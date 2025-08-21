Pad tehnološkog sektora pritisnuo Wall Street

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks pao drugi dan zaredom, kao i Nasdaq, što je ponajviše posljedica pada cijena dionica tehnoloških kompanija, koje su po nekim procjenama previsoke.

Dow Jones ojačao je 0,04 posto, na 44.938 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,24 posto, na 6.395 bodova, a Nasdaq indeks 0,67 posto, na 21.172 boda.

Pad S&P 500 i Nasdaq indeksa drugi dan zaredom posljedica je pritiska na tehnološki sektor jer neki analitičari kažu da su cijene dionica u tom sektor prenapuhane.

Uz to, neka istraživanja pokazuju da mnoge kompanije ne uspijevaju iz razvoja umjetne inteligencije stvoriti profit.

Miješanje vlasti u privatni sektor

Ulagače zabrinjava i miješanje vlasti u privatni sektor. Vlada predsjednika Donalda Trumpa traži načine za preuzimanje udjela u proizvođačima čipova, kao što je Intel, nakon što je nedavno postigla dogovor s Nvidijom i AMD-om da će joj te kompanije plaćati dio prihoda od izvoza čipova u Kinu.

Zbog svega toga, S&P 500 indeks tehnološkog sektora skliznuo je jučer 0,8 posto. Pritom je najviše pala cijena dionice Intela, oko 7 posto, a slijedio je Micron s padom od 4 posto.

Ulagače je pokolebao i zapisnik s posljednje sjednice čelnika američke središnje banke, koji je pokazao da su svi, osim dvoje, glasali za zadržavanje kamata na postojećim razinama.

Zbog toga su ponešto splasnula očekivanja da će Fed na sjednici u rujnu smanjiti kamatne stope.

Počinje skup središnjih bankara

U fokusu ulagača bit će ovoga tjedna tradicionalni godišnji skup središnjih bankara u Jackson Holeu od 21. do 23. kolovoza na kojemu će, među ostalim, o situaciji u gospodarstvu i monetarnoj politici govoriti predsjednik američke središnje banke Jerome Powell.

Ostaje za vidjeti hoće li Powell mogao ponoviti ono što poručuje već dulje vrijeme – da Fed ne treba žuriti sa smanjenjem kamata dok se ne vidi kako je povećanje carina na uvoz u SAD utjecalo na inflaciju.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 1,08 posto, na 9.288 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,60 posto, na 24.276 bodova, a pariški CAC 0,08 posto, na 7.973 boda.