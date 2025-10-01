Wall Street porastao iako je većina saveznih službi stala s radom

Na Wall Streetu su u utorak, posljednjeg dana trećeg tromjesečja, cijene dionica porasle, premda će od polovice tjedna američke savezne službe privremeno prestati s radom jer u Kongresu nije postignut dogovor o njihovom financiranju.

Dow Jones ojačao je 0,18 posto, na 46.397 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,41 posto, na 6.688 bodova, a Nasdaq indeks 0,31 posto, na 22.660 bodova.

Republikanski i demokratski zastupnici u Kongresu nisu postigli dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi, pa će od ponoći u srijedu većina tih službi privremeno prestati s radom.

Pfizer izuzet od uvoznih carina

Nije poznato do kada će te službe ostati zatvorene, ali to znači da ovoga tjedna neće biti gospodarskih izvješća koja su ulagači očekivali. Među ostalim, neće biti objavljeno izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje obično znatno utječe na tržišta, a koje je trebalo biti objavljeno u petak.

„Ako dođe do prestanka rada saveznih službi i ako to potraje, neće biti objavljeno niz makroekonomskih izvješća, pa će ulagači ostati uskraćeni za informacije na temelju kojih inače trguju”, kaže Mark Luschini, strateg u tvrtki Janney Montgomery Scott.

Među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, najviše su jučer porasle cijene dionica u zdravstvenom, 2,45 posto.

Pritom je najveća dobitnica bila dionica Pfizera, s rastom cijene za više od 6,5 posto, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da je postignut dogovor prema kojemu će Pfizer sniziti cijenu svih lijekova na recept za Amerikance s niskim primanjima, a nove će lijekove prodavati također po povoljnijim cijenama. Zahvaljujući tom dogovoru, Pfizer će biti izuzet od uvoznih carina.

Nakon jučerašnjeg rasta, S&P 500 indeks zabilježio je u cijelom rujnu dobitak od 3,5 posto.

U cijelom trećem tromjesečju taj je indeks, pak, porastao 7,8 posto, dok je Dow Jones ojačao 5,2, a Nasdaq 11,2 posto.

Tako snažan rast indeksa ponajviše se zahvaljuje nadi ulagača da će američka središnja banka nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa, što bi trebalo podržati rast gospodarstva.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,54 posto, na 9.350 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,57 posto, na 23.880 bodova, a pariški CAC 0,19 posto, na 7.895 bodova.