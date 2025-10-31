Pad tehnološkog sektora pritisnuo Wall Street – Veće ulaganje Facebook u AI nije se svidjelo ulagačima

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali, a pod najvećim je pritiskom bio tehnološki sektor jer su ulagače zabrinula golema ulaganja kompanija u razvoj umjetne inteligencije.

Dow Jones oslabio je 0,23 posto, na 47.522 boda, dok je S&P 500 pao 0,99 posto, na 6.822 boda, a Nasdaq indeks 1,57 posto, na 23.581 bod.

U fokusu ulagača bili su jučer poslovni rezultati tri tehnološka diva – Microsofta, Alphabeta i Meta Platformsa.

Rezultati tih kompanija bili su vrlo dobri, no cijena dionice Mete pala je više od 11 posto, što je njezin najveći dnevni gubitak u tri godine.

Alphabet raste, Facebook i Microsoft padaju

Ulagače je, naime, zabrinula poruka te krovne kompanije Facebooka da će iduće godine znatno povećati ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Cijena dionice Microsofta pala je, pak, gotovo 3 posto, nakon što je taj softverski div izvijestio o rekordnim ulaganjima u proteklom kvartalu od 35 milijardi dolara i poručio da će ulaganja rasti i cijele iduće godine.

S druge strane, dionica Alphabeta poskupila je 2,5 posto jer je izvješće pokazalo da stabilno rastu prihodi od oglašavanja i ‘cloud’ poslovanja.

„S&P 500 je blizu rekordnih razina, no zarade tehnoloških kompanija nisu bile u skladu s povišenim očekivanjima. Uz to, niti jedna od tih kompanija nije pojasnila kada će se golema ulaganja u umjetnu inteligenciju početi vraćati”, kaže Lindsey Bell, strateginja u tvrtki 248 Ventures.

Splasnule nade u daljnje smanjenje kamata

Ulagači su oprezni i zbog toga što su splasnula očekivanja da će američka središnja banka i u prosincu smanjiti kamatne stope.

U srijedu je Fed smanjio kamate za 0,25 postotnih bodova, no predsjednik središnje banke Jerome Powell poručio je da daljnje smanjenje kamata u prosincu uopće nije sigurno, da veliki broj dužnosnika Feda smatra da treba pričekati razvoj događaja u gospodarstvu prije daljnjeg podešavanja monetarne politike.

Još početkom tjedna na tržištu se procjenjivalo da postoji više od 90 posto izgleda da će Fed i u prosincu smanjiti kamate, no nakon Powellovih komentara ti su izgledi pali na 70-ak posto.

Sastanak Trump – Xi u drugom planu

Zbog svega toga, ulagače nije ohrabrio ni načelni dogovor Washingtona i Pekinga o budućim trgovinskim odnosima.

Jučer je predsjednik SAD-a Donald Trump, nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kazao da je dogovoreno da će SAD smanjiti carine na uvoz kineske robe na 10 posto, a da će Kina nastaviti kupovati soju iz SAD-a, ublažiti restrikcije na izvoz rijetkih metala i spriječiti ilegalnu trgovinu fentanilom.

„Kada stigne dobra vijest, a tržište ne reagira, onda znate da je to već ugrađeno u tržište”, objašnjava Jack McIntyre, portfelj menadžer u tvrtki Brandywine Global.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,04 posto, na rekordnih 9.760 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,02 posto, na 24.118 bodova, a pariški CAC 0,53 posto, na 8.157 bodova.