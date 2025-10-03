Wall Street blago porastao na rekordne razine

Na Wall Streetu su u četvrtak Dow Jones i S&P 500 indeks blago porasli i tako dosegnuli rekordne razine, a trgovalo se oprezno jer nije bilo novih gospodarskih pokazatelja koji bi usmjerili tržište.

Dow Jones ojačao je 0,17 posto, na 46.519 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,06 posto, na 6.715 bodova, a Nasdaq indeks 0,39 posto, na 22.844 boda.

Najviše je jučer porastao Nasdaq, zahvaljujući rastu cijena dionica tehnoloških divova Nvidije i Applea, no ostao je nekoliko bodova ispod rekordne razine, za razliku od Dow Jones i S&P-a, koji su uspjeli dosegnuti nove najviše razine u povijesti.

Prekid rada saveznih službi u SAD-u mogla bi potrajati

Trgovalo se oprezno jer nije bilo značajnijih gospodarskih izvješća, s obzirom da su savezne službe privremeno zatvorene jer republikanci i demokrati u Kongresu ne uspijevaju postići dogovor o daljnjem financiranju tih službi.

Ulagači nisu previše uznemireni privremenim zatvaranjem saveznih službi jer se to događa gotovo svake godine u ovo vrijeme i dosad nije osjetnije utjecalo na gospodarstvo i financijska tržišta.

No, analitičari upozoravaju da bi ova pat pozicija mogla potrajati.

„S obzirom na polariziranost dviju stranaka i da se obje strane čvrsto drže svojih pozicija, bez naznaka popuštanja jednih ili drugih, ne bi me čudilo da prekid rada saveznih službi potraje dulje razdoblje”, kaže Jim Baird, direktor u tvrtki Plante Moran Financial Advisors.

Rekordi i u Europi

Podršku tržištu pruža, pak, nada ulagača u daljnje smanjenje kamatnih stopa američke središnje banke.

S obzirom da svi posljednji podaci s tržišta rada ukazuju na slabost tog tržišta, većina analitičara procjenjuje da će Fed do kraja godine smanjiti kamate još u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,20 posto, na 9.427 bodova, no frankfurtski DAX porastao je 1,28 posto, na 24.422 boda, a pariški CAC 1,13 posto, na 8.056 bodova.

Pritom je STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica porastao 0,6 posto i dosegnuo rekordnu razinu.