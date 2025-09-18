Fed smanjio kamate, no Wall Street ostaje oprezan

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks blago pao, kao i Nasdaq, nakon što je američka središnja banka smanjila kamatne stope, ali i povećala procjene inflacije.

Dow Jones ojačao je 0,57 posto, na 46.018 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,10 posto, na 6.600 bodova, a Nasdaq indeks 0,32 posto, na 22.261 bod.

Nakon dvodnevne sjednice, čelnici Feda smanjili su jučer kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 4,0 do 4,25 posto, kao što se na tržištu i očekivalo.

Objavljene su i nove procjene, prema kojima tijesna većina čelnika Feda do kraja godine očekuju smanjenje kamata još u dva navrata.

Treba podržati tržište rada i kontrolirati inflaciju

Predsjednik Feda Jerome Powell objasnio je na konferenciji za medije da su kamate smanjene zbog slabosti tržišta rada, no upozorio je i na to da je inflacija i dalje povišena i da se očekuje njezin daljnji rast zbog uvođenja carina. To je navelo ulagače na oprez.

„Nakon Powellovih komentara, na tržištu je splasnuo entuzijazam u vezi agresivnijeg smanjenja kamata. Upozorio je na slabost tržišta rada, ali i na inflaciju. Fed će ubuduće morati vodi monetarnu politiku u delikatnoj ravnoteži kako bi, s jedne strane, podržao tržište rada, a s druge strane, spustio inflaciju”, objašnjava Michael Rosen, direktor u tvrtki Angeles Investments.

I na europskim je burzama jučer vladao oprez. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,14 posto, na 9.208 bodova, a frankfurtski DAX 0,13 posto, na 23.359 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,40 posto, na 7.786 bodova.