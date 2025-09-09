Wall Street porastao na početku tjedna, Nasdaq bilježi rekord

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, pri čemu je Nasdaq indeks dosegnuo novu rekordnu razinu jer su ulagači uvjereni da će američka središnja banka uskoro smanjiti kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,25 posto, na 45.514 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,21 posto, na 6.495 bodova, a Nasdaq indeks 0,45 posto, na 21.798 bodova.

U šest od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer pale, dok je najviše porastao tehnološki sektor.

Broadcom postao sedma kompanija po vrijednosti

Novi rekord Nasdaq indeksa ponajviše se, pak, zahvaljuje skoku cijene dionice Broadcoma za više od 3 posto, nakon što je taj proizvođač čipova prošloga tjedna objavio da očekuje snažan rast prihoda na temelju razvoja umjetne inteligencije.

S jučerašnjim rastom cijene, tržišna vrijednost Broadcoma dosegnula je 1.600 milijardi dolara, pa je to sada sedma po vrijednosti kompanija na Wall Streetu.

Tako su indeksi nastavili pozitivan trend, koji traje već mjesecima, jer ulagači očekuju da će čelnici Feda na sjednici polovicom rujna smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

Nakon što su u petak objavljeni slabi podaci s tržišta rada, koji upućuju na usporavanje rasta gospodarstva, neki analitičari očekuju i smanjenje kamata za 0,50 postotnih bodova.

„Svi su usmjereni na smanjenje kamata iduće srijede. Tržište je pohlepno. Već je uračunato smanjenje kamata za 0,25 postotnih bodova. Sada neki kupuju jer očekuju rez za 0,50 postotnih bodova, no to se neće dogoditi”, kaže Jake Dollarhide, direktor u tvrtki Longbow Asset Management.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle, premda je francuski parlament iskazao nepovjerenje vladi zbog čega sada predsjednik Emmanuel Macron mora pronaći novog premijera, već petog u manje od dvije godine.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,14 posto, na 9.221 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,89 posto, na 23.807 bodova, a pariški CAC 0,78 posto, na 7.734 boda.