Wall Street na oprezu na početku tjedna

Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno dok ulagači čekaju poslovne rezultate trgovačkih lanaca i sastanak središnjih bankara u Jackson Holeu te prate razvoj događaja u vezi rata između Rusije i Ukrajine.

Dow Jones oslabio je 0,08 posto, na 44.911 bodova, a S&P 500 0,01 posto, na 6.449 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,03 posto, na 21.629 bodova.

Ulagači su jučer bili oprezni dok su pratili razvoj događaja nakon sastanka američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina o Ukrajini prošloga petka na Aljasci.

U ponedjeljak je Trump u Washingtonu razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i čelnicima Europske unije o prijedlozima za mir.

Što će Fed napraviti u rujnu?

U fokusu ulagača bit će ovoga tjedna tradicionalni godišnji sastanak središnjih bankara u Jackson Holeu na kojemu će govoriti i predsjednik američke središnje banke Jerome Powell.

Ne očekuje se da će Powell otvoreno najaviti smanjenje kamatnih stopa Feda u rujnu, no ulagači se nadaju da će se osvrnuti na slabosti američkog tržišta rada, što bi bio signal da se priprema smanjenje cijene novca.

Na tržištu se procjenjuje da postoji oko 85 posto izgleda da će Fed na sjednici 17. rujna smanjiti kamate za 0,25 postotnih bodova.

Osim toga, ulagači su oprezni uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata najvećih američkih trgovačkih lanaca, kao što su Walmart, Home Depot i Target, koji će pokazati je li potrošnja Amerikanaca i dalje snažna.

„Bio je to miran dan dok se ulagači pripremaju za nadolazeće vijesti. Najvažniji će ovoga tjedna biti govor Jeromea Powella, koji će pokazati kako čelnik Feda vidi situaciju u gospodarstvu u kojoj je inflacija i dalje povišena, dok se čini da nezaposlenost raste”, kaže Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 posto, na 9.157 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,18 posto, na 24.314 bodova, a pariški CAC 0,50 posto, na 7.884 boda.