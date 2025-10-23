Wall Street pao zbog slabih rezultata kompanija. Netflixu dionica pala više od 10 posto

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi pali zbog novog zaoštravanja trgovinskog sukoba između SAD-a i Kine, ali i zbog slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata nekoliko kompanija, među ostalim, Netflixa.

Dow Jones skliznuo je 0,71 posto, na 46.590 bodova, dok je S&P 500 pao 0,53 posto, na 6.699 bodova, a Nasdaq indeks 0,93 posto, na 22.740 bodova.

Među najvećim gubitnicama bila je jučer dionica Netflixa, kojoj je cijena pala više od 10 posto, nakon što je ta kompanija izvijestila o manjoj kvartalnoj dobiti nego što se očekivalo.

Ograničavanje izvoza proizvoda u Kinu

Još je nekoliko kompanija razočaralo ulagače svojim poslovnim rezultatima u proteklom tromjesečju, među ostalim, Texas Instrument, čija je cijena pala više od 5 posto.

A nakon što je u ponedjeljak dosegnuo rekordne razine, jučer je indeks sektora proizvođača čipova potonuo 2,4 posto.

Posljedica je to vijesti da vlada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa razmatra mogućnost ograničavanja izvoza u Kinu niza proizvoda koji su razvijeni korištenjem američkog softvera ili ih pogoni američki softver, od laptopa do zrakoplovnih motora.

Na tržištu je to shvaćeno kao daljnje zaoštravanje trgovinskog sukoba između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, nakon što je Kina nedavno pojačala kontrolu nad izvozom rijetkih metala, a Trump zaprijetio dodatnim carinama.

Ovih dana Trump poručuje da bi mogao imati vrlo uspješan sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ali je kazao i kako tog susreta, planiranog za kraj mjeseca u Južnoj Koreji, možda uopće neće biti.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks porastao je 0,93 posto, na 9.515 bodova, no frankfurtski DAX pao je 0,74 posto, na 24.151 bod, a pariški CAC 0,63 posto, na 8.206 bodova.