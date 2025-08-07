Zahvaljujući dionici Applea Nasdaq predvodio rast na Wall Streetu 

Na Wall Streetu su u srijedu indeksi porasli, predvođeni Nasdaqom koji je skočio za više od jedan posto, na krilima rasta cijene dionice Applea po objavi da se ta kompanija obvezala pokrenuti proizvodnju u SAD-u.

Dow Jones indeks porastao je u srijedu 81,38 bodova ili 0,18 posto, na 44.193 boda. Istodobno, S&P 500 indeks ojačao je 0,73 posto, na 6.345 bodova, a Nasdaq za 1,21 posto, na 21.169 bodova.

Cijena dionice Applea je poskočila pet posto i dala poticaj rastu sva tri indeksa nakon što je dužnosnik Bijele kuće objavio da će kompanija najaviti izgradnju pogona u koji će investirati 100 milijardi dolara.

McDonaldsov uspjeh: Priuštivi meni

Također, znatno je poskupjela i dionica lanca restorana brze prehrane McDonaldsa, nakon što je izvijestio da je njegov ‘priuštiv meni’ ostvario globalnu prodaju iznad svih očekivanja.

“Nastavljaju pristizati i zarade kompanija iznad očekivanja”, kazao je Sam Stovall, strateg iz CFRA Research. Dodao je i da su investitori, iako postoji neizvjesnost oko carina, optimistični oko bliske budućnosti.

Dosad je 400 tvrtki iz sastava S&P 500 indeksa objavilo rezultate poslovanja za drugo tromjesečje, a 80 posto tih izvješća nadmašuje očekivanja analitičara o zaradi, što je iznad prosjeka od 76 posto u posljednja četiri tromjesečja.

Također pozitivno za dionice bila su sve veća očekivanja da će Fed smanjiti kamatne stope u rujnu, nakon što je izvješće o zaposlenosti prošlog tjedna pokazalo znatno usporavanje rasta zapošljavanja u SAD-u tijekom srpnja. Izgledi za smanjenje kamatnih stopa sljedeći mjesec iznose 93,2 posto, u usporedbi sa svega 46,7 posto još prošli tjedan, prema FedWatch CME Groupu. Trgovci se također klade na još najmanje dva smanjenja do kraja 2025.

Na europskim burzama najvažniji indeksi završili su u srijedu u zelenome. Frankfurtski DAX porastao je 0,33 posto, a 23.924 boda, londonski Ftse indeks za 0,24 posto, a 9.164 boda, a pariški CAC za 0,18 posto, an 7.635 bodova.