Wall Street: Novi rekord S&P 500 indeksa

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, a trgovalo se oprezno dok su ulagači čekali poslovne rezultate najveće svjetske kompanije po tržišnoj vrijednosti Nvidije.

Dow Jones ojačao je 0,32 posto, na 45.565 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,24 posto, na 6.481 bod, a Nasdaq indeks 0,21 posto, na 21.590 bodova.

Novi rekord S&P 500 zahvaljuje se rastu cijena dionica u osam od 11 najvažnijih sektora tog indeksa, pri čemu su najviše porasli energetski sektor, u prosjeku 1,15 posto, i informacijski, 0,5 posto.

Različite procjene analitičara

Trgovalo se oprezno jer ulagači nisu željeli riskirati uoči objave kvartalnog poslovnog izvješća Nvidije jer bi rezultati najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju mogli znatno utjecati na smjer cijena dionica u tehnološkom sektoru, pa i na cijelom tržištu.

Procjene rezultata analitičara prilično su se razlikovale jer je poslovanje Nvidije bilo u proteklom tromjesečju nestabilno, s obzirom da je Washington prvo zabranio izvoz određenih čipova u Kinu, a potom dozvolio izvoz, ali uz uvjet da Nvidija plati SAD-u 15 posto od prihoda.

Nakon zatvaranja tržišta, Nvidija je objavila bolje nego što se očekivalo rezultate, no čini se da je dio ulagača očekivao više, pa je cijena dionice tog tehnološkog diva u produženom trgovanju pala oko 3 posto.

Zbog toga je rano jutros terminski S&P 500 indeks u minusu oko 0,3 posto, pa bi na početku današnjeg trgovanja na Wall Streetu mogao skliznuti s rekordne razine.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,11 posto, na 9.255 bodova, a frankfurtski DAX 0,44 posto, na 24.046 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,44 posto, na 7.743 boda.