Wall Street pao pod utjecajem pada cijene dionice Intela

Sva tri glavna dionička indeksa na Wall Streetu u četvrtak su pala, ponajviše pod utjecajem pada cijene dionice Intela nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio od njegovog izvršnog direktora da da ostavku, a investitori su se bavili i napisima o njegovu izboru za idućeg predsjednika Feda.

Dow Jones indeks pao je u četvrtak 333,27 bodova ili 0,75 posto, na 43.859 bodova, dok je S&P 500 pao 0,45 posto, na 6.316 bodova, a Nasdaq indeks 0,24 posto, na 21.118 bodova.

Bloomberg je izvijestio da je jedan od Fedovih guvernera, Christopher Waller, Trumpov glavni kandidat za predsjednika američke središnje banke. Trump je, naime, u više navrata kritizirao sadašnjeg predsjednika Jeromea Powella zbog odgađanja smanjenja kamatnih stopa, a time i troškova zaduživanja SAD-a. Mnogi investitori očekuju da će Fed smanjiti kamatne stope u rujnu.

Takva očekivanja podupire i najnoviji podatak o broju zahtjeva za naknadu radi nezaposlenosti, koji je pokazao da je u prošlome tjednu u SAD-u bez posla ostalo 226.000 ljudi ili 7.000 više nego u tjednu ranije. Riječ je o najvećem broju ljudi koji su ostali bez posla od tjedna koji je završio 5. srpnja i nešto više od procjena ekonomista.

Intel: Nastavljamo ulagati u SAD

Proizvođač čipova Intel zabilježio je pad cijene dionice za 3,7 posto, nakon što je Trump pozvao na hitnu ostavku novog izvršnog direktora Intela Lip-Bu Tana, nazvavši ga “vrlo konfliktnim” zbog njegovih veza s kineskim tvrtkama. Tan je imenovan izvršnim direktorom Intela u ožujku dok se tvrtka pokušavala oporaviti od pada prodaje pod vodstvom Pata Gelsingera.

Intel je kasnije u četvrtak u komentaru na Trumpove izjave objavio da su tvrtka, direktori i Tan “duboko predani unapređenju nacionalnih i ekonomskih sigurnosnih interesa SAD-a”.

“Nastavljamo ulagati milijarde dolara u domaća istraživanja i razvoj te proizvodnju poluvodiča, uključujući našu novu tvornicu u Arizoni koja će koristiti najnapredniju tehnologiju proizvodnog procesa u zemlji, i jedina smo tvrtka koja ulaže u vodeći razvoj logičkih procesnih čvorova u SAD-u”, stoji u izjavi.

Dionice Applea, pak, poskupjele su za 3 posto nakon što je najnovija Trumpova carinska salva ‘teškaše’ u toj industriji izuzela od njegov prijetnje o uvođenja 100-postotnog poreza na čipove i poluvodiče.

Trumpove više carine na uvoz iz više desetaka zemalja stupile su na snagu u četvrtak, podižući prosječnu američku uvoznu carinu na najvišu razinu u zadnjih 100 godina.

“Oporavak tržišta sad počinje izgledati pomalo umorno. Rast je bio zbog zarada kompanija, a naravno da je tržište u osnovi ignoriralo mnoge vijesti o carinama“, rekao je Peter Cardillo, glavni tržišni ekonomist u Spartan Capital Securities u New Yorku.

Na većini europskih burzi cijene dionica su porasle na krilima najave skorašnjeg susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog Vladimira Putina. Frankfurtski DAX ojačao je 1,12 posto, na 24.192 boda, a pariški CAC za 0,97 posto, na 7.706 bodova, dok je londonski Ftse oslabio 0,69 posto, na 9.100 bodova.