Wall Street: Ulagači oprezni, Powell rekao da su cijene dionica vrlo visoke

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi pali drugi dan zaredom, nakon što je predsjednik američke središnje banke Jerome Powell upozorio da su cijene dionica visoke, a uoči novih podataka o inflaciji.

Dow Jones oslabio je 0,37 posto, na 46.121 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,28 posto, na 6.637 bodova, a Nasdaq indeks 0,33 posto, na 22.497 bodova.

Premda su pali drugi dan zaredom, indeksi se i dalje kreću nedaleko najviših razina u povijesti.

Ulagači čekaju nove podatke o inflaciji

Podršku tržištu pruža nedavno smanjenje kamata američke središnje banke, što bi trebalo potaknuti rast gospodarstva. Ulagači se nadaju i daljnjem smanjenju cijene novca.

Neki čelnici Feda podržavaju te nade, a neki smatraju da treba pričekati i vidjeti kako će se kretati inflacija idućih mjeseci, s obzirom da je vlada predsjednika Donalda Trumpa uvela carine na uvoz iz brojnih zemalja svijeta.

U utorak, u prvom javnom nastupu nakon što je Fed prošloga tjedna smanjio kamatne stope, predsjednik središnje banke Powell poručio je da pri odlučivanju o kamatama treba balansirati između rasta inflacije i slabljenja tržišta rada.

Zbog toga ulagači čekaju nove podatke o inflaciji, koji će biti objavljeni u drugom dijelu tjedna i koji će pokazati ima li prostora za daljnje smanjenje kamata.

Powell je u utorak upozorio i da su cijene dionica vrlo visoke, što je ulagače navelo na oprez.

„Čini mi se da ima razloga za ovakvo upozorenje, a čini se i da su neki ulagači nakon Powellovih komentara odlučili povući dio zarade s tržišta”, kaže Ron Albahary, direktor u tvrtki LNW.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,29 posto, na 9.250 bodova, a frankfurtski DAX 0,23 posto, na 23.666 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,57 posto, na 7.827 bodova.