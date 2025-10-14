Wall Street porastao na početku tjedna

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica snažno porasle, ponajviše u tehnološkom sektoru, čime su nadoknadile dio gubitaka od petka, kada je tržište uzdrmala najava dodatnih carina na uvoz kineske robe u SAD.

Dow Jones ojačao je 1,29 posto, na 46.067 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,56 posto, na 6.654 boda, a Nasdaq indeks 2,21 posto, na 22.694 boda.

Najviše su jučer skočile cijene dionica nekoliko tehnoloških divova, zahvaljujući nastavku euforije u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Cijena dionice proizvođača čipova Broadcoma skočila je gotovo 10 posto, Micron Technologya više od 6, a Nvidie gotovo 3 posto. PHLX indeks proizvođača čipova skočio je gotovo 5 posto.

SAD ne želi naštetiti Kini

Slijedile su dionice još nekoliko tehnoloških divova, kao što je Oracle, s rastom cijene za više od 5 posto.

„Razvoj umjetne inteligencije i dalje je glavni zamašnjak tržišta, pa nije iznenađenje da su ulagači odlučili kupovati dionice kojima je cijena u petak oštro pala. No, treba biti oprezan sve dok se ne riješi sukob između Washingtona i Pekinga”, kaže Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.

Jučer su burzovni indeksi nadoknadili veći dio gubitaka od petka, kada je tržište uzdrmala najava predsjednika SAD-a Donald Trumpa da će od 1. studenog uvesti dodatne 100-postotne carine na uvoz kineskih proizvoda.

Kineske vlasti su tijekom vikenda optužile SAD za dvostruke standarde i zaprijetile protumjerama.

Trump je, pak, u nedjelju pokušao smiriti ulagače, poručivši preko društvenih mreža da će sve biti u redu, da jako cijeni predsjednika Xi Jinpinga i da SAD ne želi naštetiti Kini.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,16 posto, na 9.442 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,60 posto, na 24.387 bodova, a pariški CAC 0,21 posto, na 7.934 boda.