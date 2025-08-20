Wall Street pao uoči sastanka središnjih bankara

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks pao, kao i Nasdaq, što je ponajviše posljedica pada cijena dionica tehnoloških kompanija uoči sastanka središnjih bankara u Jackson Holeu.

Dow Jones ojačao je 0,02 posto, na 44.922 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,59 posto, na 6.411 bodova, a Nasdaq indeks 1,46 posto, na 21.314 bodova.

U fokusu ulagača bit će ovoga tjedna tradicionalni godišnji sastanak središnjih bankara u Jackson Holeu od 21. do 23. kolovoza na kojemu će, među ostalim, o situaciji u gospodarstvu i monetarnoj politici govoriti predsjednik američke središnje banke Jerome Powell.

Hoće li Fed smanjiti kamate?

Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle zahvaljujući nadi ulagača da će Fed na sjednici 17. rujna smanjiti kamate za 0,25 postotnih bodova, a do kraja godine očekuju još jedan rez kamata.

Takva su očekivanja ojačala jer su posljednji podaci pokazali da američko tržište rada slabi.

No, s druge strane, inflacija je i dalje povišena, pa se ulagači plaše da bi Powell mogao ponoviti ono što poručuje već dulje vrijeme – da Fed ne treba žuriti sa smanjenjem kamata dok se ne vidi kako je povećanje carina na uvoz u SAD utjecalo na inflaciju.

A time bi tržište izgubilo najvažniji poticaj rastu cijena dionica.

Najviše pale dionice u tehnomloškom sektoru

„Čini se da se ulagači osiguravaju uoči sastanka u Jackson Holeu jer se plaše da bi Powell mogao biti oštriji nego što se na tržištu očekuje”, kaže James Cox, partner u tvrtki Harris Financial Group.

U šest od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, pri čemu najviše, 1,8 posto, u nekretninskom sektoru, nakon boljih nego što se očekivalo podataka o prodaji kuća.

S druge strane, najviše su pale cijene dionica u tehnološkom sektoru, 1,9 posto, a potom u komunikacijskom 1,2 posto.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,34 posto, na 9.189 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,45 posto, na 24.423 boda, a pariški CAC 1,21 posto, na 7.979 bodova.