Trgovinski rat SAD-a i Kine pritišće Wall Street. Počela naplata pristojbi brodarima

Na Wall Streetu se u utorak trgovalo oprezno zbog trgovinskog rata između SAD-a i Kine, dok su podršku tržištu pružili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati banaka.

Dow Jones ojačao je 0,44 posto, na 46.270 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,16 posto, na 6.644 boda, a Nasdaq indeks 0,76 posto, na 22.521 bod.

Na najvećoj svjetskoj burzi vlada oprez jer trgovinski sukob između dva najveća svjetska gospodarstva ne prestaje.

Naplata pristojbi brodarskim kompanijama

Nakon što je u petak najavio da će od 1. studenog uvesti dodatne 100-postotne carine na uvoz kineskih proizvoda, predsjednik SAD-a Donald Trump pokušava smiriti ulagače, pa poručuje da će sve biti u redu i da SAD ne želi naštetiti Kini.

No, od jučer su i Kina i SAD počeli naplaćivati lučke pristojbe brodarskim kompanijama koje prevoze sve, od igračaka do sirove nafte.

Uz to, Trump je kazao da bi SAD mogao prestati kupovati kinesko jestivo ulje jer je Kina prestala kupovati američku soju.

Smanjuju se šanse za dogovor

Iz Washingtona poručuju da bi se Trump mogao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Južnoj Koreji krajem listopada, no iz kineskog ministarstva trgovine odgovorili su da SAD ne može tražiti razgovore dok istodobno prijeti.

Sve to, kažu analitičari, umanjuje izglede za postizanje cjelovitog trgovinskog dogovora.

Podršku tržištu pružila su, pak, bolja nego što se očekivala poslovna izvješća nekoliko velikih američkih banaka, s kojima je započela sezona objava financijskih rezultata za treće tromjesečje.

Zahvaljujući dobrim rezultatima, cijena dionice Wells Farga skočila je više od 7 posto, Citigroupa gotovo 4, a investicijskog fonda BlackRock više od 3 posto.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,10 posto, na 9.452 boda, dok je frankfurtski DAX oslabio 0,62 posto, na 24.236 bodova, a pariški CAC 0,18 posto, na 7.919 bodova.