteligenciju i jedan od govornika konferencije koji smatra da najveći izazov danas nije u tome što strojevi mogu naučiti, nego hoćemo li mi nastaviti razmišljati.