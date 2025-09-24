Wall Street skliznuo s rekordnih razina

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi skliznuli s rekordnih razina, a u fokusu ulagača bio je osvrt predsjednika američke središnje banke Jeromea Powella na situaciju u gospodarstvu.

Dow Jones oslabio je 0,19 posto, na 46.292 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,55 posto, na 6.656 bodova, a Nasdaq indeks 0,95 posto, na 22.573 boda.

U prethodna tri dana indeksi su dosezali rekordne razine, zahvaljujući rastu tehnološkog sektora i nadi ulagača da će Fed nastaviti smanjivati kamatne stope.

Tehnološki sektor skočio pa pao

U svom prvom javnom nastupu nakon što je Fed prošloga tjedna smanjio kamatne stope Jerome Powell je poručio da središnja banka u odlučivanju o kamatnim stopama mora balansirati između rasta inflacije i slabljenja tržišta rada.

„U fokusu je bio Powellov govor. Poruke su oprezne – ostavio je prostor za smanjenje kamata, ali nije signalizirao kada bi i za koliko Fed mogao smanjiti kamate. Zbog toga su cijene dionica pale. Uostalom, došlo je vrijeme za povlačenje”, kaže Peter Cardillo, ekonomist u tvrtki Spartan Capital Securities.

S&P 500 i Nasdaq indeks bili su jučer pod pritiskom zbog pada cijena dionica u tehnološkom sektoru, koji je prethodnih dana snažno rastao i gurnuo te indekse na rekordne razine.

Cijena dionice Nvidije pala je gotovo tri posto, a pale su i cijene Amazon.coma, Applea i Microsofta.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,04 posto, na 9.223 boda, no frankfurtski DAX porastao je 0,36 posto, na 23.611 bodova, a pariški CAC 0,54 posto, na 7.872 boda.