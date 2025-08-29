Na Wall Streetu novi rekord S&P 500 indeksa

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi blago porasli, pri čemu su Dow Jones i S&P 500 dosegnuli nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica velikih tehnoloških kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,16 posto, na 45.636 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,32 posto, na 6.501 bod, a Nasdaq indeks 0,53 posto, na 21.705 bodova.

Novi rekord S&P 500 zahvaljuje se rastu cijena dionica u sedam od 11 najvažnijih sektora tog indeksa, a najviše u komunikacijskom sektoru, u prosjeku 0,9 posto.

Izvješće o troškovima kućanstava

Premda je Nvidija izvijestila o boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima, cijena dionice najveće svjetske kompanije po tržišnoj vrijednosti skliznula je 0,8 posto.

No, poruke iz tog najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju o snažnoj potražnji podržale su dionice kompanija povezanih s razvojem umjetne inteligencije.

Zahvaljujući tome, cijena dionice Alphabeta porasla je 2 posto, Amazona oko 1, a Broadcoma gotovo 3 posto.

U petak će, pak, u fokusu ulagača biti izvješće o troškovima kućanstava, koji će pokazati kako se kreće inflacija u SAD-u.

Što Fed planira s kamatama?

Pokaže li se da inflacija ponovno raste, otvorit će se pitanje ima li američka središnja banka prostora za smanjenje kamatnih stopa u rujnu.

Ako, pak, inflacija oslabi, ulagači vjeruju da je gotovo sigurno da će Fed na idućoj sjednici smanjiti kamate.

A upravo su očekivanja da će Fed uskoro smanjiti kamate glavni razlog snažnom rastu cijena dionica posljednjih mjeseci.

Na europskim se burzama, pak, jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,42 posto, na 9.216 bodova, a frankfurtski DAX 0,03 posto, na 24.039 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,24 posto, na 7.762 boda.