Na Wall Streetu oprez, čekaju skoru odluku Feda o smanjenju kamata

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica blago pale jer su ulagači oprezni uoči odluka i poruka američke središnje banke.

Dow Jones oslabio je 0,27 posto, na 45.757 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,13 posto, na 6.606 bodova, a Nasdaq indeks 0,07 posto, na 22.333 boda.

Nakon što su dan prije dosegnuli rekordne razine, jučer su S&P 500 i Nasdaq indeks blago popustili.

Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle jer se očekuje smanjenje kamata američke središnje banke za 0,25 postotnih bodova.

Carine sužavaju prostor za smanjenje

U srijedu će, nakon dvodnevne sjednice, Fed objaviti priopćenje, a potom će predsjednik središnje banke Jerome Powell održati konferenciju za medije.

Ulagači se nadaju da će pritom signalizirati da bi Fed mogao nastaviti sa smanjenjem kamata jer tržište rada slabi.

Doduše, prostor za rez kamata prilično je sužen jer inflacija posljednjih mjeseci raste zbog carina koje je nedavno uveo predsjednik SAD-a Donald Trump, pa se kreće znatno iznad Fedovih ciljanih razina od oko 2 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,88 posto, na 9.195 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,77 posto, na 23.329 bodova, a pariški CAC 1,0 posto, na 7.818 bodova.