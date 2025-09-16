Alphabet i Tesla potaknuli rast Wall Streeta

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq, što se ponajviše zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica Alphabeta i Tesle.

Dow Jones ojačao je 0,11 posto, na 45.883 boda, dok je S&P 500 porastao 0,47 posto, na 6.615 bodova, a Nasdaq indeks 0,94 posto, na 22.348 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdq indeksa ponajviše se zahvaljuju snažnom skoku cijena dionica Alphabeta i Tesle.

Vrijednost Googlea premašila tri bilijuna dolara

Dionica krovne kompanije Googlea poskupila je više od 4 posto, pa je tržišna vrijednost Alphabeta premašila 3.000 milijardi dolara.

Cijena Tesle porasla je, pak, više od 3,5 posto, nakon što je objavljeno da je izvršni direktor Elon Musk u petak kupio dionice tog proizvođača električnih automobila za više od milijardu dolara.

Na tržištu vlada dobro raspoloženje jer se ovoga tjedna očekuje smanjenje kamata američke središnje banke za 0,25 postotnih bodova.

Špekulira se da će Fed do kraja godine najmanje još jednom smanjiti cijenu novca jer tržište rada slabi.

Doduše, prostor za rez kamata prilično je sužen jer inflacija posljednjih mjeseci raste zbog carina koje je nedavno uveo predsjednik SAD-a Donald Trump, pa se kreće znatno iznad Fedovih ciljanih razina od oko 2 posto.

„Tržište se kreće u pozitivnom smjeru zahvaljujući scenariju prema kojemu je tržište rada slabo taman toliko da navede Fed na smanjenje kamata, i to ne samo jednom, a da se ne naruši rast gospodarstva. Mislim da će tržište biti razočarano ako Fed nakon sjednice ne bude signalizirao da kani dodatno smanjivati kamate”, kaže Carol Schleif, direktorica u tvrtki BMO Family Office.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,07 posto, na 9.277 bodova, no frankfurtski DAX porastao je 0,21 posto, na 23.748 bodova, a pariški CAC 0,92 posto, na 7.896 bodova.