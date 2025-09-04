Alphabet i Apple potaknuli rast Wall Streeta

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks porastao, kao i Nasdaq, što se ponajviše zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica tehnoloških divova Alphabeta i Applea.

Dow Jones oslabio je 0,05 posto, na 45.271 bod, no S&P 500 ojačao je 0,51 posto, na 6.448 bodova, a Nasdaq indeks 1,03 posto, na 21.497 bodova.

Najviše je jučer skočila cijena dionice Alphabeta, više od 9 posto, nakon što je sud odlučio da se taj tehnološki div ne treba podijeliti i da može zadržati kontrolu i nad Chrome pretraživaču i nad mobilnim operativnim sustavom Android.

Ipak će se smanjiti kamatne stope?

Kako presuda održava status quo u poslovanju Alphabeta, Apple će i dalje od Googlea dobivati izdašne isplate za iPhone. Zahvaljujući tome, cijena dionice Applea porasla je gotovo 4 posto.

I dok je tržište dan prije bilo pod pritiskom zbog sudske presude da su carine koje je uveo predsjednik SAD-a Donald Trump nezakonite, podršku tržištu pruža uvjerenje ulagača da će američka središnja banka na sjednici polovicom rujna smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

Čelnici Feda posljednjih dana poručuju da je zbog slabosti tržišta rada to moguće.

A kakva je točno situacija na američkom tržištu rada, pokazat će u petak izvješće o zapošljavanju, koje bi moglo znatno utjecati na smjer tržišta.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,67 posto, na 9.177 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,46 posto, na 23.594 boda, a pariški CAC 0,86 posto, na 7.719 bodova.