Na Wall Streetu novi rekord S&P 500 indeksa

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, što se zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova i uvjerenju ulagača da će Fed uskoro smanjiti kamate.

Dow Jones ojačao je 0,77 posto, na 45.621 bod, dok je S&P 500 porastao 0,83 posto, na 6.502 boda, a Nasdaq indeks 0,98 posto, na 21.707 bodova.

Novi rekord S&P 500 ponajviše se zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova, kao što su Amazon, Broadcom i Meta Platforms.

Kamatna stopa ovisi o zapošljavanju

Tako su indeksi nastavili pozitivan trend, koji traje već mjesecima, jer ulagači očekuju da će američka središnja banka na sjednici polovicom rujna smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

Čelnici Feda posljednjih dana poručuju da je zbog slabosti tržišta rada to moguće.

A kakva je točno situacija na američkom tržištu rada, pokazat će u petak izvješće o zapošljavanju, koje bi moglo znatno utjecati na smjer tržišta.

Ako podaci pokažu da tržište rada i dalje slabi, gotovo je sigurno da će Fed u rujnu smanjiti kamate.

Ako, pak, podaci pokažu snažan rast zapošljavanja, nije sigurno da će središnja banka smanjiti kamate.

Tada bi na odluku Feda mogli utjecati novi podaci o inflaciji, koji će biti objavljeni idućega tjedna i koji će pokazati jesu li carine, koje je nedavno uveo predsjednik SAD-a Donald Trump, izazvale znatniji rast potrošačkih cijena.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,42 posto, na 9.216 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,74 posto, na 23.770 bodova. No, pariški CAC oslabio je 0,27 posto, na 7.698 bodova.