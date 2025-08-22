Wall Street pao uoči govora predsjednika Feda

Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica pale jer ulagači nisu skloni riziku uoči govora predsjednika američke središnje banke Jeromea Powella, koji bi mogao znatno utjecati na smjer tržišta.

Dow Jones oslabio je 0,34 posto, na 44.785 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,40 posto, na 6.370 bodova, a Nasdaq indeks 0,34 posto, na 21.000 bodova.

Ulagači su oprezni jer će u petak na tradicionalnom godišnjem skupu središnjih bankara u američkom gradiću Jackson Holeu predsjednik Feda Powell govoriti o situaciji u gospodarstvu i monetarnoj politici.

Hoće li se kamate smanjiti

Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle zahvaljujući nadi ulagača da će Fed na sjednici 17. rujna smanjiti kamate za 0,25 postotnih bodova, a do kraja godine očekuju još jedan rez kamata.

Takva su očekivanja ojačala jer su posljednji podaci pokazali da američko tržište rada slabi.

No, s druge strane, posljednji podaci pokazuju i da gospodarstvo solidno raste te da je inflacija i dalje povišena.

Stoga se ulagači plaše da bi Powell mogao ponoviti ono što poručuje već dulje vrijeme – da Fed ne treba žuriti sa smanjenjem kamata dok se ne vidi kako je povećanje carina na uvoz u SAD utjecalo na inflaciju.

A to je ovih dana poručilo i nekoliko drugih dužnosnika Feda.

Doduše, na tržištu se i dalje procjenjuje da će Fed smanjiti kamate u rujnu. No, sada izgledi za to iznose oko 80 posto, dok se još prije tjedan dana procjenjivalo da su šanse za to gotovo 100 posto.

„Na tržištu se i dalje procjenjuje da postoji oko 80 posto izgleda da će Fed smanjiti kamatne stope, no to je sada dovedeno u pitanje. Stoga su neki ulagači odlučili povući dio zarade s tržišta. Ako Powell bude oštriji nego što se očekuje, moglo bi doći do prilične rasprodaje dionica”, kaže Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,23 posto, na 9.309 bodova, a frankfurtski DAX 0,07 posto, na 24.293 boda. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,44 posto, na 7.938 bodova.