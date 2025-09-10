Na Wall Streetu novi rekordi

Na Wall Streetu su u utorak svi najvažniji indeksi dosegnuli nove rekordne razine jer je sve sigurnije da će zbog slabosti tržišta rada američka središnja banka idućega tjedna smanjiti kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,43 posto, na 45.711 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,27 posto, na 6.512 bodova, a Nasdaq indeks 0,37 posto, na 21.879 bodova.

Sva tri indeksa dosegnula su nove rekordne razine jer ulagači vjeruju da će čelnici Feda na sjednici polovicom rujna smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

Zaposleno manje ljudi nego se mislilo

Jučer su objavljeni revidirani podaci o zapošljavanju u SAD-u, koji su pokazali da je u posljednjih 12 mjeseci zaposleno oko 900 tisuća ljudi manje nego što su pokazivali prvi podaci.

A to znači da je tržište rada slabije nego što se mislilo i da bi Fed trebao nešto poduzeti kako bi se ubrzao gospodarski rast.

Idućih dana u fokusu ulagača bit će izvješća o potrošačkim i proizvođačkim cijenama koji će pokazati kako se u kolovozu kretala inflacija i koliko Fed ima prostora za smanjenje cijene novca.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,23 posto, na 9.242 boda, a pariški CAC 0,19 posto, na 7.749 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,37 posto, na 23.718 bodova.